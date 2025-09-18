Nghi thức long trọng "chưa từng có" Hoàng gia Anh chào đón Tổng thống Trump

Vợ chồng Tổng thống Trump, Vua Charles và Hoàng hậu Camilla trong buổi lễ chào đón long trọng tại Quadrangle (Ảnh: AFP/Getty Images)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania ngày 17/9 bắt đầu thăm cấp nhà nước đến Anh. Chuyến thăm hai ngày diễn ra theo lời mời của Vua Charles III, được Thủ tướng Anh Keir Starmer chuyển tận tay Tổng thống Trump khi ông thăm Mỹ cuối tháng 2.

Theo NBC News, quân đội Hoàng gia Anh đã huy động 1.300 binh sĩ, 120 con ngựa và dùng nghi thức truyền thống của Hoàng gia Anh để chào đón Tổng thống Mỹ.

Trực thăng Marine One chở Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã hạ cánh ngay trong khu vườn Walled Garden của Lâu đài Windsor - tòa lâu đài cổ nhất và lớn nhất thế giới vẫn còn có người ở. Khu vực này vốn hiếm khi cho phép trực thăng hạ cánh.

Công nương xứ Wales Catherine và Hoàng tử William chào đón Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump (Ảnh: AFP/Getty Images)

Ông Trump và bà Melania được Hoàng tử William và Công nương Catherine - Công nương xứ Wales - chào đón trước khi Tổng thống Trump cùng Vua Charles III tham gia lễ rước bằng xe ngựa trong khuôn viên Hoàng gia. Trước đó, Tổng thống Trump và Vua Charles III đã bắt tay nhau trong tiếng chào mừng của 41 loạt đại bác từ 6 khẩu pháo thời Thế chiến thứ nhất và quốc ca của hai quốc gia.

Ông Trump và Vua Charles III di chuyển trên cỗ xe ngựa Irish State Coach, theo sau là Nữ hoàng Camilla và Đệ nhất phu nhân Melania Trump trên cỗ xe ngựa Scottish State Coach. Tiếp đến là Hoàng tử William và Công nương Catherine, đi cùng Đại sứ Mỹ Warren Stephens và phu nhân Harriet. Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên của Tổng thống Trump - ông Steve Witkoff - nằm trong số những người đi sau.

Trong chuyến thăm Anh năm 2019, ông Trump đã không thể di chuyển bằng cỗ xe ngựa này, do Sở Mật vụ Mỹ lo ngại về vấn đề an ninh. Lần này, Hoàng gia Anh đã bố trí kế hoạch tổ chức lễ đón trong khuôn viên Lâu đài Windsor, hạn chế công chúng tiếp cận, nhằm giúp Tổng thống Mỹ có thể thoải mái ngồi trên cỗ xe ngựa không chống đạn mà vẫn đảm bảo an toàn.

Anh còn triển khai 80 binh sĩ thuộc Trung đoàn Kỵ binh Hoàng gia cưỡi ngựa tháp tùng các cỗ xe. Binh sĩ các lực lượng hải quân, không quân, lục quân và thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh dàn đội hình đứng dọc cung đường tới sân trong của Lâu đài Windsor - nơi tổ chức lễ đón ông Trump.

Nhà vua Anh và Tổng thống Mỹ duyệt đội danh dự gồm những binh sĩ trong quân phục đỏ và đội mũ lông gấu rồi cùng dự tiệc trưa tại Phòng Yến tiệc trong lâu đài. Tuy nhiên, thực đơn yến tiệc chưa được công bố.

Tổng thống Trump và Vua Charles duyệt đội cận vệ danh dự tại Quảng trường Quadrangle (Ảnh: AFP/Getty Images)

Sau bữa trưa, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla đưa vợ chồng Tổng thống Trump tham quan các cổ vật có liên quan đến Mỹ trong Bộ sưu tập Hoàng gia. Sau đó, ông chủ Nhà Trắng thăm hầm mộ Nhà nguyện St. George trong Lâu đài Windsor - nơi an nghỉ của Nữ hoàng Elizabeth II - và đặt vòng hoa tưởng niệm bà.

Vợ chồng Tổng thống Trump xem các vật phẩm từ Bộ sưu tập Hoàng gia tại Phòng khách Xanh ở Lâu đài Windsor (Ảnh: AFP/Getty Images)

Tổng thống Trump cùng phu nhân tham quan Nhà nguyện St. George (Ảnh: Getty Images)

Lần đầu tiên, 200 nhạc công biểu diễn nghi thức quân nhạc "Beating Retreat" có lịch sử từ thế kỷ 17 để chào đón một nguyên thủ nước ngoài đến thăm. Sự kiện khép lại bằng màn trình diễn của 9 máy bay Hawk T1 thuộc Đội bay Biểu diễn Không quân Hoàng gia Red Arrows. Các phi cơ nhả những dải khói đỏ, trắng và xanh khi bay lướt qua.



Đội bay của Không quân Hoàng gia Red Arrows thực hiện màn bay qua East Lawn tại Lâu đài Windsor (Ảnh: AFP/Getty Images)

Bốn tiêm kích F-35 của Mỹ cũng dự kiến tham gia trình diễn, song kế hoạch này đã bị hủy bỏ do điều kiện thời tiết xấu.

Các thành viên Hoàng gia Anh và Tổng thống Trump sau đó di chuyển vào trong lâu đài dự tiệc trà.

Nữ hoàng Camilla, Vua Charles và vợ chồng Tổng thống Trump dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Lâu đài Windsor (Ảnh: AFP/Getty Images)

Ngày đầu tiên thăm Anh của Tổng thống Trump kết thúc bằng tiệc chiêu đãi ở Lâu đài Windsor với 160 khách tham dự. Tiệc diễn ra bên chiếc bàn đồ sộ Waterloo dài 50 m, được bày biện cầu kỳ.

Bộ Quốc phòng Anh mô tả lễ đón trọng thể ngày 17/9 là "chưa từng có tiền lệ".

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng thống Trump nói: "Đây thực sự là một trong những vinh dự lớn nhất đời tôi". Ông Trump đồng thời mô tả mối quan hệ giữa Mỹ và Anh là "vô giá và vĩnh cửu".