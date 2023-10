Nghi phạm sát hại cô gái trẻ rồi phân xác tại Hà Nội có thể đối diện án tử hình

Công an TP Hà Nội vừa thông tin ban đầu về vụ án cô gái 17 tuổi bị sát hại, phân thi thể thành nhiều mảnh phi tang ở sông Hồng.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 13/10, tổng đài Cảnh sát 113 - Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể bị phân mảnh tại bờ sông Hồng (thuộc thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm).

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ Bộ Công an và giao Phó Giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Gia Lâm và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi để điều tra.

Căn cứ kết quả điều tra, các chứng cứ thu thập được, công an xác định nạn nhân là chị H.Y.N (SN 2006, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội). Chị H.Y.N bị đối tượng giết và phân xác để phi tang.

Đêm 14/10, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm là Tạ Duy Khanh, SN 1985, quê ở Thái Bình, trú tại một khu đô thị Gia Lâm, Hà Nội.

Khanh được xác định là bạn trai của nạn nhân. Đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở Thái Bình. Khi bị Công an vây bắt, đối tượng Khanh đã dùng dao tự sát, tuy nhiên không thành, được các cán bộ Công an đưa đi cấp cứu.

Hiện, các cơ quan chức năng của Công an TP Hà Nội đang điều tra, làm rõ vụ án.

Nghi phạm trong vụ án bị bắt giữ.

Phân tích về vụ trên dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng: Hành vi của đối tượng đã tước đoạt quyền được sống người khác, là quyền cơ bản và quan trọng nhất được pháp luật bảo vệ. Hành vi của đối tượng thể hiện sự côn đồ hung hãn, thực hiện tội phạm một cách man rợ đã cấu thành tội Giết người.

Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm i, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự. Việc đối tượng phân xác nạn nhân phi tang là hành vi xảo quyệt nhằm che giấu tội phạm sẽ phải chịu thêm tình tiết tăng nặng theo điểm p, khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Với hành vi sát hại nạn nhân một cách dã man, gây tang thương mất mát không gì bù đắp cho gia đình nạn nhân, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội thì đối tượng phải đối mặt với hình phạt cao nhất Tử hình là có căn cứ theo điều 123 Bộ luật hình sự.