Nghi Dispatch “tóm sống” loạt ảnh cặp đôi cực phẩm hẹn hò: Phim giả tình thật sau 2 màn hợp tác, đã ra mắt gia đình 2 bên?

Sáng 1/1, 1 tài khoản Twitter được cho là của Dispatch bất ngờ đưa tin Park Eun Bin “phim giả tình thật” với tài tử Chae Jong Hyeop kèm theo loạt ảnh hẹn hò của cặp đôi. Theo nguồn tin, cặp đôi đã ra mắt 2 bên gia đình, còn vừa đón năm mới cùng nhau trong bầu không khí ấm cúng.

Được biết, Park Eun Bin - Chae Jong Hyeop đã 2 lần hợp tác trên màn ảnh. Riêng trong năm qua, họ được khán giả “đẩy thuyền” nhiệt tình sau bộ phim truyền hình Castaway Diva. Ngay lập tức, tin tức tình ái liên quan tới Park Eun Bin - Chae Jong Hyeop đã trở thành chủ đề nóng được thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn.

Tài khoản Twitter được cho là của Dispatch đăng tin Park Eun Bin - Chae Jong Hyeop đang hẹn hò. Theo nguồn tin, họ còn cùng gia đình 2 bên đón năm mới 2024 trong bầu không khí hạnh phúc

Loạt ảnh hẹn hò được cho là của Park Eun Bin - Chae Jong Hyeop nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ. Trong hình, 2 nghệ sĩ dành cho nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào, tình tứ, khiến netizen “tan chảy”

Năm qua, 2 diễn viên được công chúng gán ghép nhiệt tình nhờ màn hợp tác ăn ý trong Castaway Diva. Park Eun Bin và Chae Jong Hyeop đã 2 lần hợp tác trên màn ảnh. Trước Castaway Diva, 2 nghệ sĩ từng cùng tham gia diễn xuất trong Đội Bóng Chày Dreams

Thế nhưng, loạt ảnh hẹn hò của Park Eun Bin - Chae Jong Hyeop thực chất được cắt ra từ bộ phim Castaway Diva. Hơn nữa, tài khoản đưa tin hẹn hò cũng không phải của “hung thần” Dispatch. Vậy nên, không thể kết luận Park Eun Bin - Chae Jong Hyeop “phim giả tình thật” dựa vào bài đăng và những hình ảnh bằng chứng nói trên.

Những hình ảnh bằng chứng hẹn hò của Park Eun Bin - Chae Jong Hyeop thực chất được cắt từ bộ phim Castaway Diva

Chưa hết, tài khoản nói trên do 1 netizen lập nên, có cái tên na ná tài khoản chính thức của Dispatch (hình trên)

Park Eun Bin sinh năm 1992, đóng phim từ khi còn nhỏ. Cô từng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua loạt vai diễn nhí ở Giày Thủy Tinh, Chị Gái Tôi... Ở giai đoạn trưởng thành, người đẹp 9X có nhiều vai diễn thành công trong các tác phẩm truyền hình ăn khách như Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo, Luyến Mộ... Nhờ đó, Park Eun Bin đã thoát mác sao nhí và ngày càng tạo dựng được chỗ đứng vững chắc ở làng phim xứ củ sâm.

Trong khi đó, Chae Jong Hyeop sinh năm 1993, ra mắt khi đã 25 tuổi với bộ phim Come And Hug Me. Nam thần 9X vụt sáng chỉ sau 1 đêm nhờ vai nam phụ vạn người mê trong tác phẩm ăn khách Nevertheless. Kể từ đó, nam diễn viên tiếp tục tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng qua loạt phim truyền hình như Unlock My Boss, Castaway Diva...

Park Eun Bin và Chae Jong Hyeop là những diễn viên 9X nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng châu Á

