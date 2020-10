Hò hét quá to khi xem concert của BTS, gia chủ bị cảnh sát ập vào nhà vì tưởng có án mạng

Mới đây, một tình huống khá hài hước của một fan máu lửa đã được cộng đồng Army (fanbase nhóm nhạc BTS) chia sẻ rộng rãi.



Theo đó, một tài khoản Twitter có tên Jungkookiiiess đã đăng tải hình ảnh các sĩ quan cảnh sát đang ập vào nhà mình. Hài hước hơn, dòng caption của bức ảnh đã thể hiện sự máu lửa mà fan này dành cho nhóm nhạc thần tượng BTS: "Trời má, các sĩ quan cảnh sát đang đổ xô tới nhà vì bọn tôi hét to quá hahahahahahaha".

Hình ảnh tài khoản chia sẻ khi các sĩ quan cảnh sát ập tới

Sự việc nhanh chóng được các Army chia sẻ với nhau như một minh chứng cho sự máu lửa, nhiệt huyết mà các cô gái dành cho nhóm nhạc toàn trai đẹp này. Thế nhưng, cũng có rất nhiều fan thể hiện sự không hài lòng khi sự việc này xảy ra.

Việc fan "quẩy" theo thần tượng thì không có gì đáng chê trách, hành động này chỉ thể hiện tình cảm mà họ dành cho các chàng trai thôi. Nhưng hò hét to quá, gây ảnh hưởng tới hàng xóm rồi để cảnh sát vào cuộc thì chắc chắn là không nên rồi.

Chính chủ lên tiếng giải thích về sự việc

Sự việc nhận được khá nhiều ủng hộ từ các fan máu lửa

Không thể phủ nhận, BTS đã có một concert rất chất lượng

Nhiều fan cảm thấy may mắn vì họ có thể tha hồ la hét và hát theo thần tượng

Nhưng không phải ai cũng đồng ý với sự việc này

Được biết, nhóm nhạc BTS đã tổ chức buổi concert có tên Map Of The Soul: ON:E vào chiều tối ngày 10/10. Sân khấu trình diễn được các thành viên dày công chuẩn bị với giọng hát và vũ đạo đỉnh cao, chưa kể tới visual siêu hot, đa dạng qua các concept sexy, ma mị và đầy thần thái của nhóm nhạc.

Sân khấu Map Of The Soul: ON:E của nhóm nhạc BTS

Thành viên Jungkook với màn biểu diễn "đốn tim" các chị em gái

Đẹp trai như này cơ mà...

Chất lượng như vậy, bảo sao các fan-girl không hò hét cho thỏa nỗi lòng mong đợi!

