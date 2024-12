Nghệ sĩ Xuân Bắc xuất hiện ở sân khấu Anh Trai Say Hi, 30 anh trai duyệt chương trình đến 4h sáng

Những ngày vừa qua, khán giả tại Hà Nội hào hứng tham gia loạt hoạt động "đu idol" cực chất lượng bởi màn đổ bộ của 30 Anh Trai Say Hi. Theo thông báo trước đó, dàn anh trai sẽ biểu diễn trong 2 đêm concert 7/12, 9/12 tại SVĐ Mỹ Đình. Trước thềm diễn ra concert, các anh trai được tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa như thăm viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, giao lưu ở Trung Ương Đoàn Thanh Niên...

Từ chiều 6/12, các anh trai bắt đầu tổng duyệt chuẩn bị cho một đêm concert hoành tráng và bùng nổ. Đặc biệt, trong buổi tổng duyệt này NSND Xuân Bắc - Cục Trưởng Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn, ông Trần Hướng Dương, ông Hà Mạnh Thắng - Phó Cục Trưởng Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đến thăm, tặng hoa và gửi lời chúc concert thành công tốt đẹp. Trong ảnh, các anh trai chăm chú khi nghe NSND Xuân Bắc dặn dò trước đêm diễn quan trọng.

Đáng chú ý, trong ảnh tổng duyệt này, 30 anh trai đều xuất hiện đầy đủ trên sân khấu.

NSND Xuân Bắc - Cục Trưởng Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn đến buổi tổng duyệt Anh Trai Say Hi

30 anh trai đã có mặt đầy đủ trong hoạt động tổng duyệt đến 4h sáng

NSND Xuân Bắc tặng quà để gửi lời chúc concert diễn ra thành công tốt đẹp

Theo lịch trình từ ban tổ chức thông báo, khán giả có thể đến check in từ 12h ngày hôm nay (6/12). Tuy nhiên, từ 4h sáng, bất chấp cái lạnh của Hà Nội, nhiều bạn trẻ đã xuất hiện ở khu vực cổng vào sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để "xí chỗ". Đến tầm 7h sáng, dòng người đổ về địa điểm concert này ngày càng đông.

Từ 7 giờ sáng 7/12, khán giả đã đổ bộ xếp hàng dù gần 12 tiếng nữa concert mới chính thức diễn ra

Sau sức nóng của Anh Trai Say Hi, các nghệ sĩ bước ra từ chương trình nhận được sự chào đón của đông đảo người hâm mộ. Các sao nam cũng thu về lượng fan mới hùng hậu, sẵn sàng ủng hộ idol hết mức. Có thể thấy sau khi gameshow khép lại, nhiều Anh Trai đã tổ chức các buổi giao lưu, fan meeting và sự kiện nào cũng thu hút hàng trăm, nghìn người hâm mộ tham dự. Chưa hết, văn hóa "đu idol nội địa" cũng bùng nổ khi loạt show có sự xuất hiện của các Anh Trai đều đông nghẹt khán giả đến cổ vũ.

Anh Trai Say Hi đã tổ chức 2 đêm concert ở TP.HCM. Đêm đầu tiên diễn ra tại công viên bờ sông Sài Gòn vào ngày 28/9 và đêm thứ hai được tổ chức ở Khu đô thị Vạn Phúc City Thủ Đức vào ngày 19/10. 2 đêm concert của Anh Trai Say Hi thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự. Trên sân khấu, dàn sao nam gen Z đã mang đến những bản hit đình đám trong khuôn khổ của chương trình với phiên bản nâng cấp hơn.

Các anh trai tham gia nhiều hoạt động thu hút sự chú ý trong mấy ngày qua

Trong ngày đầu đến Hà Nội, các anh trai được tham gia hoạt động dâng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm Bắc Sơn. Đến ngày 2, họ tiếp tục xuất hiện để trò chuyện tại Trung Ương Đoàn Thanh Niên, trụ sở Báo Nhân Dân. Đại diện dàn anh trai, HIEUTHUHAI bày tỏ tại buổi gặp gỡ với Báo Nhân Dân: "Em là Trần Minh Hiếu, mọi người hay gọi em là HIEUTHUHAI. Em chia sẻ thật lòng vì lý do lịch trình nên đêm hôm qua em mới đáp chuyến bay đến Hà Nội, nên không kịp tham gia các hoạt động trước đó cùng đoàn mình. Nhưng em vẫn theo dỗi rất sát sao hành trình về nguồn của đoàn Anh Trai Say Hi. Mọi người có rất nhiều hoạt động ý nghĩa, không chỉ là khám phá mà còn giúp anh em ở đây có thêm ý thức về người trẻ phải yêu Tổ quốc như thế nào và sống làm sao để mang lại giá trị cho Tổ quốc. Em nghĩ những hoạt động đó rất tuyệt vời".

Hạ Anh