Ngày tàn của dàn tiểu hoa lứa 95 đã đến: Toàn "thảm họa" màn ảnh bị tẩy chay, có cô mất sự nghiệp sau một đêm

Theo Sohu tổng hợp, dàn tiểu hoa thuộc lứa 95 năm nay đều có nhiều trường hợp "lật xe", thậm chí bị tẩy chay diện rộng chỉ vì 1 vai diễn dở. Năm 2023 cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của nhiều nữ diễn viên sinh sau năm 1995 (hay lứa 95), thế nhưng gần như không có ai thật sự thành công, thậm chí nếm trải thất bại đáng tiếc.

Trường hợp tiêu biểu nhất phải kể đến Vương Sở Nhiên trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi và Nhậm Mẫn trong Ngọc Cốt Dao. Cả hai ngôi sao sinh năm 1999 đều bị khán giả chê bai, thậm chí đòi đuổi khỏi showbiz vì vai diễn gây thất vọng. Nữ chính Hứa Thấm của Vương Sở Nhiên có loại vai yêu đương mù quáng, còn nhiều lần thể hiện sai kiến thức y khoa.

Trong khi đó, vai Chu Nhan của Nhậm Mẫn trong Ngọc Cốt Dao có tạo hình kém sắc, thô kệch, song nữ diễn viên lại đổ hết cho đội ngũ makeup, còn đăng video đóng vai nạn nhân khiến khán giả chán ghét.

Tiếp theo là những tiểu hoa 95 có diễn xuất nhạt nhẽo, điển hình là Ngu Thư Hân, Dương Siêu Việt và Điền Hi Vi. Cả 3 diễn viên đều có phim lên sóng trong thời gian cuối dịp Hè nhưng đều bị đánh giá thấp về năng lực diễn xuất. Dương Siêu Việt vẫn là kiểu trợn trừng mắt ám ảnh trong Trọng Tử và Bảy Kiếp May Mắn, trong khi Điền Hi Vi thì thể hiện sai hình tượng Lý Ngọc Hồ trong bản remake của Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý.

Chỉ có Ngu Thư Hân tạm có được thành công nhờ Vân Chi Vũ, thế nhưng cô nàng cũng bị đánh giá là nhạt nhòa, lại gặp chỉ trích vì có phát ngôn đùa cợt về A Vân Ca, lên tiếng xin lỗi 2 lần vẫn không thể cứu vãn.

Tiếp theo là trường hợp nghiêm trọng nhất - Tống Tổ Nhi. Nữ diễn viên đang lên này bất ngờ tiêu tan sự nghiệp vì scandal trốn thuế lên đến 45 triệu NDT (gần 150 tỷ đồng). Chỉ trong 1 đêm, 5 đài lớn nhất màn ảnh Hoa ngữ đã xóa đi những bài viết về Tống Tổ Nhi, đồng thời nhiều nhãn hàng cũng "quay lưng" không hợp tác nữa. Sự việc còn bị CCTV "điểm danh" trong bài viết chung về mánh khóe trốn thuế của các ngôi sao, đồng nghĩa với việc Tống Tổ Nhi khó lòng trở lại màn ảnh.

Ngoài những cái tên nêu trên, màn ảnh Hoa ngữ vẫn còn một số tiểu hoa thuộc lứa 95 khác, thế nhưng vẫn chỉ loanh quanh với những vai phụ "vô danh", chưa thể tỏa sáng. Trang Sohu nhận định lứa 95 đang tụt hậu quá mức so với các đàn chị, hoặc "làn sóng" 2000 đang dần lớn mạnh theo sau. Có duy nhất một cái tên có thể trông đợi của lứa tiểu hoa 95 là Triệu Lộ Tư, thế nhưng nữ diễn viên cũng có sự nghiệp vô cùng bấp bênh trong năm 2023 với bộ phim Hậu Lãng chiếu đài bị "ném đá" dữ dội, sau cùng chỉ có thể trở lại với ngôn tình trong Vụng Trộm Không Thể Giấu để cứu vớt. Ngoài ra, nhan sắc khác lạ như "dao kéo" hỏng gần đây của Triệu Lộ Tư cũng trở thành đề tài gây tranh cãi, khiến nhiều người hâm mộ hoang mang và thất vọng.

Phải chăng thật sự như nhận định của truyền thông Hoa ngữ, lứa tiểu hoa 95 đang đối mặt với "ngày tàn" trong khi chưa kịp kế thừa di sản của lứa đàn chị 85, 90 đi trước?