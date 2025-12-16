Ngày tàn của cuộc thi Hoa hậu danh giá bậc nhất thế giới đã đến?

Miss Universe – biểu tượng sắc đẹp lâu đời nhất hành tinh, từng đại diện cho sự hoàn mỹ, trao quyền phụ nữ và đoàn kết toàn cầu – giờ đây đang chìm trong cơn bão drama chưa từng có. Mùa giải thứ 74 năm 2025 tại Thái Lan đã biến thành một chuỗi bê bối liên tiếp, từ xung đột nội bộ, cáo buộc dàn xếp, tai nạn nghiêm trọng trên sân khấu, đến các vấn đề pháp lý nghiêm trọng với lãnh đạo tổ chức.

Chiến thắng của Fátima Bosch (Mexico) không mang lại niềm vui mà chỉ khơi mào thêm nghi ngờ về "thiên vị" và "quan hệ mờ ám". Với hàng loạt giám khảo từ chức, thí sinh bỏ danh hiệu, CEO ra đi, và cả hai đồng sở hữu đối mặt lệnh bắt giữ cùng điều tra tội phạm, Miss Universe 2025 được mệnh danh là "mùa thi hỗn loạn nhất lịch sử". Liệu đây có phải dấu hiệu suy tàn của một đế chế từng bất bại?

Khởi đầu của một cơn bão

Miss Universe 2025 diễn ra ngày 21/11/2025 tại Impact Challenger Hall, Nonthaburi, Thái Lan. Đây là lần thứ tư Thái Lan đăng cai cuộc thi danh tiếng này. Với chủ đề "The Power of Love", cuộc thi quy tụ hơn 120 thí sinh từ khắp nơi, phát sóng trên Telemundo và các nền tảng trực tuyến.

Tuy nhiên, ngay từ trước chung kết, tổ chức Miss Universe Organization (MUO) đã vô cùng rối ren. Từ tháng 6, Cựu CEO Anne Jakrajutatip (người mua lại cuộc thi năm 2022) từ chức giữa vấn đề tài chính và cáo buộc gian lận báo cáo tại công ty JKN Global Group. Đến tháng 10, Mario Bucaro được bổ nhiệm làm CEO mới, chỉ nắm quyền ngắn ngủi trước khi từ chức ngay sau chung kết, giữa lúc bê bối dồn dập. MUO phải tìm lãnh đạo mới, đánh dấu giai đoạn bất ổn kéo dài.

Xung đột giữa MUO và đơn vị đăng cai Miss Universe Thailand do ông Nawat nắm giữ là "ngòi nổ" chính, dẫn đến hàng loạt sự cố thiếu chuyên nghiệp. Tại buổi lễ trao sash, ông Nawat công khai mắng đại diện Mexico Fátima Bosch vì không đăng bài quảng bá Thái Lan trên mạng xã hội. Ông gọi cô là "ngu ngốc", thậm chí gọi bảo vệ đuổi cô khỏi sự kiện. Fátima rời đi, theo sau là hàng loạt thí sinh khác (bao gồm cả đương kim Hoa hậu Victoria Kjær Theilvig của Đan Mạch). Video livestream lan truyền chóng mặt, thổi bùng lên bê bối toàn cầu. Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ lên án hành vi "độc ác" của Nawat, cử đoàn lãnh đạo sang Thái Lan nắm quyền tổ chức. Ông Nawat khóc lóc xin lỗi, tuyên bố rút khỏi vai trò điều hành, nhưng điều này đã gây tổn hại lớn cho danh tiếng cuộc thi.

Nawat và Hoa hậu Mexico đã có 1 trận chiến nảy lửa (Ảnh: People)

Ngoài ra, MUO cáo buộc một số sự kiện của Miss Universe Thailand (như dinner talkshow và bình chọn online) được tổ chức trái phép, vi phạm bản quyền cuộc thi. Ngược lại, Nawat kiện MUO vì buộc thí sinh quay quảng cáo cho website cờ bạc, điều này vi phạm luật Thái Lan. Tất cả đã báo hiệu 1 mùa giải drama ngập tràn.

Việc 2 giám khảo từ chức và quay lại tố cáo cuộc thi cũng khiến công chúng chấn động. Nhạc sĩ Omar Harfouch cáo buộc có "bầu chọn bí mật" bởi "ban giám khảo ngẫu hứng" để chọn trước Top 30, không hề minh bạch. Ông đe dọa kiện MUO vì "lừa đảo, lạm quyền, tham nhũng". Ngoài ra, 1 giám khảo khác từ chức mà không nêu lý do rõ ràng. Tổ chức MUO phủ nhận, cho rằng Omar Harfouch nhầm lẫn chương trình chung cuộc với chương trình phụ.

2 giám khảo từ chức (ảnh: Line Today)

Tai nạn kinh hoàng trên sân khấu

Trong phần trình diễn trang phục dạ hội vòng sơ khảo vào ngày 19/11/2025 , thí sinh Gabrielle Henry (Hoa hậu Jamaica) đã bị ngã và rơi xuống dưới sân khấu qua một khoảng trống không được che chắn đúng cách. Cú ngã khiến cô bị xuất huyết nội sọ, gãy xương và nhiều chấn thương nghiêm trọng khác , buộc phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch ở Bangkok và phải theo dõi liên tục bởi đội ngũ y tế chuyên sâu.

Tổ chức Miss Universe sau đó cập nhật rằng cô đang ổn định dần và sẽ sớm được chuyển về Jamaica với đội y tế hộ tống , đồng thời phủ nhận những đồn đoán trên mạng cho rằng cô “tự gây ra” tai nạn này. Sau 1 tháng điều trị, Gabrielle Henry vẫn phải ngồi xe lăn trong chuyến bay trở về quê nhà.

Vụ việc không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn đặt ra câu hỏi nghiêm túc về tiêu chuẩn an toàn sân khấu và trách nhiệm của ban tổ chức trong việc bảo vệ thí sinh - điều đáng lẽ phải là ưu tiên hàng đầu trong một sự kiện mang tính chuyên nghiệp quốc tế.

Cú ngã kinh hoàng của đại diện Jamaica trên sân khấu (ảnh: YouTube)

Hiện cô vẫn phải ngồi xe lăn (ảnh: BI Noticias)

Đêm chung kết khủng hoảng

Sau nhiều ồn ào, đêm chung kết đã diễn ra với chiến thắng thuộc về đại diện Mexico Fatima Bosch. Chiến thắng của Fatima Bosch ban đầu được xem là "công lý" sau vụ bị ông Nawat xúc phạm, nhưng nhanh chóng nổ ra tranh cãi. Ngay sau đêm đăng quang, chiến thắng của Fatima Bosch bị nghi ngờ. Cô nhận nhiều lời đồn đoán rằng kết quả đã bị “chỉnh sửa” theo lợi ích cá nhân, thậm chí có giám khảo cáo buộc chủ tịch Miss Universe có quan hệ kinh doanh với gia đình của Fatima Bosch. Tân Hoa hậu vấp phải làn sóng chỉ trích nặng nề trên mạng xã hội.

Những cáo buộc đó chưa bao giờ được chứng minh bằng bằng chứng pháp lý rõ ràng, nhưng chúng góp phần tạo nên bức tranh chung của một cuộc thi đầy nghi ngờ và thiếu minh bạch . Danh tiếng Miss Universe lại càng thêm chìm sâu vào khủng hoảng.

Chiến thắng của đại diện Mexico gây nhiều tranh cãi (ảnh: Getty Images)

Lệnh bắt và điều tra quy mô lớn sau đêm chung kết

Sau khi đêm chung kết kết thúc, khủng hoảng chuyển sang cấp độ hoàn toàn khác khi các nhân vật lãnh đạo cấp cao của Miss Universe Organization đối mặt với lệnh bắt và điều tra pháp lý ở hai quốc gia : Nữ doanh nhân Anne Jakrajutatip - cựu CEO của Miss Universe Organization , đã bị tòa án tại Bangkok phát lệnh bắt vì một vụ án lừa đảo tài chính liên quan đến công ty mẹ JKN Global Group — công ty từng sở hữu một nửa cổ phần của tổ chức. Bà không xuất hiện tại phiên toà hồi 25/11/2025 để nghe phán quyết, bị coi là bỏ trốn và là “nguy cơ bỏ trốn” , khiến toà ra lệnh bắt và phiên toà được dời sang 26/12/2025 . Việc một nhân vật từng nắm quyền lãnh đạo của một trong những thương hiệu lớn nhất về sắc đẹp toàn cầu bị truy tố là một cú sốc không chỉ với người hâm mộ mà còn với truyền thông quốc tế.

Anne Jakrajutatip bị tòa ra lệnh bắt (ảnh: Entertainment Weekly)

Đồng sở hữu còn lại của Miss Universe Organization, Raúl Rocha Cantú — Chủ tịch và doanh nhân người Mexico, đã bị Cơ quan Chống Rửa Tiền Mexico phong toả tài khoản ngân hàng trong khuôn khổ điều tra về tội danh buôn lậu ma tuý, buôn bán vũ khí và buôn lậu dầu diesel bất hợp pháp . Ông bị điều tra từ cuối 2024 và hiện có lệnh bắt do một thẩm phán liên bang Mexico ban hành , cùng với 13 bị cáo khác trong một mạng lưới bị cáo buộc tội phạm có tổ chức. Những cáo buộc này không trực tiếp liên quan tới Miss Universe Organization , theo giới chức Mexico, nhưng vì Rocha là nhân vật trung tâm của cuộc thi, các cáo buộc này càng thổi bùng tranh cãi và nghi ngại về tính minh bạch, đạo đức và uy tín của thương hiệu.

Đến lượt Raul Rocha bị điều tra (ảnh: Hola)

Biểu tượng đang lung lay?

Miss Universe, từ lâu được xem là sân chơi giúp tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và sứ mệnh nhân văn của phụ nữ trong hơn 70 năm, hiện đang đối mặt với khủng hoảng niềm tin sâu sắc nhất trong lịch sử của mình. Từ tai nạn nghiêm trọng của thí sinh, đến các cáo buộc công khai về gian lận, thiếu minh bạch, và cuối cùng là các lệnh bắt đối với nhân vật lãnh đạo cao nhất, không có điểm nào của cuộc thi trong năm 2025 tránh khỏi tranh cãi.

Ngày càng nhiều chuyên gia tin rằng nếu Miss Universe Organization không thực hiện cải tổ mạnh mẽ về cả pháp lý, tính minh bạch và quy trình quản trị, thì thương hiệu không chỉ mất đi vị thế “danh giá bậc nhất thế giới” mà còn có thể đứng trước nguy cơ đổi chủ, phá sản hoặc biến mất hoàn toàn k hỏi bản đồ sắc đẹp toàn cầu.