Ngày hội du học - Times Higher Education 2023: Hành trình tìm kiếm trường đại học mơ ước

Sự kiện được tổ chức bởi BMI - Times Higher Education (THE), là tổ chức sở hữu Bảng Xếp Hạng Trường Đại học hàng đầu thế giới - THE World University Rankings, phối hợp cùng Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế (Centre for International Education Consultancy - CIEC), thuộc Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Thông tin về sự kiện:

Hà Nội:

- Thời gian: 14:30 đến 18:00, Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 21 & 22 tháng 10

- Địa điểm: Melia Hanoi Hotel, 44 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm.

Thành phố Hồ Chí Minh:

- Thời gian: 16:00 đến 19:30, Thứ Tư, ngày 25 tháng 10

- Địa điểm: Riverside Palace, 360D Bến Vân Đồn, Quận 4.

Đăng ký tham dự sự kiện tại đây:https://bit.ly/3ZMGdb2

Khám phá hơn 60 trường đại học từ 15 quốc gia trên toàn thế giới

Chắc chắn rằng bạn không muốn bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ hơn 60 trường đại học từ 15 quốc gia trên toàn thế giới, tất cả sẽ có mặt tại Việt Nam vào tháng 10 này trong sự kiện Triển lãm Du học Times Higher Education, diễn ra tại 30 thành phố trên khắp hành tinh. Sự kiện này do Times Higher Education, tổ chức nổi tiếng về việc xuất bản Bảng Xếp Hạng Trường Đại học hàng đầu thế giới - The World University Rankings, phối hợp với Trung tâm Tư vấn Giáo dục Quốc tế (CIEC), thuộc Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo Dục và Đào tạo Việt Nam tổ chức.

Đây sẽ là một trong những triển lãm du học đa dạng nhất từ các chương trình học, các quốc gia tham gia, đến các hoạt động sự kiện tại Việt Nam.

Tìm hiểu mọi thứ về du học

Dành cho những bạn quan tâm đến du học bậc đại học, thạc sĩ, cao đẳng, hoặc cả du học ngôn ngữ, đừng bỏ lỡ cơ hội gặp trực tiếp với Giám đốc tuyển sinh của hơn 15 trường đại học từ các quốc gia như Anh, Úc, Mỹ, Canada, Pháp, Hà Lan, Ireland, Thuỵ Sĩ, Bỉ và thậm chí cả các quốc gia trong khu vực châu Á như Hong Kong (Trung Quốc), Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia...

Ngoài ra, sự kiện này còn được hỗ trợ bởi các cơ quan giáo dục chính phủ quốc gia như EducationUSA - Văn phòng Giáo dục Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Education Ireland - Cơ quan Giáo dục chính phủ Ireland, Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức - DAAD, và Cơ quan giáo dục chính phủ Romania (The National Council of Rectors - Romania).

Nâng cao kỹ năng và kiến thức cho hành trình du học

Ngoài việc tham quan triển lãm, bạn cũng có cơ hội học hỏi kỹ năng và kiến thức cần thiết thông qua các buổi chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu về chiến lược học bổng, và cách tìm trường đại học phù hợp với bản thân. Các khách mời chuyên gia từ các văn phòng giáo dục chính phủ, cố vấn tuyển sinh đại học, và các du học sinh (alumni) xuất sắc sẽ giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về hành trình du học tương lai của bạn.

Lời chia sẻ từ những người đã trải qua hành trình du học

Em Nguyễn Phan Mỹ Linh, một du học sinh tại trường Griffith College, đã từng tham gia Triển lãm năm 2022 và chia sẻ: "Trước khi đi du học, em đã rất băn khoăn về việc lựa chọn trường học. Nhưng sau nhiều lần tham gia triển lãm, em đã có cơ hội trao đổi trực tiếp với Ban tuyển sinh của trường Griffith College. Thầy, cô đã rất nhiệt tình chia sẻ về những ưu điểm về ngành mà em học, mức học phí và cơ hội thực tập… Em cũng tham khảo ý kiến của các anh chị đi trước. Em hiểu rằng việc chọn trường dựa trên rất nhiều yếu tố như chất lượng giáo dục và môi trường học tập. Có thể nói đây là một "mốc" quan trọng cho hành trình của em hôm nay".

Học sinh hào hứng tham gia triển lãm du học năm 2022

Cơ hội độc đáo để đạt được ước mơ du học

CEO của BMI - Times Higher Education, ông Samir Zaveri, cho biết: "Một trong những mục tiêu của triển lãm là khuyến khích phụ huynh đồng hành cùng các em học sinh trong hành trình quan trọng khi lựa chọn ngành, trường đại học. Đây là cơ hội tuyệt vời để phụ huynh và học sinh tiếp cận trực tiếp với những ngôi trường giáo dục hàng đầu trên thế giới và tìm kiếm khóa học phù hợp nhất với định hướng học tập và nghề nghiệp của mình".

Hãy khám phá thêm về danh sách các trường đại học tham dự và lịch trình hội thảo tại sự kiện này tại trang web chính thức của Triển lãm Du học Times Higher Education 2023.