Ngày 26/10, thêm 2.989 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, gần 75 triệu liều vắc xin được tiêm

TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ



(Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cdc. kcb. vn)

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 2.989

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 810.290

2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.722 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 1.840

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 446

- Thở máy không xâm lấn: 90

- Thở máy xâm lấn: 329

- ECMO: 17

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 64 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (27), Bình Dương (14), Đồng Nai (4), Tiền Giang (3), Long An (3), Bạc Liêu (3), Tây Ninh (3), An Giang (3), Ninh Thuận (1), Cần Thơ (1), Cà Mau (1), Nghệ An (1).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 65 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.802 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

- So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

TÌNH HÌNH XÉT NGHIỆM:

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 21.714.085 mẫu cho 59.313.892 lượt người.

TÌNH HÌNH TIÊM CHỦNG:

Trong ngày 25/10 có 920.398 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 74.950.393 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 53.125.886 liều, tiêm mũi 2 là 21.824.507 liều.

TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19:

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 17h ngày 25/10 đến 17h ngày 26/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.595 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 3.592 ca ghi nhận trong nước (giảm 28 ca so với ngày trước đó) tại 49 tỉnh, thành phố (có 1.431 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (783), Bình Dương (528), Đồng Nai (481), An Giang (290), Đắk Lắk (162), Tiền Giang (121), Tây Ninh (120), Kiên Giang (118), Trà Vinh (108), Bạc Liêu (106), Long An (66), Nghệ An (59), Cần Thơ (57), Thanh Hóa (50), Gia Lai (46), Khánh Hòa (45), Bình Thuận (40), Bà Rịa - Vũng Tàu (33), Phú Thọ (33), Cà Mau (32), Quảng Nam (28), Hà Giang (28), Hậu Giang (27), Nam Định (26), Bình Định (23), Bình Phước (23), Bến Tre (19), Vĩnh Long (18), Hà Nội (18), Đồng Tháp (17), Thừa Thiên Huế (12), Ninh Thuận (11), Hà Nam (11), Hưng Yên (8), Quảng Ngãi (8), Đắk Nông (7), Lâm Đồng (6), Sơn La (4), Quảng Bình (3), Đà Nẵng (2), Phú Yên (2), Vĩnh Phúc (2), Kon Tum (2), Bắc Giang (2), Lai Châu (2), Tuyên Quang (2), Bắc Ninh (1), Lạng Sơn (1), Hải Dương (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (-186), Sóc Trăng (-87), Bạc Liêu (-50).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (+129), An Giang (+58), Trà Vinh (+48).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 3.690 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 896.174 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 152/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 9.099 ca nhiễm)

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 891.389 ca, trong đó có 807.473 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 13 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Kạn.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (426.873), Bình Dương (229.885), Đồng Nai (62.471), Long An (34.367), Tiền Giang (15.858).

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH Y TẾ TRONG NGÀY:

- Bộ Y tế ban hành công điện số 1695/CĐ-BYT ngày 25/10/2021 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc bảo đảm khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

- Bộ Y tế ban hành công văn số 9086/BYT-KHTC ngày 26/10/2021 gửi Ủy ban nhân dân, Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan về việc thực hiện chi trả chế độ chống dịch cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch COVID-19.

- TP. Hồ Chí Minh: Các địa phương triển khai truyền thông rộng rãi lịch tiêm, địa điểm tiêm cho người dân được biết, tăng cường tiêm mũi 1 và tăng tốc tiến độ tiêm mũi 2. Đảm bảo độ bao phủ vắc xin cho người dân cư trú trên địa bàn Thành phố. Chuẩn bị công tác tiêm chủng an toàn cho người từ 12-17 tuổi.

- Tỉnh Bạc Liêu: Tiến hành thiết lập các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại địa bàn có cấp độ dịch là cấp 3, cấp 4; thời gian đưa vào vận hành dự kiến là trước 12 giờ ngày 26/10/2021.