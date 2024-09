Ngập úng, sạt lở, giao thông ách tắc cục bộ ở Sa Pa

Từ chiều 7/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi), trên địa bàn thị xã Sa Pa có mưa rào đều khắp, có nơi mưa to đến rất to với lượng từ 100 - 160mm/đợt, gây ngập úng cục bộ nhiều tuyến đường nội thị trên địa bàn thị xã.