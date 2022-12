Ngành đặc biệt ở Trung Quốc sinh ra để phục vụ giới nhà giàu: Học nghề từ năm lên 8, có khi phải làm 24 tiếng/ngày, đổi lại lương hàng chục tỷ đồng

Tháng 6/2020, Hà Hưởng Kiện, một doanh nhân nổi tiếng người Trung Quốc đã gặp phải sự cố bị bắt cóc tại nhà riêng. Theo báo cáo, kẻ chủ mưu là người thất nghiệp và đang có nhiều nợ nần. Do túng quẫn, hắn đã chọn cách bắt cóc để tống tiền.

Theo sự phát triển của thời đại, danh sách các tỷ phú cũng dần tăng lên. Sau sự cố của ông Hà Hưởng Kiện, tình hình an ninh của tầng lớp giàu có Trung Quốc một lần nữa trở thành chủ đề được dư luận quan tâm.

Trên thực tế, “ngành công nghiệp an ninh” đã tồn tại lâu đời ở Trung Quốc.

Lưu Tiểu Long là người sáng lập một tổ chức dịch vụ bảo vệ có tên là Hunter International Security Group. Anh cho biết từ năm 2010, dịch vụ an ninh mới thực sự được quan tâm và có dấu hiệu phát triển.

Khóa đào tạo vệ sĩ khắc nghiệt

Võ sư Lý Thiên Kim nổi tiếng là người bảo vệ cho Jack Ma. Lý Thiên Kim bắt đầu tập võ từ năm 8 tuổi, sau này trở thành học trò của bậc thầy Vương Tây An, đây cũng là người mà sau này tỷ phú Jack Ma đã tìm tới “tầm sư học đạo”. Sau này, nhờ cơ duyên được giới thiệu, ông đã trở thành một trong những vệ sĩ của Jack Ma.

Sau này do nhu cầu tăng cao, các công ty an ninh bắt đầu hình thành các khóa học huấn luyện đặc biệt. Hoạt động kinh doanh này cũng mang lại nguồn lợi nhuận không hề nhỏ đối với các công ty bảo mật. Điều này là do, so với nhu cầu an ninh ngày càng tăng, thực tế không có nhiều vệ sĩ có năng lực chuyên nghiệp.

Hầu hết các cả các vệ sĩ đang làm việc đều là lính đặc nhiệm đã nghỉ hưu. Vì họ có những tố chất cơ bản nên sẽ được huấn luyện trong 30 ngày trước khi được giao nhiệm vụ.

Muốn làm vệ sĩ phải trải qua khóa huấn luyện gắt gao. Ảnh: Zhihu

Có thông tin cho rằng các thành viên trong đội cần phải vượt qua bài kiểm tra trước khi tham gia khóa huấn luyện. Những người đủ điều kiện sẽ tham gia "lớp học việc làm".

Khóa huấn luyện kéo dài 30 ngày có giá 12.000 nhân dân tệ. Sau khi khóa huấn luyện kết thúc sẽ được tuyển dụng. Trong khi đó, những người có thể lực không đủ tiêu chuẩn sẽ được chỉ định tham gia các khóa đào tạo kéo dài 30 ngày, nhưng không bao gồm bảo đảm việc làm và có mức phí là 9.800 nhân dân tệ.

Trang web chính thức của Cảnh vệ đặc biệt Trung Châu có giới thiệu chi tiết về chương trình đào tạo: Đối với những người đáp ứng các điều kiện thể chất, thành thạo nghiệp vụ, sẽ được đào tạo miễn phí trong giai đoạn đầu. Họ sẽ bắt đầu làm việc sau ba tháng học việc, tiền lương cũng được cam kết.

Sau khi nhận việc, phí đào tạo sẽ được thanh toán từ vào tiền lương (phí đào tạo cụ thể chưa được công bố). Những người còn lại không đáp ứng các điều kiện này cần phải trả phí đào tạo chiết khấu 6.800 nhân dân tệ. Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ.

Vương Minh, một người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành vệ sĩ thừa nhận rằng những chứng chỉ như vậy không phải là bằng cấp chung mà chỉ được công ty công nhận trong nội bộ. "Nhưng vì công ty chúng tôi có danh tiếng nhất định nên chứng chỉ này có giá trị trong ngành và sẽ dễ tìm việc hơn", anh tiết lộ.

Nội dung huấn luyện của mỗi công ty không hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, các học viên vẫn sẽ được đào tạo các kiến thức cơ bản như kỹ năng xử lý tình huống, còn có nghi thức kinh doanh cao cấp, theo dõi và chống theo dõi, tìm hiểu về mạng máy tính, sử dụng camera giám sát…

Dùng vũ lực đồng nghĩa với nhiệm vụ thất bại

Công việc đặc biệt này xuất hiện muộn và liên quan đến quyền riêng tư của khách hàng nên có rất ít thông tin được công khai. Do đó, nhiều người thậm chí vẫn còn nhiều lầm tưởng về những người làm nghề này.

Trong mắt của công chúng, vệ sĩ là những người "đỡ đạn", hay "ông trùm áo đen" đeo kính râm vây xung quanh người nổi tiếng. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Long tiết lộ người nổi tiếng chưa chắc đã đủ tiền để thuê vệ sĩ.

Vì mức phí cao, những người có đủ khả năng thuê vệ sĩ ở Trung Quốc hầu hết đều thuộc tầng lớp giàu có.

Vương Minh tiết lộ vệ sĩ có khi phải làm quá 12 tiếng/ngày. Đối với một số người đặc biệt, anh đã phải lập kế hoạch bảo vệ nghiêm ngặt - cử 8 vệ sĩ làm việc luân phiên. Trong đó, sáu người sẽ nhận nhiệm vụ bảo vệ ban ngày, hai người sẽ trực ca đêm. Bằng cách này, Vương Minh đã bảo vệ thân chủ suốt hai năm liền, 24 giờ một ngày mà không bị gián đoạn.

Trần Dương, người sáng lập Seal Royal Shield, công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ, cho biết: "Vệ sĩ không được để thân chủ phải bị động, như vậy có nghĩa là bạn đã thất bại."

Vệ sĩ kỳ cựu của Jack Ma. Ảnh: Zhihu

Trần Dương là nhà sáng lập nữ hiếm hoi trong ngành. Cô đã học võ hơn hai năm từ khi còn nhỏ. Sau khi lớn lên, cô từng làm y tá nhưng sớm phát hiện công việc không phù hợp với bản thân. Sau đó, cô quyết định nghỉ việc, tham gia huấn luyện võ thuật và cuối cùng bước vào ngành an ninh.

Theo ý kiến của những người trong ngành được Times Finance phỏng vấn, vũ lực không bao giờ là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Các vệ sĩ chuyên nghiệp được yêu cầu xử lý tình huống bằng trí tuệ thay vì cơ bắp. Công tác bảo mật thực chất là cuộc đọ sức toàn diện về thông tin, công nghệ, nguồn lực và cả gan dạ.

Tuy nhiên, xung đột đôi khi không thể tránh khỏi. Các vệ sĩ cũng không “mình đồng da sắt” như nhân vật chính trong phim. Trên thực tế, những vệ sĩ không có trang bị trong tay, cũng không thể tùy ý tấn công người khác.

Vương Minh, người sáng lập Đội cận vệ đặc biệt Trung Châu, nói với Times Finance: "Đôi khi chúng tôi gặp phải những người cư xử hung hăng. Các vệ sĩ cũng có nguy cơ bị thương khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, những trường hợp rủi ro này chỉ chiếm 5%”.

Vệ sĩ cao cấp thu về 10 triệu nhân dân tệ một năm

Sự gan dạ và lòng trung thành là những phẩm chất quan trọng nhất trong ngành an ninh. Bởi vì trước những thời khắc quan trọng, số phận của vệ sĩ và khách hàng thường gắn liền với nhau. Mối quan hệ giữa họ không đơn giản giữa chủ và nhân viên.

Lưu Tiểu Long tiết lộ danh đã có một khách hàng đã hợp tác gần 20 năm.

Vương Minh tiết lộ với Times Finance rằng đội vệ sĩ cấp cao nhất của họ hiện đang phục vụ ông chủ của một công ty bất động sản ở Trung Quốc. Đội vệ sĩ 8 người có mức phí 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 33 tỷ đồng) một năm.

Trong bản sao công khai của công ty bảo vệ, Times Finance phát hiện ra rằng mức lương hàng tháng của một vệ sĩ là khoảng 10.000 đến 20.000 nhân dân tệ (khoảng 33 - 67 triệu đồng).

Lý Húc là một cái tên thuộc hàng “lão làng” trong ngành an ninh Trung Quốc. Thậm chí, Warren Buffett còn chủ động mời anh tham gia bảo vệ anh ninh cho mình tại một buổi lễ quan trọng và đưa ra mức lương cao ngất ngưởng 280.000 nhân dân tệ / giờ (khoảng 950 triệu đồng).

