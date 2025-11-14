Ngán ngẩm Diệp Lâm Anh và doanh nhân Đức Phạm

Những ngày qua, ồn ào giữa Diệp Lâm Anh và doanh nhân Đức Phạm thu hút sự chú ý của dư luận. Nguồn cơn xuất phát từ việc Diệp Lâm Anh liên tục đăng tải hình ảnh, clip cho rằng xảy ra xô xát với gia đình chồng cũ, bị đập vỡ điện thoại.

Theo Diệp Lâm Anh, sự việc xảy ra cách đây 4 tháng, được cô lập vi bằng và trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 13/11, Đức Phạm lên tiếng giải thích, khẳng định vợ cũ cắt ghép hình ảnh, video bóp méo sự thật, "giở trò dối trá".

Theo chia sẻ của Đức Phạm, anh và vợ cũ thỏa thuận được gặp con gái Boorin 4 ngày cuối tuần trong tháng. Tuy nhiên, chiều 29/6, Boorin khóc lóc không chịu về, đòi ở lại chơi với em Bboy. Thấy vậy, anh gọi điện cho vợ cũ đề nghị cho con ở lại thêm một ngày nhưng cô kiên quyết từ chối. Thậm chí đe dọa đưa câu chuyện lên truyền thông.

"Khoảng 18h45, chị lái ôtô 7 chỗ dừng trước cửa nhà tôi. Cửa xe mở bung và 8-9 người ùa xuống, tiến thẳng đến cửa nhà cầm điện thoại chĩa vào quay phim. Bố mẹ tôi đang ở cửa, chị nói đến đón con. Mẹ gọi tôi xuống. Khoảng 2 phút sau tôi xuống, vẫn thấy 4-5 gã đeo khẩu trang kín mít, chẳng biết là ai", Đức Phạm kể.

Diệp Lâm Anh và chồng cũ đều công khai tình mới sau ba năm ly hôn

Chứng kiến những người lạ mặt chụp ảnh, quay phim, Đức Phạm yêu cầu vào nhà làm việc, xóa bỏ hình ảnh hoặc tới cơ quan chức năng. Lúc này, những người đeo khẩu trang định bỏ chạy, Đức Phạm giữ lại vì cho rằng bị xâm phạm quyền riêng tư, tự vệ chính đáng mới dẫn đến xô xát.

"Clip và hình ảnh chị post lên mạng toàn cắt ghép góc độ, giấu nhẹm cảnh người của chị cầm máy quay từ các gốc cây, không phải lúc đám người của chị đến uy hiếp gia đình tôi. Chị kéo đoàn quân đến nhà tôi đe dọa tinh thần, rồi còn đâm đơn kiện gia đình tôi", Đức Phạm bức xúc.

Đức Phạm thừa nhận anh từng sai trong cuộc hôn nhân với Diệp Lâm Anh nhưng mọi chuyện đã khép lại cách đây hai năm. Anh mong vợ cũ không kiếm cớ gây khó dễ, quấy rối cuộc sống của nhau.

Cùng ngày, Diệp Lâm Anh phản pháo, phủ nhận tin đưa 8-9 người tới nhà chồng cũ như nội dung bài đăng của Đức Phạm sáng 13/11.

Theo Diệp Lâm Anh, lý do cô buộc tới đón con gái vì có lịch học thêm với gia sư. Cô chủ động cho ba nhân viên quay video để làm việc với luật sư cũng như pháp luật khi cần.

Không đồng ý việc này, hai bên thống nhất nhờ sự can thiệp của pháp luật. Qua lời kể của Diệp Lâm Anh, chồng và bố chồng cũ có hành động thiếu chuẩn mực như giật khẩu trang, điện thoại của một nhân viên đang đi cùng cô.

"Tôi quyết định rút điện thoại để quay lại tất cả diễn biến vụ việc để trao đổi lại với luật sư cũng như gia đình. Tuy nhiên, bố anh Đức giật lấy điện thoại trong tay tôi, đập mạnh xuống đất trước sự chứng kiến của con gái tôi. Ngay sau đó, anh Đức tiếp tục nhặt điện thoại lên và đập mạnh một lần nữa, khiến điện thoại bể nát. Tôi rất ức chế và bật khóc khi thấy con gái mình phải chứng kiến cảnh tượng đó", Diệp Lâm Anh chia sẻ.

Dù người trong cuộc đều lên tiếng, phản ứng của số đông của khán giả là sự ngán ngẩm. Nhiều người quá quen với ồn ào của Diệp Lâm Anh và chồng cũ trong hai năm qua. Họ liên tục lên bài tố, thậm chí trêu đùa nhau, dẫn dắt dư luận theo hướng có lợi cho mình.

Ở câu chuyện lần này, sự thông cảm dành cho Diệp Lâm Anh ít dần. Ngoài việc chỉ trích cô mang chuyện đời tư tung hê trên mạng xã hội, khán giả đặt câu hỏi mục đích cô công khai cùng thời điểm chồng cũ có bạn gái mới.

"Từ thông cảm, tôi khó chấp nhận việc Diệp Lâm Anh liên tục dùng chuyện đời tư làm miếng mồi cho truyền thông, mạng xã hội phục vụ cho mục đích của mình. Nếu đã trình báo cơ quan chức năng, hãy chờ câu trả lời", "Đến đón con có cần kéo theo nhiều người, quay phim trái phép hình ảnh, đời tư của họ rồi đăng lên mạng xã hội tìm kiếm sự ủng hộ của cộng đồng mạng? Câu hỏi lớn cho Diệp Lâm Anh", "Quá ngán ngẩm, mệt mỏi với cặp đôi này. Đức Phạm sai vì phản bội nhưng hành động của Diệp Lâm Anh cũng khó chấp nhận, càng ngày càng đi quá giới hạn", "Biết bao cặp đôi trong showbiz chia tay trong văn minh, Diệp Lâm Anh - Đức Phạm dừng lại được chưa? Sao phải ồn ào đến thế?", "Hai người này có nghĩ đến các con không nhỉ?"… là một số bình luận của khán giả.

Diệp Lâm Anh và doanh nhân Đức Phạm kết hôn năm 2018, có hai con. Họ xác nhận chia tay vào tháng 1/2022. Hậu ly hôn, cả hai trải qua giai đoạn căng thẳng vì giành quyền nuôi con. Tháng 9/2023, tòa án quyết định Diệp Lâm Anh nuôi bé gái, Đức Phạm nuôi bé trai, có quyền thăm nom bình đẳng. Dù vậy, cả hai liên tục nảy sinh mâu thuẫn, nhiều lần đôi co trên mạng xã hội.