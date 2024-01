Netizen nhặt "sạn" trong đoạn rap của "chị đẹp" Mlee ở công diễn 5: Tiếng Anh gì mà lạ quá!

Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng là một chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc nhận được sự quan tâm đông đảo của dân tình hiện nay. Công diễn 5 của chương trình phát sóng ngày 20/1 vừa qua tiếp tục giữ sức hút của mình với không ít tiết mục lọt "top trending" trên nền tảng YouTube cũng như nhiều "chị đẹp" lên "hot search" trên các nền tảng mạng xã hội.

Tuy nhiên, ở một diễn biến khác, chương trình vẫn tạo ra không ít tranh cãi, trong đó có thể kể đến đoạn rap trong phần trình diễn mash up Tìm Lại - Chưa Bao Giờ của chị đẹp Mlee bị netizen "tố" dùng sai cụm từ cố định (collocation) tiếng Anh.

Phần trình diễn mash up Tìm Lại - Chưa Bao Giờ

Không biết đây có phải là đoạn rap cho Mlee sáng tác hay không, nhưng việc sử dụng sai về cụm từ cố định trong đoạn rap của mình khiến nhiều netizen có ý kiến trái chiều.

Cụ thể lời rap của Mlee, cùng phần dịch theo chương trình như sau:

"Hurting, burning, make it right.

(Tổn thương, thiêu đốt, theo cách riêng)

My heart? My game? Wanna play?

(Trái tim tôi? Trò chơi của tôi? Muốn chơi đùa với nó ư?)

Raise, raise from the ashes.

(Hãy trỗi dậy từ đống tro tàn)

Whatever you want, good or bad.

(Bất cứ điều gì bạn muốn dù tốt hay xấu)

Get it in the crown. You see we set it now.

(Nhận được vương miệng của riêng mình. Bạn sẽ thấy chúng tôi nổi bật)".

Màn "bắn" rap của Mlee trong phần trình diễn mash up Tìm Lại - Chưa Bao Giờ

Tạo hình của "chị đẹp" Mlee trong công diễn 5

Điều đáng nói đó chính là ở cụm từ mà "chị đẹp" Mlee sử dụng - "Raise, raise from the ashes" sai về mặt kết hợp từ. Động từ ở đây theo nhiều người không phải "raise" /reɪz/, mà là "rise" /raɪz/. Tóm lại, collocation chính xác là: "Rise from the ashes".

Theo The free dictionary, cụm từ "rise from the ashes" có nghĩa là "To emerge renewed, revitalized, or reborn as something different following some total destruction or ruin. A referenceto the mythical phoenix, a bird that in many stories bursts into flames upon its death, being born again among theashes" (Tạm dịch: Trở nên mới mẻ, hồi sinh hoặc tái sinh thành một thứ gì đó khác biệt sau một sự hủy diệt hoặc đổ nát hoàn toàn. Đề cập đến loài chim phượng hoàng trong thần thoại, một loài chim trong nhiều câu chuyện sẽ bốc cháy sau khi chết và tái sinh giữa đống tro tàn - PV).

Cách định nghĩa cụm "Rise from the ashes" theo The free dictionary

Ví dụ: Over the next few years, a new tower rose from the ashes of the heinous attack, standing as a monument of thecountry's strength and pride (Tạm dịch: Trong vài năm sau, một tòa tháp mới đã mọc lên từ đống tro tàn của cuộc tấn công tàn khốc, đứng dậy như một tượng đài về sức mạnh và niềm tự hào của đất nước - PV).



The company quietly faded into obscurity following its bankruptcy in the late '90s, but now that it has been purchasedby the billionaire CEO, it has begun rising from the ashes like the phoenix. (Tạm dịch: Công ty lặng lẽ chìm vào quên lãng sau khi phá sản vào cuối những năm 90, nhưng giờ đây, sau khi được CEO tỷ phú mua lại, công ty đã bắt đầu trỗi dậy từ đống tro tàn như một con phượng hoàng - PV).

Sự khác biệt giữa "raise" và "rise"

Có thể nói, mọi người hay có sự nhầm lẫn giữa hai từ "raise" và "rise". Ở một góc độ nào đấy, nghĩa của 2 từ này tương đối giống nhau, đều diễn tả một sự tăng lên, hướng về phía trước nhưng chúng lại có cách dùng hoàn toàn khác nhau đấy.

Cụ thể, "rise" là hành động do một người, hay vật tự làm. Nói cách khác, đây là một nội động từ (intransitive verb).

Ví dụ: New buildings are rising throughout the city (Tạm dịch: Các tòa nhà mới đang mọc lên khắp thành phố - PV).

The balloon rose gently into the air (Tạm dịch: Bong bóng nhẹ nhàng bay lên không trung - PV).

Ngược lại, "raise" là hành động mà một người hay một vật tác động vào người, vật khác. Nói cách khác, đây là một ngoại động từ (transitive verb) - hành động hướng vào chủ thể khác.

Ví dụ: Jack raised the window and leaned out (Tạm dịch: Jack nâng cửa sổ lên và nhoài người ra ngoài - PV).

Phân tích ví dụ này, chủ thể "Jack" ở đây tác dụng lực vào cửa sổ "the windows" để nâng nó lên, hành động của "Jack" nhằm hướng vào chủ thể khác là "the windows".

