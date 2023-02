Nên làm gì khi da có nếp nhăn: 3 lọ serum sinh collagen, cải thiện đàn hồi giúp da căng mịn

Nguyên nhân gây ra nếp nhăn trên da

Nếp nhăn in hằn có thể do tế bào da lão hóa, da khô, tác động của ánh nắng mặt trời hoặc thói quen sinh hoạt không tốt... Thử nghĩ lại xem làn da của bạn có gặp phải những vấn đề này không, chỉ cần bạn điều chỉnh lại là có thể hạn chế tới 70% nếp nhăn in hằn trên da.

1. Nếp nhăn gây ra do lão hóa da

Một trong những nguyên nhân chính gây ra nếp nhăn có liên quan đến quá trình lão hóa nội tại của da. Tuổi tác và thời gian trôi qua, hàm lượng collagen và axit hyaluronic (HA) trong lớp hạ bì sẽ giảm đi, dẫn đến nếp nhăn bắt đầu xuất hiện.

2. Nếp nhăn xuất hiện do da khô

Da khô là nguyên nhân thứ hai gây ra nếp nhăn. Khi lớp màng bã nhờn ngoài cùng của da bị tổn thương do thiếu độ ẩm, nó sẽ co lại, xẹp xuống, thậm chí đứt sợi đàn hồi, khi đó nếp nhăn bắt đầu in hằn ngày càng sâu.

3. Nếp nhăn gây ra cho tác động của ánh nắng mặt trời

Khi bị tác động bởi tia cực tím, làn da sẽ trở nên nhạy cảm, sạm đen, khô ráp và bong tróc, Nếu muốn ngăn ngừa nếp nhăn một cách toàn diện, bạn chống nắng cẩn thận và thường xuyên bôi lại kem chống nắng nếu hoạt động ngoài trời quá lâu.

4. Nếp nhăn in hằn do thói quen sinh hoạt không tốt

Thức khuya, thiếu ngủ, tư thế ngủ không đúng cách... cũng dễ khiến da bị stress; khi da bị ma sát, co kéo quá mức, hoặc chỉ đơn giản là bạn dụi mắt, nhăn trán lâu ngày cũng sẽ hình thành nếp nhăn trên mặt.

5 cách để cải thiện nếp nhăn trên da

1. Tránh thức khuya và sử dụng điện thoại trong thời gian dài

Các thói quen như thức khuya, ngủ không đủ giấc dễ dẫn đến suy giảm quá trình trao đổi chất ở da, đẩy nhanh quá trình lão hóa da, thậm chí làm giảm độ ẩm của lớp sừng, khiến da khô sạm. Ngoài ra, khi thường xuyên cúi đầu và sử dụng điện thoại di động, nó cũng sẽ chèn ép các cơ ở cổ, làm cho các nếp nhăn ở cổ và mặt dần xuất hiện.

2. Chế độ ăn giảm đường

Khi tiêu thụ nhiều tinh bột và đường tinh luyện, cơ thể sẽ dễ dàng xảy ra phản ứng đường hóa, làm tổn thương collagen, từ đó khiến da mất đi độ đàn hồi, trở nên khô và chùng nhão.

Do đó, nếu muốn loại bỏ nếp nhăn, chỉ còn cách thực hiện chế độ ăn giảm đường. Ví dụ như thay gạo trắng và mì thành khoai lang, gạo lứt, ăn nhiều rau và trái cây hơn, ăn các món luộc thay vì đồ chiên rán.. tất cả đều hỗ trợ bạn cải thiện và giảm nếp nhăn trên da.

3. Bôi kem chống nắng đầy đủ

Các chuyên gia da liễu luôn khẳng định: “Sản phẩm chống lão hóa tốt nhất là kem chống nắng". Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc chống nắng đối với làn da, bởi tia cực tím không chỉ gây cháy nắng mà còn đẩy nhanh quá trình lão hóa da.

Đương nhiên bước chống nắng không thể trực tiếp "làm mờ" các nếp nhăn nhưng có thể bảo vệ làn da khói các tác động tiêu cực từ tia UV để tránh nếp nhăn mới in hằn rõ nét hơn.

4. Massage làn da nhẹ nhàng

Ngoài việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da, bạn cũng có thể sử dụng các kỹ thuật massage để loại bỏ các nếp nhăn trên trán, ở cổ, đuôi mắt... Kết hợp kem dưỡng, dầu dưỡng để massage sẽ giúp dưỡng chất thẩm thẩm nhanh hơn.

* Với nếp nhăn trên trán:

- Áp các đầu ngón tay lên trán.

- Kéo căng từ mép dưới lên mép trên của trán, thực hiện 10 lần.

* Với nếp nhăn đuôi mắt:

- Đặt ngón trỏ và ngón giữa vào phía sau đuôi mắt và mở nhẹ vùng đuôi mắt.

- Dùng ngón trỏ của bàn tay kia, xoa bóp từ bên trong ra bên ngoài của mắt. Thực hiện động tác 5 lần.

* Với nếp nhăn chân mày:

- Đặt ngón trỏ và ngón cái của một bàn tay lên khung lông mày.

- Sau khi véo nhẹ phần xương chân mày, massage từ đầu chân mày đến cuối chân mày. Lặp lại động tác 5 lần.

* Với nếp nhăn cổ

- Áp hai lòng bàn tay lên cổ.

- Massage từ trên xuống dưới, thực hiện động tác 10 lần.

* Với nếp nhăn đường râu rồng và hai bên má:

- Sau khi thoa đều kem hoặc tinh chất lên toàn bộ khuôn mặt, đặt hai tay lên hai bên sống mũi.

- Hai đầu ngón cái ấn nhẹ vào cằm, mặt bên của ngón trỏ nhấn vào đường râu rồng áp sống mũi.

- Cố định hai ngón cái, ép nhẹ ngón trỏ và kéo từ trong ra ngoài, nhẹ nhàng "làm phẳng" má và đường râu rồng.

Tinh chất cải thiện nếp nhăn cho làn da

1. Lancôme Rénergie HCF Triple Serum

Tinh chất Lancôme chứa một thành phần chống oxy hóa mạnh mẽ 99,9% axit ferulic có độ tinh khiết cao nhất, có thể cải thiện cải thiện hàng rào bảo vệ da, làm mờ nếp nhăn sâu, đồng thời giúp da săn chắc, đàn hồi hơn. Lọ serum chứa cùng lúc 3 thành phần trong một lần chăm sóc da bao gồm: Hyaluronic Acid (HA), Ferulic Acid, Vitamin C + Niacinamide.

2. Perfect Renew 3X Signature Serum của nhà Laneige

Lọ serum chứa 3 hoạt chất chống oxi hóa mạnh được tách riêng 3 lõi bên trong và hợp nhất khi bơm ra ngoài: Phức hợp Collagen Peptide giúp cải thiện độ đàn hồi, giảm thiểu nếp nhăn trên da; retinol trẻ hóa làn da; RE.D Flavonoid bao gồm một màng polymer và axit ferulic có tác dụng chống lão hóa giúp da căng mọng, mềm mại.

3. Vichy HA Superconducting Anti-Wrinkle Ampoule Essence

Tinh chất của Vichy dành cho mặt và mắt với 1,5% axit hyaluronic (HA) nguyên chất cho làn da căng mọng để có hiệu ứng lấp đầy rõ rệt. Vitamin C và Vichy Volcanic Water bảo vệ, mang lại kết quả rõ ràng giảm từ 47% đến 60% nếp nhăn trong 6 tuần.

