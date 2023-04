Nàng thơ gen Z và ba mỹ nam tạo sức hút cho phim cổ trang Quán Trọ Tình Yêu

Xoay quanh câu chuyện tình bạn và tình yêu giữa cô chủ nhà trọ Dan Oh và ba sĩ tử Kang San, Yoo Ha và Shi Yeol, motif ba chàng một nàng không mới, nhưng kịch bản Quán Trọ Tình Yêu (The Secret Romantic Guesthouse) xây dựng từng nhân vật có cá tính và góc khuất riêng biệt, tạo duyên cớ để họ tương tác, dẫn dắt mạch phim một cách thú vị. Nhờ vậy, dàn diễn viên có đất dụng võ, không ai lép vế trước ai.

Truyền thông Hàn Quốc và Trung Quốc đánh giá bốn ngôi sao 9X Shin Ye Eun, Ryeoun, Jung Gun Joo và Kang Hoon là điểm sáng giúp bộ phim xứng đáng vào list phim Hàn không thể bỏ lỡ. Nhà sản xuất cũng bày tỏ sự tự hào về dàn cast đã tạo cảm hứng cho sự sáng tạo của đoàn phim.

Shin Ye Eun là lựa chọn hoàn hảo cho vai Dan Oh. Nữ diễn viên thể hiện hình ảnh một cô gái năng nổ, không ngại gian khổ nhưng vẫn giữ được khí chất của một tiểu thư gia giáo.

Thu hút trong mọi khung hình, Ye Eun xinh đẹp với cặp mắt biết nói và nụ cười tỏa nắng, giúp nhân vật Dan Oh trở nên sống động. Với lối diễn xuất đa dạng cảm xúc, cô thổi hồn cho từng khoảnh khắc của Dan Oh. Đôi lúc, cô gây cười bởi cử chỉ lóng ngóng, lối nói chuyện lém lỉnh và tư duy tinh quái của nhân vật.

Dan Oh là cô chủ đáng yêu của quán trọ Yi Hwa Won

Vào nghề từ thời trung học, Shin Ye Eun sớm được ghi nhận thực lực. Sau cú đột phá với vai "ác nữ" trong Vinh Quang Trong Thù Hận, nàng thơ tiếp tục tạo nên dấu ấn mới trong Quán Trọ Tình Yêu. Cô chia sẻ về ba bạn diễn nam: "Chỉ thấy mặt nhau là chúng tôi cười, nên cả nhóm phải giữ một khoảng cách, lo ngại nếu đến quá gần sẽ bị phân tâm khi diễn".

Ryeoun khắc họa trọn vẹn tính cách ngoài lạnh trong nóng, đơn độc, gai góc của võ sĩ Kang San. Nam diễn viên được dành cho nhiều khung hình đặc tả đôi mắt suy tư, anh cũng là người có nhiều khoảnh khắc ấm áp với nữ chính nhất.

Kang San tuy cộc cằn nhưng lúc nào cũng âm thầm bảo vệ Dan Oh

Lần đầu đóng phim cổ trang, nam diễn viên phải dành nhiều thời gian học võ. Khi quay phim, anh không thấy áp lực bởi anh và các bạn diễn đều trạc tuổi, dễ kết thân. Anh ví von những ngày quay đủ bốn người giống như một kỳ nghỉ, họ cùng nhau chia sẻ nhiều kỷ niệm vui.

Trong vai Yoo Ha, Jung Gun Joo mang vẻ điển trai tri thức, lột tả được khí chất công tử con nhà quan. Anh toát lên vẻ cao ngạo vừa phải cùng tấm lòng nhân hậu. Riêng với Dan Oh, anh luôn lộ rõ chân tình.

Yoo Ha lúc nào cũng niềm nở và quan tâm cô chủ

Ở tập mới nhất, mỹ nam chinh phục khán giả với khả năng diễn bằng mắt đầy xúc động. Gun Joo cho biết anh tìm thấy nhiều sự đồng cảm với số phận gian truân của nhân vật Yoo Ha. Anh cũng biết ơn các tiền bối trong phim chỉ dạy, giúp anh diễn tốt hơn mỗi ngày.

Lớn tuổi nhất nhưng Kang Hoon khắc họa thành công nhân vật Shi Yeol lông bông, trẻ con trong nhóm. Anh giống như "cây hài" trong phim, lười nhác, mê rượu, giỏi tán gái nhưng ẩn sau đó là trái tim nhân hậu, tư duy sâu sắc, sự can trường của một người thuộc dòng dõi quý tộc.

Shi Yeol luôn mang đến nguồn năng lượng lạc quan

Kang Hoon rất vui khi được tái ngộ Shin Ye Eun và Jung Gun Joo trong bộ phim. Từng đóng cameo ở phim Tuổi 25, Tuổi 21 và nhiều dự án khác nhưng đến Quán Trọ Tình Yêu, ngôi sao sinh năm 1991 mới thực sự tỏa sáng.

Đi qua một nửa chặng đường, Quán Trọ Tình Yêu càng thêm kịch tính với hành trình truy đuổi tung tích phế thế tôn Lee Seol và võ sĩ kề cận. Chuyện tình của các nhân vật chính cũng thêm sâu sắc và hấp dẫn.

Sau tập 6, Shi Yeol kiên quyết phủ nhận mình là phế thế tôn Lee Seol, dù anh được một ông già không rõ danh tính gọi là điện hạ. Trong khi, Yoo Ha được hé lộ chỉ là con nuôi và thân phận thực sự của anh có thể gây nguy hiểm cho nhà họ Jung. Tuy chưa chính miệng thừa nhận nhưng Kang San mang nhiều dấu hiệu phù hợp với thị vệ kề cận phế thế tôn.

Theo phần giới thiệu tập 7, Shi Yeol dần có tình cảm với tỷ tỷ tưởng chừng đã chết của Dan Oh, còn Kang San và Yoo Ha cùng thừa nhận rung động dành cho Dan Oh. Phán quan Jang không ngừng uy hiếp gia đình Dan Oh để ép phế thế tôn và thị vệ ra mặt.

Những bí mật của Quán Trọ Tình Yêu tiếp tục được lật mở trong các tập phim tiếp theo, phát sóng lúc 23h30, thứ 2 và thứ 3 hàng tuần trên VOD App K+, song song với Hàn Quốc, độc quyền trên mọi nền tảng của Truyền hình K+.