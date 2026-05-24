Nắng nóng “đổ lửa” tại Hà Nội bao giờ chấm dứt?

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngày 24/5, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục ghi nhận nắng nóng diện rộng, trong đó miền Trung xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Theo ghi nhận lúc 13 giờ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nhiệt độ phổ biến từ 37-38 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 38 độ C như Vinh (Nghệ An) 38,6 độ C, Hà Tĩnh 38,8 độ C, Ba Đồn (Quảng Trị) 38,4 độ C và Quảng Ngãi 38,4 độ C.

Tại khu vực Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, nắng nóng và nắng nóng gay gắt cũng xuất hiện trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, nhiều nơi trên 38 độ C. Một số điểm ghi nhận mức nhiệt rất cao như Vĩnh Yên (Phú Thọ), Bắc Ninh và khu vực Láng (Hà Nội) cùng đạt 38,8 độ C, Hoài Nhơn (Gia Lai) 38,2 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến chỉ từ 40-50%, khiến cảm giác oi bức, ngột ngạt gia tăng.

Theo dự báo, trong 24-48 giờ tới, nắng nóng sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi được dự báo xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian nắng nóng kéo dài từ khoảng 9 giờ đến 18 giờ mỗi ngày.

Trong khi đó, khu vực Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng tiếp tục xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi vượt 39 độ C. Khu vực miền Đông Nam Bộ duy trì nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng tại Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5, còn khu vực Trung Bộ có thể kéo dài đến khoảng ngày 28/5. Khoảng đêm 28 và ngày 29/5, Hà Nội mưa giông, kết thúc đợt nắng nóng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được cảnh báo ở cấp 1.

Các chuyên gia cũng cảnh báo, nắng nóng gay gắt kéo dài kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng ở nhiều địa phương. Ngoài ra, việc tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao có thể gây mất nước, kiệt sức và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Đáng chú ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin khí tượng là nhiệt độ đo trong lều khí tượng tiêu chuẩn. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2-4 độ C, thậm chí lớn hơn tại các khu vực nhiều bê tông, đường nhựa hoặc mật độ phương tiện giao thông dày đặc.