Nàng hậu bị chồng đại gia vứt bỏ vì bệnh nan y vừa qua đời vào sáng nay, bỏ lại 2 con thơ

Cuộc sống bi kịch của Á hậu này trong những năm cuối đời khiến công chúng thương cảm.

Showbiz Trung Quốc đang chìm trong bầu không khí tang thương khi sau 2 nam diễn viên Kim Trạch (6/6) và Phó Tử Thuần (7/6), Ngô Văn Hân - Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1998 - cũng vừa được xác nhận đã qua đời ở tuổi 52 vào sáng nay (9/6) tại bệnh viện. Ngô Văn Hân mắc ung thư vú và nhập viện cấp cứu khẩn vì sức khỏe đột ngột chuyển biến xấu vào tối Chủ Nhật. Dù các bác sĩ đã ra sức cứu chữa, song nàng hậu này vẫn không thể vượt qua cơn nguy kịch.

Theo nguồn tin trong giới, gia đình, bạn bè và 2 con của Ngô Văn Hân đã kịp đến thăm, nhìn mặt cô lần cuối. Chồng cũ đại gia cũng đồng ý đón các con về chăm sóc, nuôi dưỡng sau khi Ngô Văn Hân qua đời.

Ngô Văn Hân được thông báo đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng nay sau khoảng thời gian dài chống chọi căn bệnh ung thư vú. Ảnh: Weibo.

Ngô Văn Hân được chẩn đoán mắc ung thư vú vào năm 2022. Đến tháng 8/2024, cô thông báo bệnh tái phát và đã chuyển sang giai đoạn 4, với tế bào ung thư di căn đến gan, xương và não. Bệnh tình của cô ngày càng chuyển biến nặng, có thời điểm nguy kịch đến mức phải nằm viện suốt 16 ngày vì bị tích nước trong phổi và tim. Dù đau đớn và kiệt quệ mọi mặt, Ngô Văn Hân vẫn lạc quan "chung sống" với căn bệnh hiểm nghèo thay vì đầu hàng số phận.

Đáng buồn, giữa lúc Ngô Văn Hân đang chống chọi với ung thư, cuộc hôn nhân của cô và ông xã đại gia Trần Kiến Lăng đổ vỡ. Nữ diễn viên đã thông báo ly hôn chồng sau 14 năm chung sống vào cuối tháng 6/2025. Nguyên nhân chia tay không được Á hậu đình đám 1 thời tiết lộ. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết Trần Kiến Lăng đã ruồng bỏ Ngô Văn Hân vì bệnh ung thư của vợ ngày càng nặng, tiêu tốn nhiều tiền của chạy chữa vẫn không có kết quả tốt. Đau khổ vì bệnh tật quái ác hành hạ, gia đình ly tán, Ngô Văn Hân đã quyết định cạo đầu.

Theo tờ On, sau khi ly hôn Trần Kiến Lăng, cuộc sống của mẹ con Ngô Văn Hân vô cùng khổ sở. Nữ diễn viên vừa phải dọn khỏi biệt thự sang trọng do không có đủ tiền gia hạn hợp đồng để thuê tiếp. Tiền nhà trước đây đều do Trần Kiến Lăng gánh vác. Ngoài ra, Ngô Văn Hân còn bán rẻ toàn bộ của hồi môn và nhiều đồ đạc trong nhà để có tiền chi trả tiền viện phí và nuôi 2 con nhỏ. Hoàn cảnh khó khăn của Á hậu Hong Kong khiến khán giả không khỏi xót xa, thương cảm.

Sau khi Á hậu tái phát bệnh ung thư, chồng đại gia đã ly hôn cô. Ảnh: Sina.

Đau khổ vì bệnh tật quái ác hành hạ, gia đình ly tán, Ngô Văn Hân đã quyết định cạo đầu. Ảnh: On.

Ngô Văn Hân sinh năm 1974, từng giành ngôi vị Á hậu 2 tại Hoa hậu Hong Kong 1998. Những năm đầu 2000, Ngô Văn Hân là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Năm 2011, Ngô Văn Hân kết hôn với doanh nhân Trần Kiến Lăng và rút khỏi showbiz. Cặp đôi có với nhau con gái 10 tuổi và con trai 8 tuổi.

Nguồn: Sina, Sohu