Nam thanh nữ tú Chu Văn An cực cháy trong sự kiện hoành tráng nhất trường: Học giỏi chơi cũng hay là đây!

Không chỉ học giỏi, mà học sinh THPT Chu Văn An (Hà Nội) còn vô cùng năng động. Từ lâu, học sinh của trường đã có cho mình hàng tá những hoạt động ngoại khóa khác nhau. "Sương sương" có thể kể đến như: Mr.C (2008), Beyond C (2009), True Color (2011)...

Mỗi chương trình, sự kiện đều có một sức hút khác nhau, nhưng đối với nhiều CVA-er thì Sparkling thực tế mới là sự kiện thường niên hoành tráng và đáng mong chờ nhất. Tại đây, mỗi bạn học sinh đều được tỏa sáng bằng tất cả những đam mê, tài năng, nhiệt huyết, cống hiến hết mình cho "mùa lấp lánh" rực rỡ và đáng nhớ nhất.

Trở lại với mùa 2023, Sparkling 2023 tiếp tục mang đến một chuỗi sự kiện thú vị. Trong đó, Đêm Chung kết cuộc thi Tài năng học sinh Chu Văn An (hay còn gọi SNight) diễn ra vào tối 18/11 là quan trọng nhất. Trước đó, để đến với SNight, các bạn học sinh đã trải qua ngày hội Sportday và Ngày Sáng tạo Fiereco Day.

Toàn cảnh Đêm Chung kết cuộc thi Vẻ đẹp học sinh Chu Văn An năm 2023

Quay trở lại với Đêm Chung kết cuộc thi Vẻ đẹp học sinh Chu Văn An, ngay từ sớm sân trường Chu đã có đông nghịt người đến để xem chương trình. Một trong những điểm nhấn mà khán giả mong đợi nhất trong SNight đó chính là phần thi tài năng của 8 nhóm nhà.



Năm nay, Sparkling 2023 mang chủ đề: "The Incandescence of Stars" với ý nghĩa là chuyến hành trình chinh phục những vì tinh tú toả sáng trên bầu trời, đem theo những khát vọng chạm tới vạn vì sao. Mục đích của chương trình là mang đến cho các "thần dân" Chu Văn An một sân chơi mới mẻ, thu hút, năng động và đầy ý nghĩa. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để mỗi cá nhân có thể tỏa sáng với cá tính của riêng mình, từ đó cùng góp nhặt những sắc màu rực rỡ tạo nên một bầu trời sao lấp lánh.

8 nhóm nhà đã cùng trình diễn và hòa mình dưới ánh đèn sân khấu. Nhiều chủ đề cực hay ho được các bạn khéo léo đưa vào các tiết mục biểu diễn của mình như bảo vệ môi trường, tri ân những người lính cứu hỏa, trách nhiệm của mỗi thế hệ học sinh Chu Văn An...

Các CVA-er đã cháy hết mình trong đêm chung kết Cuộc thi Vẻ đẹp học sinh Chu Văn An - Sparkling 2023

Nhiều chủ đề cực hay ho được các bạn đưa ra

Tất cả đều được các bạn thể hiện vô cùng tròn trịa

Ai cũng vô cùng hào hứng khi tham gia chương trình

Dù không phải dân chuyên song mọi tiết mục đều được các bạn học sinh Chu Văn An dàn dựng vô cùng công phu, với sự hài hòa về cả phần nhìn lẫn phần nghe. Tóm lại, mỗi nhóm nhà đều đem đến một tiết mục với những nét độc đáo riêng, thể hiện được tinh thần của CVA-er.



Các bạn học sinh Chu Văn An đúng chuẩn tài năng

Đã thế còn vô cùng xinh xắn nữa chứ!

Kết quả chung cuộc, sau khi tính điểm tất cả các phần thi, giải Nhất đã thuộc về Nhà V. Nhà A và Nhà U được xứng tên với vị trí giải nhì. Giải Ba thuộc về Nhà P và Nhà D. Còn giải Khuyến Khích được trao cho 4 nhà là Nhà C, Nhà M và Nhà T.

Đại diện các nhà lên nhận giải

Đến thời điểm hiện tại có thể nói Sparkling 2023 đã diễn ra vô cùng thành công. Đây chính là tiền đề để Sparkling ở những mùa sau phát triển hơn nữa.