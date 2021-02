Nam thanh niên tử vong, 2 người nguy kịch sau cú tông nhau kinh hoàng tối mùng 4 Tết

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ tối mùng 4 Tết (15/2), xe máy BKS: 75E1-298.36, do Phạm Đức T (SN 1993, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển, chở theo Nguyễn Hứa Hoàng V (SN 2001, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), lưu thông trên quốc lộ 1A.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến ngã tư giao với đường Âu Dương Lân (xã Hoà Châu, huyện Hòa Vang) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS: 43K1-322.25, chưa rõ danh tính người điều khiển.

Hậu quả, nam thanh niên khoảng 23 tuổi điều khiển xe máy 43K1 tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân V và T bị thương nặng đã đưa đi cấp cứu.

Xe máy bị biến dạng sau vụ va chạm

Tại hiện trường, 2 chiếc xe máy đều bị hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để tổ chức khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.