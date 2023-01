Nam thanh niên "giở trò đồi bại" nhiều lần với nữ sinh 11 tuổi

Ngày 13-1, tin từ Công an huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Xuân Bình (SN 2001; ngụ xã Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", quy định tại Khoản 2, Điều 142 Bộ Luật Hình sự.

Theo Công an huyện Hậu Lộc, khoảng đầu năm 2022, cháu P.H.A.T., sinh ngày 26-4-2011 (quê TP Nam Định, tỉnh Nam Định; đang là học sinh tại TP Nam Định), quen biết trên mạng xã hội với Nguyễn Xuân Bình.

Ngày 11-12-2022, Bình tới Nam Định đón cháu T. về nhà mình chơi. Tại đây, Bình đã nhiều lần "giở trò đồi bại", xâm hại tình dục với cháu T. Tính đến thời điểm xảy ra vụ việc, cháu P.H.A.T. mới 11 năm 7 tháng.

Hiện, vụ án đã được chuyển lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.