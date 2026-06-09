Nam thanh niên bị xe tải chèn qua người khi đang đứng trước nhà

Bị xe tải lùi chèn qua người, nam thanh niên vỡ thận, gãy khung chậu, rơi vào tình trạng sốc chấn thương nặng, nguy cơ tử vong cao.

Ngày 9-6, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (TP Hà Nội) cho biết các bác sĩ vừa cứu sống nam bệnh nhân bị đa chấn thương rất nặng sau khi bị xe tải lùi chèn qua người.

Bệnh nhân được chăm sóc và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ảnh: Ninh Thuý

Trước đó, Khoa Cấp cứu tiếp nhận anh H.V.N. (30 tuổi) trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng. Theo lời kể, khi đang đứng tại nhà, anh bất ngờ bị xe tải lùi chèn qua người.

Sau tai nạn, nạn nhân vẫn tỉnh táo nhưng đau dữ dội vùng ngực, lưng và khung chậu, cơ thể mệt nhiều. Bệnh nhân được Trung tâm Cấp cứu 115 sơ cứu, truyền dịch, dùng thuốc giảm đau trước khi chuyển đến bệnh viện.

Khi nhập viện, người bệnh vật vã, kích thích, da niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh, huyết áp tụt sâu. Các bác sĩ xác định đây là trường hợp sốc chấn thương do đa chấn thương nặng, nguy cơ tử vong cao nên lập tức kích hoạt báo động đỏ nội viện.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị chấn thương gan độ III, vỡ thận trái độ 5 kèm đụng dập cuống mạch thận, tràn máu ổ bụng; gãy ngành ngồi mu hai bên, gãy cánh chậu trái, gãy cánh trái xương cùng và toác khớp cùng chậu trái.

Ngoài ra, nạn nhân còn bị gãy các mỏm ngang bên phải từ đốt sống thắt lưng L1 đến L4 và gãy xương sườn bên trái.

Trước tình trạng nguy kịch, bệnh viện khẩn trương huy động ê-kíp đa chuyên khoa phẫu thuật cấp cứu. Bệnh nhân được cắt bỏ thận trái, nội soi ổ bụng thám sát cầm máu, đồng thời cố định tổn thương khung chậu và cột sống.

Ca phẫu thuật do tiến sĩ - bác sĩ Đỗ Minh Trí, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trực tiếp thực hiện. Cùng đó, ê-kíp gây mê hồi sức triển khai các biện pháp hồi sức tích cực, truyền máu, bù dịch và kiểm soát huyết động chặt chẽ trong suốt quá trình mổ.

Sau gần 3 giờ căng thẳng, ca phẫu thuật thành công, giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch. Sau 10 ngày điều trị hậu phẫu, sức khỏe người bệnh đã ổn định, có thể tự sinh hoạt, vận động nhẹ, ăn uống bình thường và dự kiến xuất viện trong thời gian tới.