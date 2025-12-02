Nam thanh niên 29 tuổi mắc ung thư dạ dày vì uống gần 300 lần/năm loại nước nhiều người yêu thích

“Bác sĩ ơi… nó mới 29 tuổi thôi mà, sao lại ung thư được?”. Bà Trương (Trung Quốc) gào khóc trong bệnh viện. Vừa ký giấy nhập viện, bà vừa kể về “thói quen điên rồ” của con trai suốt một năm qua là uống gần 300 cốc trà sữa , trung bình gần như ngày nào cũng một cốc trong tay .

Bà nói mình đã khuyên bao nhiêu lần: “Trà sữa uống nhiều hại người lắm”. Nhưng cậu con trai gạt đi: “Có phải thuốc độc đâu mà mẹ lo”.

Cho đến buổi tối hôm đó, anh đau bụng dữ dội, phải đưa vào cấp cứu. Kết quả nội soi và xét nghiệm khiến cả gia đình chết lặng: ung thư biểu mô tuyến dạ dày giai đoạn giữa - muộn . Câu đầu tiên của bác sĩ là: “Có thường xuyên uống đồ nhiều đường, nhiều béo không?”.

Câu chuyện này không còn hiếm. Nhiều người trẻ đang bước vào bệnh viện sớm hơn vì những thói quen ăn uống tưởng vô hại, đặc biệt là trà sữa.

Từng được xem như món “đãi bản thân” mỗi tuần một lần, giờ trà sữa trở thành “nước giải sầu của nhiều người”. Thế nhưng dưới góc nhìn dinh dưỡng và lâm sàng, phía sau vị ngọt dễ nghiện là hàng loạt tín hiệu nguy hiểm.

- Lượng đường vượt ngưỡng, gây rối loạn chuyển hóa. Một cốc 500ml thường chứa trên 35g đường , tương đương 7 viên đường, vượt xa mức WHO khuyến nghị (25g/ngày). Duy trì lâu dài làm tăng nguy cơ kháng insulin, gan nhiễm mỡ, tiểu đường và một số bệnh ung thư.

- Chất béo chuyển hóa trong bột kem sữa phá hỏng thành mạch. Nhiều cửa hàng dùng bột kem chứa trans fat, chất gây viêm mạch máu, thúc đẩy xơ vữa và được xem là yếu tố nguy cơ trong ung thư tiêu hóa như ung thư dạ dày, ung thư đại tràng.

- Ly nhựa tiếp xúc nước nóng giải phóng chất gây rối loạn nội tiết. Một số loại nhựa ở nhiệt độ trên 70 độ C có thể giải phóng BPA, chất có khả năng ảnh hưởng hormone và miễn dịch, gia tăng nguy cơ tổn thương tế bào.

- Chế độ ăn nhiều đường - béo làm loạn hệ vi sinh đường ruột. Vi khuẩn có hại tăng, vi khuẩn có lợi giảm, hàng rào bảo vệ ruột yếu đi, nền tảng thường gặp ở bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa.

Điều đáng lo hơn là nhiều người uống không phải thỉnh thoảng, mà là mỗi ngày .

Nếu duy trì một cốc trà sữa mỗi ngày trong 6 tháng, cơ thể sẽ thay đổi thế nào?

Rất nhiều người trẻ thừa nhận mình “nghiện trà sữa”. Sau nửa năm, cơ thể có thể xuất hiện những biến đổi rõ rệt:

- Cân nặng tăng vọt, mỡ nội tạng tích tụ. Một cốc trà sữa full topping có thể lên tới 500 kcal tương đương một bữa ăn. Uống mỗi ngày, 6 tháng có thể tăng 6-8 kg, kèm theo gan nhiễm mỡ và rối loạn mỡ máu.

- Cảm xúc thất thường, dễ cáu gắt. Lượng đường cao kích hoạt mạnh hệ thưởng dopamine, dẫn đến trạng thái “lệ thuộc đường”, dễ bồn chồn, mất tập trung khi không uống.

- Dạ dày - đường ruột rối loạn. Bột kem, chất tạo đặc và đường cao khiến dạ dày nặng nề, dễ đầy hơi, buồn nôn, táo bón hoặc tiêu hóa kém.

- Đường huyết dao động mạnh, bước vào tiền tiểu đường. Tuyến tụy làm việc quá tải khiến khả năng điều chỉnh đường huyết suy yếu dần.

- Nguy cơ ung thư tiêu hóa tăng. Các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn đường cao liên quan rõ rệt với nguy cơ ung thư dạ dày, đại tràng, đặc biệt ở những người đã có viêm dạ dày, nhiễm HP hoặc tiền sử bệnh tiêu hóa.

Nếu khó bỏ hẳn, có thể thay đổi dần thói quen:

- Thay thế đồ uống “nghiện miệng”. Chuyển sang sữa chua không đường, nước chanh ấm, trà thảo mộc, nước lọc vị trái cây. Vẫn giữ được cảm giác “có gì cầm trên tay”.

- Giới hạn số lần uống. Lý tưởng nhất là không quá 1 lần/tuần . Khi đặt đồ, ưu tiên ít đường, không kem sữa, không topping, hạn chế uống nóng bằng ly nhựa.

- Bổ sung chất xơ để phục hồi đường ruột. Tăng rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, thực phẩm chứa prebiotics như hành tây, tỏi, chuối. Điều này giúp ổn định vi khuẩn đường ruột và giảm tình trạng viêm.

