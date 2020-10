Nam thần boyband huyền thoại The Wanted tiết lộ bị ung thư giai đoạn cuối, vợ đang mang thai vẫn gắng van bác sĩ giấu tin đau lòng

Hôm nay (12/10), Mirror, Dailymail và loạt trang truyền thông đưa tin giọng ca của boyband huyền thoại một thời The Wanted - Tom Parker - vừa nhận được chẩn đoán ung thư não. The Wanted từng được coi là đối thủ sừng sỏ của One Direction, nhưng nhiều năm im ắng. Chính vì vậy công chúng không khỏi sốc nặng trước thông tin về Tom Parker.

Đáng nói, vợ của Tom Parker - Kelsey - hiện đang mang thai, nhưng cô vẫn nén lại nỗi đau và tích cực cùng chồng nhìn về tương lai. Đau lòng hơn cả là việc Kelsey đã van nài bác sĩ giữ kín thông tin về thời gian nam ca sĩ có thể gắng gượng. Cô không muốn Tom Parker phải sống trong nỗi đau về cả tinh thần và thể xác, đếm từng ngày còn lại của cuộc đời.

Tom Parker

Tom Parker được chẩn đoán mắc bệnh ung thư não trong khi vợ còn đang mang thai

Tom Parker là thành viên nổi tiếng trong nhóm nhạc nam huyền thoại một thời The Wanted

"Chúng tôi không muốn nghe thông tin đó. Tôi nói thế là vì tình trạng tinh thần của Tom. Thông tin đó sẽ ảnh hưởng xấu đến anh ấy. Khi nghe tin đó, Tom thật sự sẽ chỉ ngồi đó, đếm từng ngày còn lại trong cuộc đời và không muốn sống tiếp nữa mất", Kelsey chia sẻ với tờ OK!. Tom Parker cũng thừa nhận: "Đến lúc đó có lẽ tôi sẽ nghĩ rằng: 'Qua ngày thứ nhất rồi nhé!'".

Ngôi sao của The Wanted được chẩn đoán mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối. Các bác sĩ đã tìm ra khối u ác tính trong não của nam ca sĩ nhưng không thể phẫu thuật.



Tom Parker vẫn cố gắng gượng và đã bắt đầu các phương pháp trị liệu vì vợ chồng anh đang chuẩn bị đón đứa con thứ 2. Tom và Kelsey kết hôn vào năm 2018, hiện Kelsey đang mang thai ở tuần thứ 16.

Sáng nay, Tom Parker đã chia sẻ bức ảnh của chính mình và vợ con trên Instagram với dòng nhắn: "Các bạn ơi, các bạn cũng biết rằng tôi đã im ắng, không cập nhật gì trên MXH nhiều tuần qua đúng không. Giờ tôi sẽ nói cho bạn lý do. Không dễ dàng gì nhưng tôi xin được thông báo rằng, tôi đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư não. Hiện tôi đang chữa trị rồi... (lược dịch) Dù chúng ta bị dồn đến bước đường tuyệt vọng nhưng hãy cùng nhau chống chọi bằng mọi cách nhé!".

Tom Parker hạnh phúc bên vợ và cố gắng gượng vượt qua căn bệnh quái ác

Nguồn: Mirror, Dailymail