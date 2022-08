Nam sinh xứ Huế chia sẻ BÍ KÍP đạt 8.5 IELTS: Hoạt động xã hội giúp nâng cao khả năng ngoại ngữ

Nguyễn Lê Đăng Khoa (SN 2003), quê tại tỉnh Thừa Thiên Huế từng là cựu học sinh chuyên Anh, trường THPT Quốc học Huế. Hiện em đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. HCM. Em theo học chuyên ngành Quan hệ Quốc tế hệ Chất lượng cao và là Quản lý học thuật tại VSPACE Education.

Ngay trong lần thi đầu tiên vào tháng 2/2021 - khi đang học lớp 12, Đăng Khoa đã đạt 8.5 IELTS (Reading 9.0; Listening 9.0; Speaking 8.5; Writing 7.5).

Bên cạnh điểm số IELTS nổi bật, Đăng Khoa còn đạt một số thành tích học tập xuất sắc khác như: Giải Ba kỳ thi HSG cấp Quốc gia môn Tiếng Anh năm lớp 12; Đại biểu xuất sắc nhất tại YAS MUN trong hội đồng Y tế thế giới (WHO) của Mỹ; Đạt chứng chỉ TESOL vào năm nhất đại học; Quản lý học thuật tại VSPACE Education - startup về giáo dục; Đồng sáng lập một số tổ chức tiên phong về giáo dục và hoạt động xã hội.

Chân dung nam sinh Nguyễn Lê Đăng Khoa (đứng giữa).

BÍ KÍP HỌC TIẾNG ANH CỰC ĐỈNH GIÚP THI ĐÂU ĐỖ ĐÓ

Ngay từ khi còn nhỏ, Đăng Khoa đã được chứng kiến những công việc xã hội mang tầm vóc quốc tế mà bố em thực hiện. Em còn được sang nước ngoài sinh sống cùng bố để phục vụ công việc. Chính những chuyến công tác dài ngày với người nước ngoài của bố đã giúp Đăng Khoa sớm nhận ra tầm quan trọng của ngoại ngữ.

Nam sinh xứ Huế ví thế giới trong thời đại toàn cầu hóa giống như một "ngôi làng mở" - nơi mọi người đều có thể kết nối và giao tiếp nhờ interner, Tiếng Anh. Từ những lần theo chân bố đi công tác đến các địa phương hẻo lánh, khó khăn, Đăng Khoa đã tận mắt chứng kiến những hoàn cảnh thiệt thòi của người yếu thế trong xã hội. Nam sinh chợt nhận ra rằng, với khả năng ngôn ngữ, một người có thể tiếp cận nhiều cơ hội hơn, có khả năng liên kết, mở rộng, tạo ra sự thay đổi một cách chủ động và trực tiếp.

Đăng Khoa từng được mời chia sẻ bí quyết học tập Tiếng Anh tại một chương trình học thuật.

Cơ hội có thể là các hoạt động giáo dục nước ngoài, các dự án kêu gọi vốn đầu tư hay tham gia vào dự án với đối tác quốc tế để đem lại các lợi ích về cho nước nhà. Vì thế, Tiếng Anh là một công cụ không thể thiếu trong thời kì hội nhập ngày nay.



Ý thức được tầm quan trọng của Tiếng Anh, Đăng Khoa sớm đặt ra mục tiêu chinh phục Chứng chỉ IELTS từ rất sớm. Nhờ sự nỗ lực, quyết tâm, ngay lần thi đầu tiên, em đã đạt 8.5 IELTS, đặc biệt kỹ năng Reading (Đọc) và Listening (Nghe) đạt 9.0 – số điểm tuyệt đối.

Về kỹ năng Reading (Đọc), Đăng Khoa phân loại thành các dạng bài tập theo chủ đề và nỗ lực tìm ra điểm yếu của bản thân trong quá trình luyện tập. Đây là cách hiệu quả giúp nam sinh có cho mình vốn kiến thức, nguồn từ vựng phong phú.

Về kỹ năng Speaking (Nói), nam sinh dành nhiều thời gian nghiên cứu tiêu chí bài thi và kinh nghiệm từ những người bạn/anh chị đạt điểm IELTS cao. Từ đó, Đăng Khoa rút ra cho mình những tip thực hành hiệu quả. Nam sinh sử dụng một số tài liệu ôn luyện như: Destination B1 cho ngữ pháp và từ vựng; Mindset for IELTS; Collins for IELTS; Mindset 3 for IELTS,…

Về kỹ năng Listening (Nghe), Đăng Khoa rèn luyện bằng việc xem nhiều video, đọc tài liệu theo chủ đề. "Em cố gắng tạo ra môi trường giống như kiểm tra thật, chuẩn bị tai nghe riêng và ở trong một căn phòng tĩnh lặng để tập trung cao độ. Cách học này giúp em ở tâm thế chủ động, không bị bất ngờ khi đi thi thật", nam sinh hào hứng chia sẻ.

Về kỹ năng Writing (Viết), nam sinh phân loại bài viết theo các chủ đề như: Môi trường, giáo dục, pháp luật,… Sau đó, em tìm các video minh họa như: BBC, Tedx, Vox để luyện tập. Đồng thời, Đăng Khoa mở phụ đề để ghi chép các từ vựng và các kiến thức chuyên sâu. Ngoài ra, nam sinh còn dành nhiều thời gian tìm hiểu tiêu chí chấm phần thi Writing như: Cách triển khai ý tưởng, cấu trúc bài, tính mạch lạc, tính liên kết, cách sử dụng từ vựng, cách sử dụng ngữ pháp,…

Phương pháp ngôn ngữ tích hợp nội dung (Content and Language Intergrated Learning) là một trong những cách học Tiếng Anh hiệu quả của nam sinh.

Chia sẻ về bí quyết ôn luyện Tiếng Anh, Đăng Khoa cho biết: "Em không dành quá nhiều thời gian để làm các đề của IELTS. Bởi em đã có sẵn nền tảng tiếng Anh từ khoảng thời gian luyện tập cho kì thi HSG cấp quốc gia. Khi ôn thi IELTS, em chọn tập trung vào các hoạt động nghiên cứu các chủ đề xã hội. Em cảm thấy đây là cách tốt nhất để học một ngôn ngữ.



Chúng ta nên đặt ngôn ngữ trong bối cảnh, tình huống và trong văn hóa thường ngày. Từ đó, việc nghiên cứu các chủ đề xã hội sẽ giúp em tự mở rộng kiến thức, đồng thời có được độ nhạy bén, dễ dàng phân tích và ứng biến với ngôn ngữ".

Nam sinh chia sẻ thêm khi học ngoại ngữ, mỗi người cần xác định rõ "Bản thân muốn gì?". Điều này giúp chúng ta tìm được chủ đề ôn luyện mà không tạo ra cảm giác nhàm chán. Đương nhiên, trước đó mỗi người cần tự tạo cho mình nền tảng tốt qua sự trợ giúp của giáo viên, bạn bè. Khi đã đạt mức độ cơ bản, chúng ta có thể bắt đầu tìm hiểu ngôn ngữ ở ngữ cảnh trong sở thích của bản thân để dễ dàng tiếp thu. Đây là phương pháp ngôn ngữ tích hợp nội dung (Content and Language Intergrated Learning).

Bí quyết học Tiếng Anh của Đăng Khoa là đặt ngôn ngữ trong bối cảnh, tình huống và văn hóa thường ngày.

TẬN TÂM, TẬM LỰC VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VỀ GIÁO DỤC

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Đăng Khoa cùng những người bạn của mình đã sáng lập Câu lạc bộ mô phỏng Liên Hợp Quốc tập trung vào lĩnh vực giáo dục, có tên gọi là Model United Nations – MUN. Đây là sân chơi hữu ích dành cho học sinh tại tỉnh Thừa Thiên Huế, là nơi học sinh có thể tìm hiểu về ngoại giao, quan hệ quốc tế và Liên Hiệp Quốc. Những hoạt động thiết thực đã giúp Đăng Khoa cùng các bạn nâng cao khả năng ngôn ngữ, có nhiều cơ hội nghiên cứu và bắt kịp hơn trước các chủ đề trên thế giới.

Nam sinh Huế chia sẻ: "Nhờ Câu lạc bộ đã giúp chúng em nâng cao khả năng tranh biện và thuyết trình. Ngoài ra, chúng em còn cải thiện được kỹ năng Đọc qua việc phân tích và hiểu các tài liệu trong các bài nghiên cứu, nghị định tiếng Anh. Về phần viết, em cũng biết thêm được quy tắc viết, cách sử dụng ngôn từ, cách trình bày một văn bản chuẩn mực".

Không chỉ học tập xuất sắc, nam sinh còn năng động tham gia hoạt động ngoại khóa có quy mô lớn.

Tò-Te Mentorship do Đăng Khoa sáng lập đã thu hút hơn 100 đơn đăng ký đến từ hơn 30 tỉnh thành.

Ngoài Model United Nations – MUN, Đăng Khoa còn là nhà đồng sáng lập Tò-Te Mentorship. Đây là một tổ chức về lĩnh vực giáo dục với mục đích hỗ trợ các bạn học sinh không có điều kiện và nhiều cơ hội có thể tiếp cận đến thông tin du học. Hoạt động được thực hiện bởi đội ngũ các bạn trẻ giàu tâm huyết, tài năng, luôn nhiệt tình trao đi kiến thức cùng kỹ năng có được trong quá trình xin học bổng du học. Hoạt động của Tò-Te Mentorship đã thu hút hơn 100 đơn đăng ký đến từ hơn 30 tỉnh thành.



Với kiến thức, kỹ năng cùng trình độ ngoại ngữ tốt, Đăng Khoa mong muốn trong tương lai sẽ vận dụng những điều đã học về đối ngoại, ngoại giao để làm việc với các đối tác quốc tế, đặc biệt cho Liên Hợp Quốc. Nam sinh hy vọng sẽ có những đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của đất nước thông qua tri thức mà bản thân tích lũy được.

Ảnh: NVCC