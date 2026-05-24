Nam sinh sốc nhiệt nguy kịch sau chơi bóng dưới nắng

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết bệnh nhi Tr.X.V. (15 tuổi) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, sốt cao 40 độ C, tím đầu chi, huyết áp khó đo sau khi chơi bóng đá dưới trời nắng gắt.

Theo người nhà, trẻ đá bóng từ 17h - 20h hằng ngày tại một câu lạc bộ địa phương. Riêng ngày xảy ra sự việc, bệnh nhi chơi bóng buổi sáng ngoài trời nắng nóng thì đột ngột mệt, ngất và vã mồ hôi nhiều.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ xác định trẻ bị sốc nhiệt nặng, nhanh chóng đặt nội khí quản, truyền dịch chống sốc, làm mát cơ thể và hồi sức tích cực. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi bị toan chuyển hóa nặng, hủy cơ nghiêm trọng, tổn thương gan, thận, tụy cấp và nguy cơ suy đa cơ quan.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhi phải truyền tới 12 lít dịch điện giải mới ổn định huyết động, đồng thời được lọc máu liên tục, hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc vận mạch, kháng sinh và điều chỉnh rối loạn điện giải. Sau gần 3 tuần điều trị tích cực, trẻ tỉnh táo, cai được máy thở và chức năng các cơ quan dần hồi phục.

Theo các bác sĩ, sốc nhiệt là tình trạng cấp cứu nguy hiểm có thể gây tử vong nhanh nếu không xử trí kịp thời. Trẻ em và thanh thiếu niên tham gia hoạt động thể thao ngoài trời trong thời tiết nắng nóng kéo dài có nguy cơ cao mắc sốc nhiệt.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần cho trẻ tập luyện ở nơi thoáng mát, uống đủ nước, tránh vận động quá sức dưới trời nắng và cho nghỉ giải lao thường xuyên. Nếu trẻ xuất hiện các dấu hiệu như mệt lả, sốt cao, chóng mặt, ngất hoặc rối loạn ý thức khi hoạt động ngoài trời, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu kịp thời.