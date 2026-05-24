Nam nhân viên đang dọn bàn hốt hoảng bỏ chạy vì thứ dưới sàn, quản lý lập tức gọi ngay cho nhóm khách quay lại

Mới đây, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại tình huống đầy bất ngờ xảy ra tại một nhà hàng khi một nam nhân viên phục vụ hoảng hốt bỏ chạy trong lúc dọn dẹp bàn ăn của khách. Theo chia sẻ, sự việc được ghi nhận vào ngày 23/5.

Theo nội dung đoạn clip, sau khi nhóm khách rời đi, nam nhân viên cầm túi nilon đến thu dọn bàn ăn như thường lệ. Tuy nhiên, khi đang cúi xuống dọn dẹp, nam nhân viên bất ngờ giật mình rồi vội vàng vứt cả túi rác, chạy đi gọi quản lý trong trạng thái đầy hoảng hốt.





Ít phút sau, một nam quản lý cùng các nhân viên khác nhanh chóng có mặt tại khu vực bàn ăn. Thay vì nhặt vật gì đó dưới sàn lên ngay lập tức, mọi người chỉ đứng quan sát rồi liên tục gọi điện thoại liên hệ với ai đó.

Quan sát kỹ đoạn clip, nhiều người mới phát hiện dưới nền nhà có một sấp tiền mặt khá dày mà vị khách trước đó đã vô tình đánh rơi.

Theo chia sẻ từ người đăng tải clip, nam nhân viên trong lúc dọn bàn đã phát hiện số tiền nằm ngay dưới chân nên quá bất ngờ, không dám tự ý đụng vào. Vì bàn ăn là khách đặt trước nên nhà hàng có thông tin liên lạc, quản lý đã quyết định giữ nguyên hiện trường rồi gọi điện thông báo để khách quay lại nhận tài sản.

"Nhân viên đang cầm túi nhặt rác dọn bàn thì thấy một đống tiền khách làm rơi dưới chân. Bạn hoảng quá vứt cả túi, chạy như ma đuổi xuống gọi quản lý lên. Quản lý cũng không dám động vào tiền, vì là bàn khách đặt trước nên có số điện thoại của khách, giữ nguyên hiện trường gọi khách đến nhặt tiền chứ không dám động vào một xu", người đăng tải clip chia sẻ.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Phần lớn đều dành lời khen cho sự trung thực và cách xử lý cẩn thận của nhân viên nhà hàng. Nhiều người hài hước cho rằng nam nhân viên "chạy còn nhanh hơn gặp ma" vì sợ liên quan đến tiền bạc dễ xảy ra hiểu lầm.

Một tài khoản bình luận: "Cách xử lý quá chuyên nghiệp, giữ nguyên hiện trường rồi gọi khách quay lại nhận là chuẩn bài". Không ít dân mạng cũng bày tỏ sự thích thú trước phản ứng của nam nhân viên: "Nhìn bạn ấy quăng luôn túi rác rồi chạy đi gọi quản lý mà buồn cười nhưng rất đáng khen".

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng trong thời điểm hiện tại, việc nhặt được số tiền lớn mà vẫn giữ nguyên, tìm cách trả lại cho người đánh rơi là hành động rất đáng trân trọng.