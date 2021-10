Nam nhạc sĩ đình đám cuối cùng đã lên tiếng về vụ động chạm nhạy cảm với con gái ruột, nhưng vẫn bị "ném đá" thậm tệ

Ngày hôm nay (27/10), dư luận Thái Lan "dậy sóng" trước những hình ảnh nhạy cảm quá đà của nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất nổi tiếng Jakkawal Saothongyuttitum dành cho cô con gái ruột mới chỉ 9 tuổi. Dư luận tỏ thái độ gay gắt và cho rằng Jakkawal đã đi quá giới hạn, trong khi đó vợ của nhạc sĩ sốc nặng khi thấy công chúng phản ứng mãnh liệt với những clip do chồng mình đăng trên MXH.

Trong một động thái mới nhất, trên Instagram, Jakkawal Saothongyuttitum cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng. Trong bức tâm thư dài được đăng tải, Jakkawal cho biết anh sẽ xoá tất cả những clip tự quay gây tranh cãi, đồng thời khẳng định bản thân sẽ cẩn trọng hơn trong việc thể hiện tình cảm với con gái.

Nhạc sĩ đình đám còn cho biết thêm: "Những điều tôi làm là sai trái, nó thậm chí đã trở thành 1 vấn đề gây tranh cãi. Tôi nghĩ rằng đây là bài học cho các gia đình về việc thể hiện tình cảm với con cái theo cách không phù hợp".

Dù đã nói lời xin lỗi song Jakkawal vẫn nhận về vô số bình luận chỉ trích từ phía netizen. Trang MGR Online cho rằng, con gái của nhạc sĩ đang ở độ tuổi thiếu nữ, việc động chạm cơ thể là điều không nên.

Jakkawal Saothongyuttitum sinh năm 1972, là một nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất nổi tiếng, từng đạt được nhiều thành công trong ngành công nghiệp âm nhạc. Anh từng tham gia cố vấn một số chương trình nổi tiếng ở xứ chùa vàng như The Mask Mirror, I Can See Your Voice Thailand,...

Nguồn: MGR Online, IG