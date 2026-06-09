Nam diễn viên “mượn rượu tỏ tình” ngọc nữ showbiz, định nhắn tin riêng tư cho nàng ai dè trượt tay đăng công khai cho cả nước xem

Sau cú trượt tay hớ hênh, liệu mối tình của nam diễn viên đình đám với ngọc nữ showbiz có tan vỡ?

Trong những ngày gần đây, tài tử đình đám xứ Hàn Kim Moo Yeol đã trở thành cái tên chiếm sóng mạng xã hội nhờ thành công vang dội của bộ phim đang hót hòn họt Teach You A Lesson. Cũng từ đây, chuyện tình “độc nhất vô nhị” giữa anh và ngọc nữ Yoon Seung Ah (phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời) cũng gây sốt trở lại trên khắp các diễn đàn trực tuyến.

Mối quan hệ giữa cặp đôi Yoon Seung Ah - Kim Moo Yeol từ lâu đã trở thành giai thoại đẹp ở làng giải trí xứ kim chi, và sức hút của chuyện tình này đến từ màn “mượn rượu tỏ tình” cùng 1 cú trượt tay định mệnh.

Vào ngày hôm đó, khi đã ngà ngà say sau vài ly rượu, Kim Moo Yeol bỗng lấy hết dũng khí nhắn tin tỏ tình cho Yoon Seung Ah: “Giữa đêm muộn ngập trong hơi men, anh lại không ngừng nghĩ về em, muốn nghe giọng em nói và càng tò mò về gương mặt em hơn. Anh rất muốn gọi điện nhưng lại sợ em đã ngủ nên đành gửi gắm nỗi lòng mình vào tin nhắn này. Gặp được biến số mang tên em khiến ngày mai của anh trở nên thay đổi. Anh còn tưởng ngày mai của mình sẽ không trọn vẹn. Nhưng nếu có em trong đời thì ngày mai của anh sắp trở nên đầy đủ hơn rồi. Chúc em ngủ ngon. Hôm nay tự dưng anh lại nói toàn những lời dài dòng vòng vo thế này đây. Nhưng thật sự chỉ cần 1 câu thế này là đủ: Anh thật sự rất nhớ em”.

Kim Moo Yeol gây sốt nhờ màn “mượn rượu tỏ tình” với Yoon Seung Ah. Ảnh: Naver

Đáng nói, Kim Moo Yeol vốn định gửi tin nhắn riêng tư cho đàng gái và ban đầu cũng đinh ninh rằng mình đã thao tác như vậy. Ai dè sau đó, nam tài tử tá hỏa khi phát hiện thực ra mình đã đăng tin nhắn lên mạng ở chế độ công khai cho cả nước xem. Sau khi nhận ra mình đã trượt tay hớ hênh, Kim Moo Yeol vội xóa bài đăng đi. Đồng thời, nam diễn viên vội đi nghe ngóng khắp nơi thì thấy bầu không khí trên mạng khi ấy khá yên ắng. Vậy nên, lúc đầu anh còn tưởng mình đã xóa kịp thời không để lại dấu vết và không bị bất cứ ai chụp lại dòng tin nhắn tỏ tình nói trên. Nhưng trên thực tế, đã có người chụp lại được những tin nhắn này và phát tán rần rần trên mạng xã hội vào thời điểm lúc bấy giờ.

Kim Moo Yeol trượt tay đăng nhầm tin nhắn tỏ tình ở chế độ công khai cho cả nước xem. Ảnh: Nate

Sau khi tin nhắn tỏ tình bị lộ và được lan truyền khắp cõi mạng, các đơn vị truyền thông tại Hàn đã đồng loạt lên tin Kim Moo Yeol hẹn hò Yoon Seung Ah. Tài tử họ Kim thừa nhận lúc đó tâm trạng anh khá bấn loạn, rối bời, thậm chí còn sợ Yoon Seung Ah sẽ nổi giận mà chia tay anh phũ phàng: “Khi tin tức hẹn hò nổ ra, vì Seung Ah đang trong đoàn phim nên suốt 6-7 tiếng đồng hồ tôi không tài nào liên lạc được với cô ấy. Tôi thực sự đã lo sốt vó. Vì nếu lúc đó cô ấy mà nói chia tay thật thì đó hoàn toàn là lỗi do tôi gây ra. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần đến mức đó (bị đàng gái yêu cầu chia tay)”.

Thế nhưng, trái ngược với những lo lắng từ phía Kim Moo Yeol, Yoon Seung Ah lại đón nhận mọi chuyện 1 cách vô cùng tích cực. Chẳng những không “nổi trận lôi đình”, mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời thậm chí còn khích lệ Kim Moo Yeol sớm ngày công khai mối quan hệ tình cảm giữa họ với báo giới.

“Khi liên lạc được với Seung Ah, cô ấy lại nhẹ nhàng bảo rằng ‘Không sao đâu anh. Chuyện đã thế này rồi thì chúng ta hãy cứ công khai hẹn hò luôn đi anh”, Kim Moo Yeol chia sẻ về phản ứng của Yoon Seung Ah sau màn trượt tay làm bại lộ chuyện hẹn hò giữa 2 người họ.

Yoon Seung Ah phản ứng bất ngờ khi Kim Moo Yeol làm bại lộ chuyện tình bí mật của họ. Ảnh: X

Cặp đôi ngay sau đó xác nhận chuyện tình cảm với truyền thông và người hâm mộ, đồng thời nhận được vô vàn lời chúc phúc tốt đẹp từ công chúng. Tới năm 2015, 2 ngôi sao tổ chức hôn lễ hạnh phúc và chính thức về chung 1 nhà. Cách đây 3 năm, Yoon Seung Ah đã hạ sinh con trai cho chồng tài tử trong niềm hân hoan của 2 bên gia đình.

Yoon Seung Ah ra mắt vào năm 2006, được nhiều khán giả biết tới qua bộ phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời. Trong khi đó, tài tử Kim Moo Yeol đóng phim từ năm 2002, trở nên quen mặt với khán giả nhờ các tác phẩm như Tòa Án Vị Thành Niên (Juvenile Justice), Iljimae,…Gần đây nhất, tài tử họ Kim gây tiếng vang khắp châu Á với bộ phim ăn khách Teach You A Lesson.

Cặp đôi làm đám cưới hồi năm 2015. Ảnh: X

Nguồn: X, Naver