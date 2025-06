Năm của vũ trụ Em Xinh?

Đông “view” cùng rộn ràng khen, chê

Sau 6 ngày, Em Xinh Say Hi tập 1 đã đạt gần 7 triệu lượt xem, với 80 ngàn bình luận (tính đến 15 giờ 22 phút ngày 7/6/2025) trên kênh Vie Chanel. Đây là những con số đáng ao ước ở thời món ăn tinh thần dư thừa như hiện nay. Chỉ một bình luận ngắn cũng hút 4,8 ngàn lượt thích: “Xin đặt chiếc dép hóng Em Xinh".

Có nhiều lý do để Em Xinh Say Hi được hóng. Thí dụ MC Trấn Thành cầm trịch, hoạt ngôn, vui vẻ. Nhiều em xinh đã sở hữu lượng fan ổn như Phương Mỹ Chi, Bích Phương, Miu Lê… Màn trở lại của Tiên Tiên, chủ nhân câu hát “Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép/ Và cứ yêu đi dù rằng mình ngu si ” cũng được người hâm mộ hân hoan chào đón.

Một phần “vũ trụ” Em Xinh

Ở tập đầu các em xinh chia thành 2 liên quân tham gia thử thách làm mới bài hát chủ đề của Em Xinh Say Hi. Liên quân 1 do Bích Phương làm nhóm trưởng chào sân với Đã xinh lại còn thông minh . Liên quân 2 do Tiên Tiên làm nhóm trưởng lại tung AAA.

Cả hai tiết mục đều đề cao nữ quyền từ lời hát, đến phong cách trình diễn: “Họ thấy em xinh, họ thấy em nữ tính/ Ở trong bộ phim em luôn là nữ chính/Em thích thì thả câu, không thích thì trữ tính/Em thích thì thả flow, lại viết nhạc trữ tình”.

Video AAA của liên quân 2 sau hơn 1 ngày phát hành đã leo lên Top 1 Trending (thịnh hành) YouTube hạng mục âm nhạc. Đã Xinh Lại Còn Thông Minh của Liên Quân 1 hay bài hát chủ đề The Real Aura cũng đều càn quét thứ hạng cao của Top Trending YouTube, mảng âm nhạc, dù rằng nhận không ít lời chê như: Hát không rõ lời; Kiếm được phần lời lại thấy lời cũng… chẳng ra sao.

Tìm kiếm Idol mới trên gương mặt cũ?

Em Xinh Ánh Sáng Aza, 19 tuổi

Mục đích của Em Xinh Say Hi là tìm kiếm thế hệ nữ Idol mới đại diện cho kỷ nguyên tự do, sáng tạo, văn minh và rực rỡ bản sắc. Vũ trụ Em xXnh mùa đầu có nhiều gương mặt quen thuộc: Phương Mỹ Chi, Bích Phương , Bảo Anh, Miu Lê, Phương Ly, Orange, Tiên Tiên, Ngô Lan Hương, Châu Bùi, Pháo, Vũ Thảo My…

Người trẻ nhất trong dàn Em Xinh là giọng ca Gen Z Lê Ngọc Ánh Sáng, nghệ danh Ánh Sáng Aza, cô sinh năm 2006, 19 tuổi. Lớn tuổi nhất là ca sĩ Bích Phương sinh năm 1989, đã 36 tuổi. Một số Em xinh khác cũng đã trên 30 tuổi, Phương Ly , 35 tuổi, Miu Lê 34 tuổi, Tiên Tiên 34 tuổi, Bảo Anh 33 tuổi.

Tuy không miệt thị ngoại tình hay tuổi tác của chị em song nhiều khán giả vẫn tỏ ra băn khoăn khi mục đích của chương trình là tìm kiếm nữ Idol mới, trong khi một phần vũ trụ Em Xinh không trẻ trung và đã “nhẵn mặt”.

Trong tập 1 của Em Xinh Say Hi MC Trấn Thành cũng hỏi một nghệ sĩ: Đến với chương trình liệu em có gì lạ không? Thường mới đi liền với lạ, “mới lạ”. Dù Em Xinh đáp rằng, mỗi ngày em mỗi khác nhưng đó vẫn chỉ là lý thuyết.

Có nghệ sĩ tâm sự: Trước đây năng lượng trong cô như chiếc van bị khoá lại, chương trình này cô mong được mở van, lột xác. Khác đi, mới hơn hay cao hơn là lột xác trong sáng tạo nghệ thuật là khát vọng của nghệ sĩ chân chính. Nhưng làm được hay không thì… hồi sau sẽ rõ.

Thử nhìn sang nhóm nhạc nữ Kpop BABYMONSTER, đàn em của BLACKPINK, với 7 thành viên đều trẻ trung phơi phới, ra mắt năm ngoái thành viên trẻ nhất chỉ mới 15 tuổi, thành viên lớn tuổi nhất cũng chỉ 23 tuổi.

Có những khán giả của Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh Trai Say Hi lại từ chối xem Em Xinh Say Hi. Khán giả Thu Hà (Hà Nội) nói: “Đã có Anh Trai Say Hi sao còn có Em Xinh Say Hi ? Ăn theo là không thích rồi”. Lại có khán giả thiếu tin tưởng sức công phá của nghệ sĩ nữ: “Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng là “bom xịt” trước “bom tấn” Anh Trai. Em Xinh liệu có cứu vãn Chị Đẹp?”.

Khán giả Minh Hà (Hà Nội) xem xong tập đầu không muốn xem tiếp: “Xem khá mệt vì vừa dài, vừa ồn ào như chợ, các em xinh tranh nhau nói, đôi khi lại quăng những miếng hài kém duyên”. Tập đầu tiên của Em Xinh Say Hi mùa đầu có thời lượng kỷ lục: Kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ. Muốn chiêm ngưỡng vũ trụ Em Xinh kể ra cũng tốn thời gian.