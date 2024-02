Nam chính xấu nhất 2023 sang năm mới vẫn không đẹp nổi, già đi chục tuổi "phá nát" nguyên tác

Từng "ghi dấu ấn" với tạo hình... kém sắc nhất màn ảnh năm 2023 trong Nhất Niệm Quan Sơn, Lưu Vũ Ninh giờ đây tiếp tục khiến khán giả hoang mang và thất vọng khi trở lại trong dự án mới. Tử Xuyên: Quang Minh Tam Kiệt của nền tảng iQIYI đã bất ngờ "nhảy dù" phát sóng vào tối 27/2, trong đó tạo hình của dàn nhân vật nam mà nhất là Lưu Vũ Ninh lập tức trở thành đề tài bàn tán.

Lưu Vũ Ninh lại gây tranh cãi

Trong phim, Lưu Vũ Ninh vào vai nam thứ Đế Lâm, 1 trong 3 anh tài thuộc nhóm "Tam Kiệt" xông pha bảo vệ bộ tộc Tử Xuyên khỏi khổ đau và chiến tranh. Dù có tạo hình nam tử hán nhưng Lưu Vũ Ninh lại gây tranh cãi kịch liệt trên MXH. Từ khóa "Tạo hình mới của Lưu Vũ Ninh" nhận về hàng triệu lượt xem và bàn tán từ cư dân mạng.

Nhan sắc Lưu Vũ Ninh tiếp tục tụt dốc

Đa phần khán giả đều đánh giá thấp khả năng "cân" tạo hình của Lưu Vũ Ninh, khi nhân vật Đế Lâm lần này kém thêm nhiều bậc so với nam chính Nhất Niệm Quan Sơn. Chàng sao nam 8X lộ nhiều góc chết trên màn ảnh, gương mặt bóng dầu và nhiều nếp nhăn, bọng mắt to rõ rệt. Nhiều ý kiến cho rằng trông anh chàng như già đi chục tuổi, như diễn viên trung niên chứ không phải nam nhân trai tráng đúng tuổi trong phim. Thậm chí khi so với bản nguyên tác, Lưu Vũ Ninh còn bị mắng vì khác xa một trời một vực, trông chẳng khác gì chú cháu.

Nhiều cư dân mạng còn chỉ trích góc quay quá xấu và thiếu chuyên nghiệp đến từ ekip. Không chỉ Lưu Vũ Ninh mà ngay cả bạn diễn Dương Húc Văn cũng mất luôn dáng vẻ điển trai, phong độ thường thấy ngoài đời.

Diện mạo của Lưu Vũ Ninh lộ nhiều khuyết điểm

Tạo hình Lưu Vũ Ninh (phải) so với nguyên tác (trái)

Sau nửa ngày chiếu, Tử Xuyên: Quang Minh Tam Kiệt thuận lợi ghi tên mình vào top 10 phim có chỉ số cao nhất Datawin, lọt top 3 phim chiếu mạng hot nhất trong ngày trên Vlinkage dù "không kèn không trống". Thêm vào đó Lưu Vũ Ninh, dù đối mặt với nhiều tranh cãi về ngoại hình, đứng ở hạng 5 trên BXH diễn viên trong ngày.