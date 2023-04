Nam chính phim Hàn flop nhất hiện tại: Diễn hay nhưng lại là “thuốc độc rating”, từng yêu sao nữ bị ghét nhất showbiz

Bora! Debora là một trong số những phim Hàn mới ra mắt trong tháng 4. Tuy sở hữu dàn diễn viên khá nổi tiếng nhưng bộ phim này lại chỉ ghi nhận rating không tới 1% cũng không nổi tiếng trên các nền tảng phim trực tuyến. “Flop” là vậy nhưng không thể phủ nhận việc phim khá hài hước, dễ xem, đặc biệt nam chính Yoon Hyun Min thì vô cùng cuốn hút. Trong phim, anh vào vai Lee Soo Hyuk, một nhà lập kế hoạch xuất bản xuất sắc. Anh là một người khá lạnh lùng, khó đoán, luôn tin rằng chân thành và sống thật với chính mình là điều mà một mối quan hệ cần có.



Chính bởi quan điểm này nên Soo Hyuk rất ghét Bo Ra dù chưa từng gặp cô, bởi Soo Hyuk cho rằng những người như Bora (viết sách và tư vấn tình cảm) là kẻ bận tâm quá nhiều về cuộc sống tình yêu của người khác. Hai người gặp nhau liền đầu tiên tại một cửa hàng trang sức, lúc này Bora đã thuận miệng tư vấn khi Soo Hyuk mua nhẫn cầu hôn bạn gái. Sau đó cuộc cầu hôn thất bại, Soo Hyuk bị “đá”, dĩ nhiên lỗi không phải ở Bora nhưng Soo Hyuk vẫn giận cá chém thớt, cho rằng Bora khiến mình bị chia tay.

Mối quan hệ oan gia ngõ hẹp giữa Soo Hyuk và Bora không tạo cảm giác mới mẻ cho người xem, có lẽ chính bởi vậy nên bộ phim không được nhiều khán giả đón nhận. Điều đáng nói là đây không phải bộ phim đầu tiên của Yoon Hyun Min gặp tình trạng rating thảm hại. Trước đó một loạt phim mà nam diễn viên sinh năm 1985 đóng chính đều không mấy thành công về mặt tỷ suất người xem. Tiêu biểu phải kể đến như Hera: The Goddess of Revenge (thấp nhất là 1,4), Men are Men (thấp nhất là 1,7), Mama Fairy and the Woodcutter (trung bình 3,7%),...

Dù những bộ phim mà Yoon Hyun Min đóng chính không thường thành công về mặt danh tiếng nhưng anh vẫn nhận được những lời khen từ khán giả và giới chuyên môn bởi diễn xuất ấn tượng của mình. Nam diễn viên có khả năng nhập vai linh hoạt, không kén bất kỳ dạng vai nào.

Về đời tư, Yoon Hyun Min được chú ý khi hai lần yêu người cùng nghề. Đầu tiên là Jeon So Min, sao nữ bị ghét nhất nhì làng giải trí Hàn. Hai người bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 4/2015 và chia tay vào tháng 1/2016. Chỉ khoảng ba tháng sau đó, nam diễn viên họ Yoon có người mới là Baek Jin Hee, bạn diễn của anh trong bộ phim My Daughter, Geum Sa Wol. Đến năm 2017, họ mới thừa nhận chuyện hẹn hò và vẫn duy trì mối quan hệ yêu đương cho đến thời điểm hiện tại.

Yoon Hyun Min - Jeon So Min

Yoon Hyun Min - Baek Jin Hee

Tổng hợp