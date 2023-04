Nam chính cổ trang đỉnh nhất hiện tại: Được Lee Min Ho công khai ôm ấp, từng bị đồn yêu một nữ thần màn ảnh

Joseon Attorney (Thầy Cãi Joseon) là bộ phim cổ trang mới lên sóng trên kênh MBC. Phim đánh dấu màn tái xuất chính thức của nam diễn viên điển trai Woo Do Hwan sau khi xuất ngũ. Trong phim, anh vào vai Kang Han Su, một thầy cãi quỷ quyệt, người rất giỏi lợi dụng cảm xúc của khách hàng để trục lợi. Khi vô tình trở nên nổi tiếng, được người dân coi như "anh hùng", Han Su anh bắt đầu thấy được giá trị của việc tìm kiếm công lý thực sự. Theo thời gian, Kang Han Su trưởng thành và trở thành một thầy cãi chính trực, có đạo đức.



Tạo hình trong Joseon Attorney (Nguồn ảnh: Hancinema)

Woo Do Hwan tái xuất sau một thời gian dài vắng bóng, đáng tiếc Joseon Attorney lại không mấy thành công về mặt danh tiếng. Tuy nhiên màn thể hiện của anh vẫn được đánh giá rất cao. Khán giả khen ngợi cả diễn xuất lẫn ngoại hình của anh trong lần tái xuất này.

Ngược dòng thời gian trở về thời điểm trước khi Woo Do Hwan nhập ngũ, anh từng nổi đình đám nhờ bộ phim Quân Vương Bất Diệt của Lee Min Ho. Không chỉ có cho mình vai diễn để đời, nhờ tác phẩm này, Woo Do Hwan còn trở thành cậu em thân thiết của nam thần hạng S. Thời điểm phim kết thúc, hai người vẫn gặp gỡ. Thậm chí trước khi Woo Do Hwan nhập ngũ, Lee Min Ho còn tổ chức tiệc chia tay và đăng ảnh ôm đàn em lên trang cá nhân. Đáng tiếc kể từ sau khi Woo Do Hwan xuất ngũ, chưa thấy hai người có bất kỳ tương tác công khai nào với nhau.

Lee Min Ho và Woo Do Hwan (Ảnh: Instagram)

Ngoài mối quan hệ đặc biệt với Lee Min Ho, Woo Do Hwan còn từng được chú ý bởi tin đồn phim giả tình thật với nữ thần thế hệ mới Moon Ga Young. Hai người từng đóng chung trong bộ phim The Great Seducer. Tuy Moon Ga Young là nữ phụ phản diện nhưng vì hai người tương tác quá tình nên Woo Do Hwan và Moon Ga Young nhiều lần bị đồn đoán hẹn hò ngoài đời thực. Thậm chí, năm 2019, báo Hàn còn đăng tải thông tin cho biết hai người thường xuyên bị nhìn thấy đang hẹn hò xung quanh khu nhà đang sinh sống. Công ty chủ quản của cả hai - Keyeast Entertainment thậm chí đã phải lên tiếng xác nhận rằng Woo Do Hwan và Moon Ga Young chỉ là bạn tốt.

Woo Do Hwan và Moon Ga Young (Ảnh: Naver)

Quay lại với sự nghiệp diễn xuất, Woo Do Hwan bắt đầu sự nghiệp từ năm 2012, nhưng phải tới 4 năm sau mới bắt đầu thực sự nghiêm túc theo đuổi công việc của mình. Năm 2017, cơ hội góp mặt trong siêu phẩm kinh dị Save Me của đài OCN đã giúp tên tuổi anh chàng thực sự bùng nổ tại Hàn Quốc. Liên tiếp là những vai diễn ấn tượng sau đó trong Mad Dog, The Great Seducer (Kẻ Quyến Rũ Đại Tài), My Country (Đất Nước Tôi), The Divine Fury (Sứ Giả Của Chúa),… đã giúp Woo Do Hwan thể hiện được tài biến hóa khôn lường trong mọi hình tượng khó nhằn.

Nguồn ảnh: Hancinema

