Nam ca sĩ hạng A bị cả MXH xua đuổi vì tuyên bố cưới vợ và có con cùng lúc, giờ lại thêm kiếp nạn

Sáng 14/11, tờ Sydneytoday đưa tin, bà xã của Chen (EXO) vừa chuyển tài khoản mạng xã hội riêng tư sang chế độ công khai. Được biết, trên tài khoản này, vợ của thành viên EXO đã khoe ảnh con gái, đồng thời tiết lộ luôn bức hình được chụp trong thời gian cô đang mang bầu. Nhiều netizen nhận định, bà xã Chen dường như đang muốn khiêu khích, trêu ngươi người hâm mộ của nam ca sĩ sau khi vợ chồng cô bị phản đối gay gắt.

Chưa dừng lại ở đó, truyền thông còn mới hé lộ thêm 1 bí mật gây xôn xao khắp cõi mạng, đó là hóa ra Chen đã dùng tên fandom của mình để đặt tên cho ái nữ. Thông tin này chưa từng được công bố trước đây và đến nay khi bị lộ ra lần đầu đã gây ra 1 cú sốc lớn cho cộng đồng fan của Chen nói riêng và fan EXO nói chung. Từ lâu nam ca sĩ đã bị đông đảo người hâm mộ quay lưng, xem là kẻ phản bội vì đột ngột tuyên bố cưới vợ và lên chức bố cùng lúc. Ấy vậy mà sau đó, anh lại dùng hẳn tên fandom để đặt tên cho con gái và còn tiếp tục giấu kín chuyện này suốt nhiều năm qua. Từ đây, 1 bộ phận fan đã ném đá Chen ồ ạt vì cho rằng anh đang muốn trêu tức người hâm mộ.

Vợ Chen vừa chuyển tài khoản mạng xã hội riêng tư sang chế độ công khai. Trên tài khoản này, cô đã khoe hình con gái và ảnh bụng bầu của mình

Cuộc hôn nhân của Chen đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực

Trước đó, Chen cũng từng hứng "gạch đá" tới tấp ngay sau đám cưới hồi năm 2023 vì được cho là có động thái "dằn mặt" người hâm mộ. Trong hôn lễ ngày đó, Chen mời các nhạc công về biểu diễn bản nhạc Don't go - 1 ca khúc vốn dành cho người hâm mộ EXO - trước sự chứng kiến của cô dâu và quan khách. Hành động này của nam ca sĩ đã làm dấy lên tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội xứ kim chi.

Trên các diễn đàn, Chen bị "ném đá" thậm tệ, bởi từ lâu nhiều fan của nhóm không ủng hộ chuyện nam ca sĩ sinh năm 1992 kết hôn. Thậm chí, 1 số khán giả còn cho rằng, Chen đã hành động thiếu suy nghĩ và công khai "cà khịa" người hâm mộ ngay trong hôn lễ. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có 1 bộ phận cư dân mạng lên tiếng bênh vực thành viên EXO khi nhấn mạnh, anh có quyền lựa chọn bất kỳ bài hát nào cho ngày trọng đại của đời mình.

Màn trình diễn Don't go của các nhạc công trong hôn lễ Chen đã khiến netizen bàn tán sôi nổi

Hình ảnh của Chen bị ảnh hưởng nghiêm trọng tại quê nhà Hàn Quốc sau khi nam idol bất ngờ thông báo kết hôn và lên chức bố cùng lúc hồi đầu năm 2020. Việc thành viên nhóm nhạc "đỉnh lưu" gen 3 đột ngột trở thành "bố bỉm sữa" khiến nhiều fan sốc nặng. Họ quay lưng với Chen, cho rằng nam idol vô trách nhiệm với EXO, thậm chí còn biểu tình đòi đuổi anh ra khỏi nhóm.

Hiện tại, Chen đã rời khỏi SM Entertainment để gia nhập công ty mới INB100 cùng các thành viên Baekhyun và Xiumin. Đến nay, Chen vẫn bị tẩy chay dữ dội tại quê nhà Hàn Quốc và chưa có dấu hiệu cho thấy anh có thể khôi phục lại được hình ảnh và danh tiếng vốn có. Gần đây, anh tái xuất làng nhạc nhưng doanh số bán album lại không được khả quan. Được biết, nam thần tượng sinh năm 1992 chỉ tẩu tán được 13.576 bản album mới Arcadia trong tuần đầu. Con số này đánh dấu bước thụt lùi đáng kinh ngạc, bởi anh từng bán được hơn 79.000 bản cho album trước đó chỉ trong vòng 1 tuần.

Sự nghiệp của Chen đã "lao dốc không phanh" sau khi bất ngờ tuyên bố cưới vợ, có con

Nguồn: Sydneytoday