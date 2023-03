Năm 2023, những vị trí nào sẽ có mức lương trên 200 triệu đồng/tháng?

Theo Báo cáo Hướng dẫn tiền lương năm 2023 của Adecco, tiền lương được xác định dựa theo số năm kinh nghiệm của người lao động. Số năm sẽ được chia ra 2 mức là từ 1 - 5 năm và từ 5 năm trở lên. Tùy theo vị trí và nhóm ngành, người lao động có kinh nghiệp từ 1 - 5 năm có sự khác biệt rõ ràng về mức lương tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Với mức kinh nghiệm từ 1 - 5 năm ở Hà Nội, các vị trí có thu nhập trên 200 triệu đồng chủ yếu tập trung vào các vị trí quản lý cấp cao ở nhóm ngành dịch vụ chuyên nghiệp và Sales - Marketing cho ngành hàng tiêu dùng nhanh. Trong đó, vị trí có mức lương cao nhất là CEO công ty cổ phần tư nhân ở nhóm ngành dịch vụ tài chính với mức lương 250 - 350 triệu đồng/tháng cho kinh nghiệm từ 1 - 5 năm.

Những việc làm có mức lương tháng trên 200 triệu đồng tại Việt Nam với kinh nghiệm từ 1 - 5 năm (Đơn vị: triệu đồng). Nguồn: Adecco

Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, với kinh nghiệm từ 1 - 5 năm, vị trí có mức lương trên 200 triệu đồng nhiều hơn so với Hà Nội. Trong đó, vị trí có thu nhập hàng tháng cao nhất là giám đốc điều hành trong nhóm ngành Sales & Marketing, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Vị trí này có mức lương từ 300 - 400 triệu đồng mỗi tháng.

Số năm kinh nghiệm tăng lên đồng nghĩa với việc mức lương cũng được tăng lên. Với trên 5 năm kinh nghiệm, có khá nhiều vị trí có mức lương trên 200 triệu đồng/tháng ở cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, vị trí có mức lương cao nhất là Giám đốc điều hành ở nhóm ngành Sales & Marketing: Chăm sóc sức khỏe ở Thành phố Hồ Chí Minh với tổng thu nhập từ 400 - 600 triệu đồng/tháng.

Có thể thấy, theo báo cáo này, mức lương trên 200 triệu đồng chủ yếu tập trung ở các vị trí quản lý cấp cao, đặc biệt là ở lĩnh vực dịch vụ tài chính và Sales - Marketing của khối ngành hàng tiêu dùng nhanh với mức thu nhập dao động từ 150 - 550 triệu đồng/tháng.

Các vị trí có mức lương trên 200 triệu đồng/tháng với kinh nghiệm trên 5 năm (Đơn vị: triệu đồng). Nguồn: Adecco

Nhìn chung, các nhân sự có trên 5 năm kinh nghiệm sẽ có mức lương ở Thành phố Hồ Chí Minh cao hơn so với Hà Nội. Chẳng hạn, vị trí CIO - CTO tại Hà Nội có mức lương từ 180 - 205 triệu đồng/tháng nhưng tại thành phố Hồ Chí Minh, nhân sự có trên 5 kinh nghiệm có thể kiếm tới 350 triệu đồng mỗi tháng.

Bên cạnh đó, số lượng vị trí có mức lương cao hơn 200 triệu đồng ở Thành phố Hồ Chí Minh nhiều hơn so với Hà Nội. Các vị trí như luật sư, Trưởng phòng Chuyển đổi số, Giám đốc IT (In-house), Giám đốc Marketing (Sales & Marketing ngành công nghiệp), Giám đốc sản xuất, Quản lý chuỗi cung ứng là các vị trí nhân sự có trên 5 kinh nghiệm ở Hà Nội có mức lương thấp hơn so với Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo của Adecco, mặc dù nửa cuối năm 2022 có nhiều tin tức về việc cắt giảm nhân sự khiến thị trường lao động trở nên trầm lắng. Các chuyên gia dự báo, thời gian tới, sản xuất tiếp tục gặp khó khăn do thiếu đơn hàng, có thể đến cuối quý 1 hoặc chậm nhất là quý 2/2023, khiến nhiều công nhân thất nghiệp, mất việc làm.

Tuy nhiên, báo cáo chỉ ra, có thể đến cuối năm 2023, tình hình sẽ được cải thiện và thị trường lao động sẽ sớm chuyển biến tích cực. Theo đó, các ngành công nghiệp mũi nhọn sẽ tiếp tục phát huy lợi thế và duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo Adecco, các ngành sẽ có được tuyển dụng nhiều trong năm 2023 là Sản xuất, Chuỗi cung ứng, Logistics & vận tải và Chăm sóc sức khỏe, Y tế & Khoa học.