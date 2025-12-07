Nam 17 tuổi nguy kịch, phải cắt một phần phổi vì thói quen "gây nghiện" của giới trẻ

Nam thanh niên tên LeeRay King sống New Zealand ở sử dụng thuốc lá điện tử trong hơn 2 năm mà không nhận thức được mức độ nguy hiểm, cho đến khi tình trạng sức khỏe chuyển biến nghiêm trọng.



Một thanh niên 17 tuổi tại New Zealand đã phải trải qua 3 ca phẫu thuật và bị cắt bỏ một phần phổi sau thời gian dài sử dụng thuốc lá điện tử.

Nam thanh niên tên LeeRay King - 17 tuổi, sống tại New Zealand bắt đầu sử dụng thuốc lá điện tử dùng một lần từ năm 14 tuổi và duy trì thói quen hút thuốc lá điện tử hầu như cả ngày và hàng ngày. Cũng như nhiều thanh thiếu niên khác, LeeRay không nhận thức được mức độ nguy hiểm của việc sử dụng thuốc lá điện tử, cho đến khi tình trạng sức khỏe chuyển biến nghiêm trọng.

Vào tháng 8/2024, LeeRay King đã phải nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội và khó thở. Em được chẩn đoán bị tràn khí màng phổi - tình trạng không khí lọt vào khoang giữa phổi và thành ngực, khiến phổi bị xẹp. Trong 4 tháng tiếp theo, phổi trái của LeeRay liên tục bị xẹp thêm 4 lần.

Dù đã áp dụng thủ thuật tạo dính màng phổi, tình trạng của em vẫn không cải thiện, buộc bác sĩ phải thực hiện hai ca phẫu thuật khác. Trong ca mổ thứ ba, một mảng phổi bị tổn thương nặng, sẫm màu và co rút. Các bác sĩ đã phải phẫu thuật cắt bỏ phần phổi bị hỏng đã chuyển màu đen vì tổn thương nặng này.

Nguyên nhân được xác định chính là do thuốc lá điện tử-thứ mà cậu đã sử dụng từ năm 14 tuổi. Hình ảnh của mảng phổi hỏng được lan truyền rộng rãi đã gây nhiều tranh luận về tác hại của thuốc lá điện tử đối với hệ hô hấp.

Gia đình LeeRay cho biết đây là hậu quả của việc em sử dụng vape trong thời gian dài, và quyết định lên tiếng để cảnh báo các bậc phụ huynh và thanh thiếu niên về rủi ro sức khỏe.



Điều đáng nói, trường hợp của LeeRay King xảy ra trong bối cảnh nhiều quốc gia ghi nhận sự gia tăng đột biến việc sử dụng vape trong giới trẻ, bất chấp những lo ngại về hóa chất độc hại, nguy cơ gây nghiện và ảnh hưởng lâu dài đến phổi.

Giới chuyên gia cho rằng đây chính là lời nhắc nhở rõ ràng rằng thuốc lá điện tử không phải sản phẩm "vô hại" như cách nhiều người lầm tưởng. Việc kiểm soát, quản lý và truyền thông về sức khỏe cộng đồng được xem là cần thiết nhằm bảo vệ thế hệ trẻ trước các rủi ro sức khỏe tiềm ẩn.

Dù các bác sĩ đã nhiều lần cảnh báo, câu chuyện này một lần nữa cho thấy thuốc lá điện tử nguy hiểm hơn rất nhiều so với những gì nhiều người vẫn tưởng.

Tác hại thuốc lá điện tử:

- Theo chuyên gia, việc hút thuốc lá điện tử có ít nhất 5 tác hại nghiêm trọng. Theo đó, nicotine trong thuốc lá điện tử làm chậm sự phát triển của não bộ, đặc biệt ở những người dưới 25 tuổi.

- Thuốc lá điện tử tăng nguy cơ sâu răng, gây hại cho sức khỏe tim mạch, gây ra các tổn thương phổi, dẫn tới viêm phế quản, khó thở hay xẹp phổi.

- Thuốc lá điện tử cũng gây nghiện mạnh khiến người dùng khó dừng lại dù biết tác hại.

(TheoThời báo VTV, Đại Biểu Nhân Dân)