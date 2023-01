Mỹ phẩm Mela và hành trình nâng cánh ước mơ cho các bạn sinh viên trẻ

Nguyễn Hữu Đức là nhà sáng lập đồng giám đốc điều hành thương hiệu làm đẹp thuần Việt Mela. Thương hiệu này đã gây được tiếng vang lớn khi vinh dự nhận được giải thưởng Thương hiệu sáng tạo đất Việt 2021 và Top 100 thương hiệu uy tín hàng đầu Châu Á dù chỉ mới ra mắt thị trường chưa lâu.

Anh Nguyễn Hữu Đức - CEO & Founder Công ty TNHH Mỹ phẩm thiên nhiên Mela

Bên cạnh những chiến lược phát triển thương hiệu thông minh cũng như tài năng xây dựng văn hóa công ty khéo léo, anh còn là một trong những CEO luôn chú trọng đến trách nhiệm xã hội của mình, đặc biệt quan tâm đến các bạn sinh viên - những thế hệ tương lai của đất nước. Cùng trò chuyện với chàng CEO tài năng để hiểu hơn về hành trình nâng cánh ước mơ cho các bạn sinh viên trẻ.



Tại sao anh lại chọn sinh viên để đầu tư và quan tâm?

Trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, thanh niên, sinh viên cũng là lực lượng xã hội quan trọng, một trong những nhân tố quyết định tương lai, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Không có thanh niên, các nhiệm vụ trọng đại của đất nước thật khó hoàn thành. Vì vậy, việc tôi tự hào nhất, là mình và Mela đã góp chút sức nhỏ nhoi của mình đầu tư và quan tâm đến thế hệ trẻ

Là một doanh nghiệp Việt Nam, anh thấy mình cần có trách nhiệm gì đối với sinh viên?

Tôi đã từng là sinh viên, vì vậy ở góc độ nào đó, tôi hiểu được thế hệ sinh viên cần gì và sẽ phải làm gì để có trách nhiệm với họ. Trong tương lai, ngoài những quỹ khuyến học, học bổng dành cho những bạn sinh viên vượt khó. Tôi và Mela ý thức được, mình sẽ trở thành cầu nối để giúp các bạn sinh viên gần hơn với xã hội, thị trường, thậm chí là thế giới.

Anh và Mela Việt Nam đã làm được những gì cho sinh viên Việt Nam?

Ngay từ những ngày đầu tiên, tôi và Mela đã có những kế hoạch cho chặng đường nâng tầm thế hệ trẻ. Thật may mắn là cho đến hiện tại, mọi thứ rất suôn sẻ. Ban đầu, chúng tôi đồng hành cùng những trường đại học trên chặng đường kết nối sinh viên:

FTU Open Tour 2022

Đáng nhớ nhất là sự kiện "Đồng hành cùng chương trình: FTU Open Tour tại trường Đại học Ngoại thương".

Quay trở lại sau 1 năm vắng bóng vì dịch bệnh, FTU OPEN TOUR 2022, Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng bằng sự chuyên nghiệp của ban tổ chức cũng như sự góp chút công sức của Mela. Sự kiện đã thành công ngoài mong đợi với hàng ngàn phần quà như sự động viên tinh thần nhỏ bé của Mela đến tay các bạn sinh viên.





Các bạn tân sinh viên tại bàn truyền thông của Mela

NEU Youth Festival 2022



Nối tiếp sự thành công của FTU Open Tour 2022 là sự đồng hành của Mela cùng chương trình NEU Youth Festival 2022 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

CEO Mela Việt Nam (thứ 4 từ trái sang) lên nhận hoa và chứng nhận của BTC NEU Youth Festival trao tặng

Trải qua 2 năm đầy biến động của đại dịch Covid-19, Neu Youth Festival - sự kiện thường niên thu hút 10.000 bạn trẻ mỗi năm đã quay trở lại với sự đầu tư cả về quy mô, chất lượng, ghi dấu một ngày hội cuối tháng 10 đáng nhớ.



Mela đã xuất hiện xuyên suốt trong ngày hội đầy hoạt náo này. Là hội trại định hướng đến từ các câu lạc bộ, tổ đội Hội sinh viên với con số lên tới 40 gian trại. Cùng với đó là khu trải nghiệm mới lạ đến từ Mela. Chúng tôi rất tự hào, đã hoàn thành 1 phần sứ mệnh của mình với các bạn.

Các bạn sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân tại gian trại của Mela

Ngoài ra cũng còn một vài chương trình quy mô nhỏ hơn mà tôi không thể kể hết, ví dụ như Chương trình tình nguyện "Mùa gió ấm" lần thứ 15 của do FTU Forum tổ chức, hay Talkshow - The Dreamers: Gen Z khởi nghiệp từ con số 0 do Liên chi hội Đầu tư trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức.



Đại diện Công ty TNHH Mỹ phẩm thiên nhiên Mela phát biểu tại Talkshow - The Dreamers: Gen Z khởi nghiệp từ con số 0

Vậy anh đã hài lòng về những gì mình đã làm chưa? Còn điều gì tiếc nuối?



Nói về hài lòng thì vẫn chưa thể hài lòng hoàn toàn rồi. Hiện tại trong hòm thư của Mela còn rất nhiều email của các bạn sinh viên mà chúng rôi chưa thể phản hồi hết, chưa đồng hành được cùng nhiều trường và nhiều sinh viên. Mela mới chỉ có thể quan tâm được đến các bạn sinh viên ở Hà Nội. Ngoài ra thì công ty vẫn chưa thống nhất được với các trường về các phần học bổng cho các bạn, và đây cũng là điều tôi trăn trở nhất.

Dự định trong tương lai của anh và Mela Việt Nam là gì?

Chắc chắn là sẽ vẫn giúp đỡ các bạn sinh viên theo cách này. Tuy nhiên, Mela sẽ thành lập quỹ học bổng Mela Việt Nam và đủ nguồn lực để mở rộng quỹ ra toàn đất nước. Tiếp đến là trong năm tới, Mela sẽ đồng hành cùng nhiều trường Đại học và các bạn sinh viên hơn nữa. Thậm chí là tổ chức các buổi talkshow và giáo dục hướng nghiệp cho các bạn sinh viên. Từ đó có thể định hướng, cũng như tư vấn các bạn sinh viên trong thời gian sớm nhất.