Mỹ nhân suýt thay Triệu Lộ Tư đóng Vụng Trộm Không Thể Giấu, hợp nguyên tác hơn nhiều nhưng sao ai cũng chê?

Dù từng đối mặt với nhiều tranh cãi và thậm chí bị yêu cầu gỡ bỏ nhưng Vụng Trộm Không Thể Giấu vẫn là tác phẩm ngôn tình đình đám nhất thời điểm hiện tại. Bộ phim đưa Triệu Lộ Tư trở lại sau nhiều vai diễn thất bại, giúp cô củng cố ngôi vị tiểu hoa lưu lượng sinh sau 95 hot nhất màn ảnh. Thế nhưng, vai diễn Tang Trĩ năm xưa không chỉ gọi tên duy nhất Triệu Lộ Tư, mà vẫn còn một mỹ nhân khác được đông đảo người xem chú ý.

Trước đó, thông tin Vụng Trộm Không Thể Giấu của tác giả Trúc Dĩ được làm phim đã có từ giữa năm 2022. Khi ấy, khán giả không khỏi bàn tán về việc ai sẽ đóng nữ chính Tang Trĩ. Khi ấy những tin tức cho rằng Triệu Lộ Tư được nhắm đến cho vai Tang Trĩ khiến MXH rầm rộ, song bên cạnh đó vẫn còn một mỹ nhân khác. Người đó chính là Điền Hi Vi - ngôi sao của Khanh Khanh Nhật Thường.

Điền Hi Vi

Việc Điền Hi Vi được đồn đoán vào vai em gái Tang Diên trong Vụng Trộm Không Thể Giấu có nhiều lý do. Khi ấy, cô đang ghi điểm với khán giả nhờ Khanh Khanh Nhật Thường, và trước giờ nổi tiếng với hình tượng nhỏ nhắn, đáng yêu trên màn ảnh. Vì vậy, xét về độ hợp vai thì Điền Hi Vi nhỉnh hơn Triệu Lộ Tư rất nhiều, lại là cái tên không hay xuất hiện trên màn ảnh và khiến khán giả tò mò, hứng thú hơn.



Mặc dù vậy, Điền Hi Vi vốn cũng không được lòng đại chúng cho lắm. Trong khoảng 2 năm trước, cô nàng thường xuyên dính vào nhiều vụ ồn ào, nhất là sau đợt giành giật vai diễn với Lý Lan Địch trong Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Về sau, chính Điền Hi Vi còn bị chỉ trích giống như "Triệu Lộ Tư thế hệ mới" khi nhiều lần gây tranh cãi, gán bản thân với những diễn viên khác để tạo nhiệt.

Điền Hi Vi chuẩn "nguyên tác bước ra" nhưng vẫn bị chê vì quá ồn ào

Về sau, đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu chính thức công bố Triệu Lộ Tư vào vai nữ chính. Theo thông tin lan truyền trên Weibo vào thời điểm đó, phía đầu tư phim vốn đã nhắm Triệu Lộ Tư từ đầu do danh tiếng và độ "gánh phim" của cô, thậm chí còn dọa sẽ rút vốn nếu nữ chính không phải là "thánh nữ xuyên không" đình đám. Vì vậy, việc Triệu Lộ Tư đóng chính Vụng Trộm Không Thể Giấu có thể gây tranh luận nhưng nằm trong dự đoán.



Triệu Lộ Tư "lội ngược dòng" với vai Tang Trĩ

Ngược lại, Điền Hi Vi khiến một số khán giả có chút tiếc nuối khi không thể trở thành Tang Trĩ. Tuy nhiên vào cuối năm 2022, mỹ nhân sinh năm 1997 một lần nữa được gọi tên trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, nhưng là bản điện ảnh. Dự án chiếu rạp đã được đăng ký chính thức và Điền Hi Vi chính là ứng cử viên hàng đầu cho vai nữ chính.



Điền Hi Vi đóng Vụng Trộm Không Thể Giấu bản điện ảnh với Tống Uy Long

Một số khán giả khẳng định nếu phim ra mắt, vai Tang Trĩ của Điền Hi Vi có thể hot hơn cả Triệu Lộ Tư. Song, không thể phủ nhận rằng Vụng Trộm Không Thể Giấu bản truyền hình hiện tại đang thành công vang dội, là dự án dài tập hot nhất tháng 6 vừa qua theo thống kê từ Guduo.