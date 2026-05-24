Mỹ nhân showbiz bị lửa thiêu sống bỏng 54%: Ly hôn chồng luật sư, đưa tình trẻ du lịch Phú Quốc liền nhận tin vui bất ngờ

Selina Nhậm Gia Huyên (S.H.E) được xem là sao nữ có cuộc đời bất hạnh bậc nhất showbiz Trung Quốc. Cô vốn được xem là biểu tượng thanh xuân của đông đảo thế hệ 8X-9X, cùng với 2 đồng đội trong nhóm S.H.E là Hebe và Ella. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao, Selina đã gặp tai nạn nghiêm trọng bị hủy hoại cơ thể, sức khỏe, hôn nhân và khiến cô chịu di chứng đau đớn cả đời.

Theo đó, vào tháng 10/2010, Selina và nam diễn viên Du Hạo Minh gặp sự cố hỏa hoạn trên trường quay Tôi Có Hẹn Với Mùa Xuân tại Thượng Hải (Trung Quốc). Lỗi đạo cụ đã châm ngòi cho một vụ nổ kinh hoàng, biến mọi thứ thành biển lửa ngoài tầm kiểm soát. Hậu quả tàn khốc là thành viên S.H.E bị bỏng tới 54% cơ thể, tỷ lệ sống sót lúc bấy giờ chỉ còn vỏn vẹn 46%.

Rất may, khuôn mặt của nữ ca sĩ không bị tổn thương. Dù vậy, Selina vẫn trải qua nhiều ca phẫu thuật cấy ghép da ở nhiều trên cơ thể, thậm chí bị nhiễm trùng nặng khiến tính mạng cô như “ngàn cân treo sợi tóc”. Nữ ca sĩ phải giành giật sự sống trong 90 ngày mới thoát khỏi cửa tử.

Sau tai nạn, từ cô gái xinh đẹp nhất nhóm nhạc S.H.E, cơ thể nữ thần tượng trở nên phù nề, chi chít sẹo, đi lại khó khăn. Không chỉ bị giày vò bởi vết thương thể xác, Selina còn chìm trong những cơn ác mộng ám ảnh về vụ nổ, phải làm bạn với thuốc an thần.

Trong thời điểm đen tối nhất cuộc đời của Selina, ngoài 2 đồng đội và người hâm mộ, chồng sắp cưới Trương Thừa Trung cũng ở bên chăm sóc cô. Cuối năm 2011, luật sư Trương Thừa Trung và Selina tổ chức cưới bất chấp việc nữ ca sĩ bị bỏng nặng, người chi chít vết thương và phải ngồi xe lăn. Những tưởng Selina đã tìm được chỗ dựa, có cuộc sống hạnh phúc sau khoảng thời gian tăm tối bên Trương Thừa Trung, ai ngờ doanh nhân này lại lộ ảnh ngoại tình, cặp kè với 1 người phụ nữ trẻ vào năm 2015.

Tháng 3/2016, Selina thông báo ly hôn chồng sau 5 năm chung sống. Nguyên nhân là họ không còn tình cảm, cuộc sống hôn nhân có quá nhiều rạn nứt không thể hàn gắn. Trên truyền thông, Trương Thừa Trung cho biết vợ chồng anh không ngủ chung giường sau đám cưới. Nam luật sư nói rằng anh không dám nằm cạnh, cũng hiếm khi chạm vào vợ vì Selina luôn đau đớn khắp người sau tai nạn bỏng.

Không chỉ vậy, Selina còn gặp khó khăn trong việc mang thai do thường xuyên phải uống thuốc kháng sinh giảm đau, liền sẹo. Do đó, gia đình nhà chồng lo lắng cô không thể sinh con. Chưa kể, vấn đề chênh lệch tài chính càng khiến mối quan hệ của họ thêm bất hòa. Selina có thu nhập 120 triệu TWD/năm (95 tỷ đồng), còn Trương Thừa Trung chỉ kiếm được 2 triệu TWD (1,6 tỷ đồng). Do đó, Trương Thừa Trung luôn bị tiếng ăn bám, bất tài, sống nhờ tiền của vợ. Hậu ly hôn, Selina đã cắt đứt liên lạc và từ chối gặp mặt chồng cũ.

Sau khi tình trạng thể chất dần ổn định, Selina quay lại showbiz hoạt động. Đến năm 2022, cô công khai bạn trai mới kém 7 tuổi, không hoạt động trong làng giải trí. Cặp đôi hẹn hò từ năm 2019, đã dọn về chung sống với nhau nhưng chưa đăng ký kết hôn. Theo Selina, bạn trai là người đàn ông hiếm hoi không chê bai cơ thể đầy sẹo của cô và còn giúp cô chữa lành chấn thương sau tai nạn. "Anh ấy ví vết sẹo ghép da ở chân tôi như vảy cá, và gọi tôi là tiểu tiên cá. Tình cảm của anh ấy giúp tôi vượt qua mặc cảm, thêm yêu bản thân", Selina chia sẻ.

Những tưởng bản thân đã không còn có thể làm mẹ, nhưng đến tháng 3/2023, Selina chia sẻ tin vui mang thai con đầu lòng ở tuổi 42. Nữ ca sĩ cho biết cô phát hiện mình mang thai khi đến Phú Quốc du lịch. Vì mối duyên này nên Selina đặt biệt danh cho con là "Hạt Điều Nhỏ" vì cô có ấn tượng sâu sắc với hạt điều Việt Nam trong lúc du lịch. Đến tháng 9/2023, Selina an toàn hạ sinh con đầu lòng.

Ảnh: Sina.

Nữ diễn viên tâm sự cô đã được bạn trai cầu hôn, nhưng từ chối vì không muốn đi thêm bước nữa. Theo Selina, cô không cần sự đảm bảo của pháp luật mới cảm thấy công bằng, an toàn trong mối quan hệ với bạn trai kém tuổi. Hiện tại, nữ thần tượng cảm thấy cô và tình trẻ sống rất vui vẻ, hạnh phúc, thấu hiểu nhau nên không cần 1 tờ giấy hôn thú trói buộc.

Nguồn: Sina, Sohu