Mỹ nhân nổi loạn gây sốt nhờ vài phút lộ diện ở Mask Girl, ngoài đời quyến rũ đến không ngờ

Mask Girl (Cô Gái Mang Mặt Nạ) từ khi vừa phát hành đã được khen ngợi bởi sở hữu dàn diễn viên quá hoàn hảo. Ngoài những gương mặt quen thuộc thì dàn diễn viên mới cũng tạo được dấu ấn đậm nét. Đó là nữ chính Lee Han Byeol, sao nhí Shin Ye Seo hay thậm chí là nữ diễn viên khách mời Kim Ah Hyun - người thể hiện ấn tượng vai diễn cô gái nổi loạn trong tập 6 của phim.



Xuất hiện đúng hai phân cảnh nhưng gây sốt vì quá dị biệt

Trong phim, Kim Ah Hyun vào vai tù nhân số 2058. Nhân vật của cô thậm chí còn không có tên, chỉ biết đó là bạn tù của Mo Mi, là một cô gái trẻ phải vào tù vì đã hành hung bạn trai. 2058 xuất hiện với vẻ ngoài bất cần, ngạo nghễ, mái tóc sáng màu và đặc biệt là có rất nhiều hình xăm trên người. Cô gái này chẳng hề tỏ ra sợ hãi hay nể nang gì quản ngục nhưng lại phát sốt khi được gặp Mo Mi vì ngưỡng mộ những hành động man rợ của Mo Mi trong quá khứ. 2058 cho rằng mình không đủ dũng khí để làm như Mo Mi và chắc chắn nếu được ra tù thì sẽ đi khoe việc mình được gặp "thần tượng".



Nếu Mo Mi bị dòng đời đưa đẩy nên buộc phải trở thành sát nhân thì 2058 lại là kẻ vô cùng nổi loạn, dường như không hề ân hận hay ghê sợ hành động của mình. Khán giả tò mò liệu nhân vật này có uẩn khúc gì trong quá khứ hay không, hay bản chất của cô ta đã méo mó, dị biệt như vậy. Đáng tiếc 2058 chỉ xuất hiện trong hai phân cảnh và sau đó là hết đất diễn.

Dù đất diễn không nhiều nhưng Kim Ah Hyun thực sự thành công với nhân vật của mình. Từ nụ cười khinh khỉnh khi đối diện với quản giáo, ánh mắt như phát sáng nhưng cũng rất đáng sợ khi đối diện với Mo Mi được Kim Ah Hyun thể hiện rất tốt.

Người mẫu lấn sân diễn xuất, ghi dấu ấn bởi diện mạo cực cuốn hút

Kim Ah Hyun sinh năm 1994, là người mẫu kiêm do công ty ANDMARQ quản lý. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu vào năm 2018. Nhờ sở hữu gương mặt cá tính, diện mạo rất cuốn hút, cô liên tục có cơ hội xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang, video ca nhạc và quảng cáo.

Năm 2019, Kim Ah Hyun lấn sân sang diễn viên với vai chính trong bộ phim điện ảnh Film Adventure. Dự án này tương đối kém tiếng nên cái tên Kim Ah Hyun không được nhiều khán giả để ý tới. Sự nghiệp phim ảnh của cô nối dài với các vai phụ trong loạt phim truyền hình như New Normal Zine, Behind Every Star. Tương tự Mask Girl, ở những bộ phim này, đất diễn của Kim Ah Hyun không nhiều. Cho đến nay, Kim Ah Hyun vẫn là một người mới trong lĩnh vực diễn xuất, tên tuổi chủ yếu được biết đến thông qua vai trò người mẫu.

Theo dõi trang cá nhân của Ah Hyun, khán giả sẽ phải bất ngờ bởi cô khác hoàn toàn với hình ảnh nổi loạn ở Mask Girl. Ngoài đời, Ah Hyun theo đuổi phong cách quyến rũ, gợi cảm nhưng vẫn rất cá tính

Diện mạo ngoài đời của Kim Ah Hyun

Nguồn ảnh: Hancinema