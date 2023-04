Mỹ nhân mệnh khổ: Là con tốt thí của Hoa phi và Ung Chính, bị Chân Hoàn đưa vào lãnh cung đến cái chết cũng là một ẩn số

Mỹ nhân bị thất sủng

Để làm rõ hơn về thân thế của vị mỹ nhân này, trước hết, ta hãy cùng tìm hiểu về thời điểm khi Như Ý gặp nàng. Đó là khi Như Ý bị Phú Sát Lang Hoa, Cao Hi Nguyệt và Kim Ngọc Nghiên vu oan cho nàng tội mưu hại hoàng tự. Kết quả là Như Ý bị đẩy vào lãnh cung.

Vị mỹ nhân bị Chân Hoàn đày vô lãnh cung chính là Cát Thái tần. (Ảnh: Sohu)

Khi mới tới lãnh cung, đêm đêm phòng của Như Ý luôn bị những người ở đó rình rập không khác gì những bóng ma. Những người này đều là phi tần của Ung Chính, bị giam giữ ở đây trong nhiều năm. Họ vừa đói, vừa mắc bệnh tật và hầu hết là điên điên dai dại. Thế nhưng khi Cát Thái tần xuất hiện, mọi thứ đều khác hẳn. Vị mỹ nhân mà chúng ta nhắc ở trên chính là Cát Thái tần.

Cát Thái tần mặc dù trông có vẻ rất già, da nhăn nheo, tóc điểm bạc nhưng trang điểm vô cùng lồng lộn, mắt thì kẻ đậm, môi đỏ chót. Tuy nhiên, ngạc nhiên nhất chính là Cát Thái tần mới chỉ ngoài 30 nhưng vẻ ngoài không khác gì bà lão 80.

Mặc dù mới ngoài 30 tuổi nhưng Cát Thái tần trông như bà lão vì da nhăn nheo, tóc điểm bạc. (Ảnh: Sohu)

Thông tin mà Cát Thái tần cung cấp cho Như Ý chỉ có như sau: Là phi tần tiền triều, do thất sủng nên bị đày vào lãnh cung và có một mối thù sâu nặng với Thái hậu. Từ những dữ liệu này, ta có thể thấy danh vị Thái tần có lẽ là do Như Ý xưng hộ với thái độ tôn trọng chứ để có chữ "Thái" trong danh xưng cũng phải do đích thân hoàng đế phong mới có được.

Thân thế thực sự của mỹ nhân

Như vậy, sau khi khoanh vùng, ta có thể chọn ra một vài nhân vật phù hợp với vị Cát Thái tần này. Đó là: Tụng Chi, Phú Sát quý nhân, Trinh tần và Khang thường tại.

Tụng Chi vốn là thị nữ hồi môn của Hoa phi. (Ảnh: Sohu)

Đầu tiên, xét về Tụng Chi. Tụng Chi vốn là thị nữ hồi môn của Hoa phi. Nàng xinh đẹp và có chút thông minh. Nàng từ nhỏ đã hầu hạ Hoa phi nên đối với chủ tử của mình rất trung thành. Tuy trước mặt Hoa phi, Tụng Chi rất phục tùng nhưng trước mặt các vị phi tần khác nàng có chút kiêu ngạo.

Sau đó, vì muốn tranh chấp cùng Chân Hoàn, Hoa phi hiến Tụng Chi lên Ung Chính. Thế nhưng, Tụng Chi thực chất chỉ là quân tốt của Ung Chính và Hoa phi. Hoa phi muốn lợi dụng từ Tụng Chi để lấy thông tin xem hoàng đế định đối phó với anh trai mình thế nào. Còn Ung Chính lại sử dụng Tụng Chi để cung cấp thông tin sai lệch cho Hoa phi.

Hoa phi và Ung Chính đều sử dụng Tụng Chi như một quân tốt thí trong tay mình. (Ảnh: Sohu)

Khi Hoa phi bị giáng chức, Tụng Chi làm sao tránh khỏi không bị vạ lây. Hoa phi luôn tìm cách hãm hại Chân Hoàn thì làm sao Hi quý phi có thể để Tụng Chi được sống yên ổn. Do đó, nhiều khả năng Cát Thái tần trong lãnh cung chính là Tụng Chi.

Thứ hai xét về Phú Sát quý nhân. Nàng quý nhân này cũng bị điên loạn nhưng chỉ có ý chỉ ban bố cấm túc tại Diên Hi cung chứ không bị đày vào lãnh cung. Vì vậy, trong trường hợp này, Phú Sát quý nhân chắc chắn không phải là Cát Thái tần.

Phú Sát quý nhân tuy cũng bị điên loạn nhưng không bị đày vào lãnh cung. (Ảnh: Sohu)

Thứ ba xét về Khang thường tại và Trinh tần. Mặc dù hai vị này đã đắc tội với nhiều người nên khả năng bị đày vô lãnh cung là rất có thể. Tuy nhiên, khi Ung Chính lâm bệnh nặng và hấp hối, Khang thường tại và Trinh tần vẫn xuất hiện bên cạnh hoàng đế nên Cát Thái tần không thể là một trong hai người họ.

Trong thực tế, hậu cung của hoàng đế Ung Chính quả thực có một vị phi tần là Cát Thường tại. (Ảnh: Sohu)

Còn trong lịch sử thực tế, hậu cung của hoàng đế Ung Chính có 28 vị phi tần. Trong số những người này, quả thực có một vị Cát Thường tại có tên thật là Cát Quan.Thế nhưng mô tả về nàng rất ngắn gọn, chỉ có tên và nơi chôn cất là ở Đông Lăng, không rõ năm sinh và năm mất. Nguyên nhân khiến Cát Thường tại qua đời hiện vẫn còn là một ẩn số.

Nguồn: Sohu, Kknews.