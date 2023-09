Mỹ nhân Lên Nhầm Kiệu Hoa tái hiện vai diễn kinh điển: Sau 23 năm vẫn trẻ đẹp khó tin, ăn đứt "bản sao Triệu Lộ Tư"

Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý thời gian gần đây được chú ý trở lại bởi sự ra mắt của Kiệu Hoa Hỷ Sự - phiên bản 2023 của tác phẩm kinh điển một thời. Xem màn thể hiện của các diễn viên trẻ, khán giả không khỏi hoài niệm và tiếc nuối khi tác phẩm kinh điển một thời bị... phá hỏng.

Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý

Kiệu Hoa Hỷ Sự

Mới đây nhất, giữa lúc tác phẩm của mình được nhắc lại, nữ chính Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý - Huỳnh Dịch bất ngờ tái hiện lại vai diễn Lý Ngọc Hồ kinh điển một thời. Được biết đây là tạo hình mà cô lựa chọn để xuất hiện trong chương trình Nghe Nói Rất Là Ngon.

Nhìn những hình ảnh của "Lý Ngọc Hồ" phiên bản 46 tuổi, khán giả không khỏi bất ngờ bởi cô vẫn quá trẻ đẹp, không khác nhiều so với 23 năm trước. Nếu có khác thì chỉ là hiện tại, Huỳnh Dịch trông quyến rũ, sắc sảo hơn so với hình ảnh ngây thơ, đáng yêu của ngày trẻ.

So sánh những hình ảnh này với nàng Lý Ngọc Hồ của Kiệu Hoa Hỷ Sự, khán giả lại càng cảm thấy thất vọng. Ở phiên bản 2023, người đảm nhận vai nữ chính Ngọc Hồ là "bản sao Triệu Lộ Tư" Điền Hi Vi. Biểu cảm thái quá của Điền Hi Vi khiến Lý Ngọc Hồ không hề đáng yêu mà trông như một "bà cụ non" luôn nhăn nhó.

Điền Hi Vi thất bại khi vào vai Lý Ngọc Hồ

