Mỹ nhân họ Tống tung video âm yếu, hôn hít chủ tịch đáng tuổi bố trong thang máy gây bão MXH sáng nay

Vụ ngoại tình của mỹ nhân này và chủ tịch tập đoàn công nghệ lớn có nhiều tình tiết gây choáng váng.

Sáng 9/6, tờ 163 đưa tin, hot girl kiêm người mẫu Tống Trân Trân vừa phủ kín truyền thông và mạng xã hội Trung Quốc khi đích thân đăng lên video ngoại tình của mình với ông Trần Đào - chủ tịch tập đoàn công nghệ Victory Giant Technology. Được biết Victory Giant Technology là tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc, chuyên về nghiên cứu, phát triển và sản xuất bảng mạch in (PCB). Tập đoàn này hiện đứng đầu thế giới về doanh thu trong phân khúc bảng mạch in (PCB) phục vụ trí tuệ nhân tạo và điện toán hiệu năng cao.

Trong video trích xuất từ camera an ninh do Tống Trân Trân chia sẻ, nữ người mẫu này ôm ấp thân mật rồi hôn nồng cháy chủ tịch Trần Đào hơn 26 tuổi trong thang máy. Không chỉ tung lên clip, mỹ nhân họ Tống còn công bố loạt tin nhắn chứng minh mối quan hệ với ông Trần Đào, đồng thời tố cáo vị đại gia đáng tuổi bố đã lừa dối tình cảm mình.

Trong bài đăng bóc phốt, Tống Trân Trân khẳng định mình đồng hành cùng Trần Đào từ lúc tài sản công ty ông có 30 tỷ NDT (117 ngàn tỷ đồng) cho đến bây giờ quy mô đã lên thành 300 tỷ NTD (1,17 triệu tỷ đồng), thế nhưng đổi lại cô chỉ được đàng trai cho có vài trăm nghìn NDT (vài trăm triệu đến 1 tỷ đồng), còn không được dạy cách chơi chứng khoán và thậm chí tới nay vẫn phải tự trả tiền thuê nhà và sinh hoạt phí hàng ngày.

Nữ người mẫu họ Tống tức giận cho biết thêm, Trần Đào còn dụ dỗ cô sinh con cho ông và che giấu tình trạng sức khỏe kém của mình trong thời gian cả 2 bên nhau.

Tống Trân Trân tung video âm yếu, hôn hít chủ tịch Trần Đào đáng tuổi bố trong thang máy. Ảnh: 163

Tống Trân Trân tranh thủ bóc phốt luôn bà cả - vợ hợp pháp của Trần Đào. Theo lời người đẹp họ Tống, chính thất đã kéo người sang tận nhà cô đánh ghen. Vài người trong số này sau đó đã phải đón nhận sự trừng phạt từ pháp luật vì xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Sau vụ việc, Tống Trân Trân đã bị trầm cảm. Tới nay, do không thể chịu đựng thêm được nữa, cô mới tung hết bằng chứng ngoại tình của mình và chủ tịch Trần lên mạng cho công chúng thấy.

Tống Trân Trân còn bị bà cả kéo tới tận nhà dằn mặt. Sau vụ việc, cô mắc chứng trầm cảm. Ảnh: 163

Vụ bê bối ngoại tình đã phủ bóng đen lên tình hình cổ phiếu của tập đoàn Victory Giant Technology. Trong 2 ngày ngắn ngủi, giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn này đã bốc hơi mất 54,3 tỷ NDT (211 ngàn tỷ đồng), giảm mạnh từ cột mốc 359,8 tỷ NDT (1,4 triệu tỷ đồng) xuống còn 305,5 tỷ NDT (1,2 triệu tỷ đồng). Điều đó đồng nghĩa với việc giá cổ phiếu của tập đoàn đã sụt giảm mạnh tận 15% chỉ trong vòng 48 giờ đồng hồ, tạo ra tâm lý lo lắng bất an cho nhiều nhà đầu tư.

Tới sáng 9/6, đại diện phía Victory Giant Technology vừa chính thức lên tiếng về bê bối ngoại tình liên quan tới chủ tịch của họ. Người đại diện cho biết, phía tập đoàn đã lưu ý đến các thông tin đồn đoán liên quan đến lãnh đạo cấp cao trong những ngày gần đây, đồng thời nhấn mạnh: “Nội dung xuất hiện trong video trên mạng và các thông tin liên quan đều không dính dáng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn, cũng không liên quan đến tình hình quản trị doanh nghiệp, vấn đề kiểm soát nội bộ hay thông tin trọng yếu phải công bố công khai. Sự việc này không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến quá trình vận hành của tập đoàn. Hiện tại, hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường, đơn đặt hàng dồi dào, các hạng mục công việc đang tiến hành 1 cách ổn định”.

Phía tập đoàn Victory Giant Technology vừa ra thông báo khẩn để trấn an các nhà đầu tư sau bê bối ngoại tình liên quan tới nữ người mẫu Tống Trân Trân và chủ tịch Trần Đào. Ảnh: Sohu

Nguồn: 163