Mỹ nhân Hàn 19 năm nhan sắc không đổi: Lấn át nữ chính ở phim top 1 hiện tại, chuyện phim giả tình thật đầy nuối tiếc

Bộ phim Celebrity (Người Nổi Tiếng) hiện đang là tựa phim nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Phim xoáy sâu vào những góc khuất của cuộc sống tưởng chừng hào nhoáng đằng sau những người nổi tiếng trên mạng xã hội. Trong phim, dù nữ diễn viên gạo cội Lee Chung Ah đảm nhận vai phụ nhưng cô còn được đánh giá cao hơn cả nữ chính Park Gyu Young về cả tạo hình, nhan sắc lẫn diễn xuất.



Trong phim, Lee Chung Ah vào vai Yoon Shi Hyun, người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng hơn bất kỳ ai trên mạng hội dù cô ta thậm chí không có bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào. Shi Hyun là vợ của Jin Tae Jeon (Lee Dong Gun), đại diện một công ty luật lớn và cũng là người đứng sau ngôi sao mạng xã hội Oh Min Hye (Jun Hyosung). Xuất hiện trong vai Shi Hyun, Lee Chung Ah tỏa sáng bởi vẻ sang chảnh cùng gu thời trang nổi bật, đúng chuẩn một phu nhân tài phiệt.

Lee Chung Ah nổi bật trong bộ phim Người Nổi Tiếng

Cùng tìm hiểu về nữ diễn viên xinh đẹp Lee Chung Ah!

Xinh đẹp, diễn hay nhưng mãi không thể bứt phá

Lee Chung Ah bước chân vào sự nghiệp diễn xuất với vai phụ đầu tay trong phim điện ảnh Resurrection of the Little Match Girl (2002) và Happy Ero Christmas (2003). Tới năm 2004, cô có được vai chính đầu tay ở Temptation of Wolves (2004), một dự án điện ảnh kinh điển thời đó với sự góp mặt của Jo Han Sun và Kang Dong Won. Dù là bóng hồng xinh đẹp trong phim nhưng sau Temptation of Wolves, Lee Chung Ah lại đứng sau lặng lẽ nhìn hai bạn diễn nam của mình tỏa sáng rực rỡ, trong đó Kang Dong Won còn một bước vươn tầm sao hạng A. Nhìn lại những hình ảnh cách đây 19 năm ở Temptation of Wolves, khán giả không khỏi bất ngờ khi bao năm qua, nhan sắc của Lee Chung Ah gần như không thay đổi, những đường nét trên gương mặt vẫn vậy, chỉ khác về thần thái và cách trang điểm.

Nhan sắc 19 năm không thay đổi nhiều của Lee Chung Ah

Lee Chung Ah và Kang Dong Won cùng làm nên cảnh phim kinh điển thế nhưng sự nghiệp của hai người lại khác hoàn toàn nhau

Năm 2005, Lee Chung Ah có được vai chính truyền hình đầu tay trong phim Let's Go to the Beach cùng một vài dự án khác thế nhưng tên tuổi cô vẫn ngụp lặn trên bản đồ sao của làng phim Hàn. Phải tới tận năm 2011, mỹ nhân họ Lee mới tạo được dấu ấn trên sóng truyền hình với bộ phim Tiệm Mì Mỹ Nam. Sức lan tỏa của tác phẩm này giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á. Tuy nhiên, để so sánh với những diễn viên cùng lứa 84 như Shin Min Ah, Goo Hye Sun,... thì cái tên Lee Chung Ah vẫn có phần kém cạnh về danh tiếng.

Tài năng, xinh đẹp nhưng Lee Chung Ah thiếu một vai chính để đời, giúp cô tỏa sáng giữa một rừng các mỹ nhân màn ảnh Hàn. Tới năm 2019, một lần nữa tên tuổi của cô tỏa sáng nhưng lại không phải với vai chính mà là một vai phụ trong bộ phim Vị Khách VIP của Jang Nara. Thăng hạng sau tác phẩm này nhưng từ đó đến nay, Lee Chung Ah lại nhận rất ít phim, không tận dụng cơ hội tỏa sáng.

Chuyện phim giả tình thật đầy nuối tiếc

Như đã nói ở trên, Tiệm Mì Mỹ Nam là bộ phim giúp Lee Chung Ah được biết đến nhiều hơn. Và hơn thế nữa, dự án này còn giúp cô tìm được một nửa của mình là bạn diễn Lee Ki Woo. Hai người công khai hẹn hò từ năm 2013, thậm chí còn sống cùng một phố. Vì hai người đều có đời tư sạch, thái độ chuyên nghiệp khi làm việc và không ngại nhắc về đối phương nên công chúng hết lòng ủng hộ chuyện tình đáng yêu này.

Cặp đôi không ngần ngại thể hiện tình cảm trước công chúng

Năm 2018, báo chí Hàn đưa tin cặp đôi đã đường ai nấy đi sau nhiều năm mặn nồng thế nhưng đại diện hai bên đều phủ nhận tin đồn. Tuy nhiên tới giữa năm 2019, công ty quản lý của hai diễn viên lại bất ngờ thông báo họ đã chuyển sang làm bạn bè được một năm. Công ty quản lý cũng cho biết việc chậm đưa ra thông báo chính thức là bởi quá nhiều khán giả quan tâm, yêu mến hai nghệ sĩ. Sau thông báo chính thức, khán giả vô cùng tiếc nuối cho một chuyện tình tưởng chừng sẽ đi đến cái kết hạnh phúc. Từ đó đến nay, Lee Chung Ah không có thêm bất kỳ tin tức hẹn hò nào.

Nguồn ảnh: Netflix, Hancinema