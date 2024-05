Từ khi còn nhỏ, Tả Tiểu Thanh đã được mô tả như "con nhà người ta", với ngoại hình sáng thể chất tốt cô được huấn luyện viên của đội thể dục dụng cụ địa phương chú ý và bắt đầu làm quen với bộ môn này từ khi còn rất sớm. Với tố chất cộng thêm sự nỗ lực, cô gái trẻ trung với nụ cười ngọt ngào đã sớm ghi dấu ấn trong đội thể dục dụng cụ. Trong đội tuyển quốc gia đầy tài năng, Tả Tiểu Thanh vẫn không bị tụt lại phía sau. Cô đã thay mặt đội tuyển quốc gia tham gia một số giải đấu quốc tế và đạt được kết quả khá tốt. Nhưng số phận đã trêu đùa cô khi trong một lần tập luyện, Tả Tiểu Thanh không may gặp chấn thương. Lần này vết thương vô cùng nghiêm trọng khiến cô phải từ bỏ sự nghiệp thể thao và buộc phải giải nghệ.

Đúng lúc người đẹp đang lưỡng lự và bối rối về tương lai của mình thì sự xuất hiện của một người đàn ông đã thay đổi hoàn toàn số phận của cô. Người đàn ông này chính là Khương Văn, người có tầm ảnh hưởng lớn trong làng giải trí Trung Quốc và được mệnh danh là "đạo diễn thiên tài" khi ông đang tìm diễn viên cho bộ phim In the Heat of the Sun (tạm dịch: Nắng nóng). Kể từ đây, cô chính thức bén duyên với môn nghệ thuật thứ 7. Cùng với sự đánh giá cao và quan tâm của Khương Văn, diễn xuất của Tả Tiểu Thanh trong phim đã vượt quá sự mong đợi và nhận được sự yêu mến của khán giả.

Khương Văn, người đã giúp cô bén duyên với nghệ thuật đưa ra một gợi ý khác, đó là để cô nộp đơn vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh để trau dồi kỹ năng diễn xuất và có thêm cơ hội. Tả Tiểu Thanh khi đó được nhận vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 1995 với kết quả xuất sắc.

Không lâu sau, cô gặp một "quý ông" khác và lại khiến mình trở thành trung tâm của sự chú ý. "Quý ông" này chính là ông vua điện ảnh Trần Đạo Minh. Người ta nói rằng cả hai gặp nhau khi đang quay một đoạn quảng cáo. Sự trẻ trung tươi tắn của Tả Tiểu Thanh lập tức khiến Trần Đạo Minh chú ý, nam diễn viên thậm chí còn sẵn lòng tạo điều kiện giúp nữ diễn viên tiếp xúc thêm tài nguyên và thuận lợi hơn trên con đường sự nghiệp.

Năm 2006, chuyện ngoại tình của Tả Tiểu Thanh và Trần Đạo Minh bị phanh phui, có thông tin cho rằng Trần Đạo Minh đã đến nhà người tình để hẹn hò trong 6 tiếng vào một ngày mưa. Vào thời điểm đó, các phóng viên cũng đã đến thăm khu chung cư của Tả Tiểu Thanh và một nhân viên bảo vệ cho biết Trần Đạo Minh thường đến gặp Tả Tiểu Thanh ở nhà, ông cũng thường xuyên lái xe tới đây. Ngoài ra, một nhân viên của một đoàn phim nào đó còn cho biết Tả Tiểu Thanh và Trần Đạo Minh gần như là một nửa của nhau. Sự việc ầm ĩ tới mức, vợ ông là Đỗ Hiến đã phải lên tiếng bênh vực và bày tỏ tin tưởng chồng, nhưng điều này cũng không khiến cho sự việc hạ nhiệt đồng thời hình ảnh của Trần Đạo Minh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tả Tiểu Thanh và Trần Đạo Minh

Trong khi mối quan hệ giữa Trần Đạo Minh và Tả Tiểu Thanh vẫn còn khiến công chúng bán tín bán nghi, thì vào năm 2007, cô đã bị bắt gặp đi chơi với Tôn Hồng Lôi ở Tam Á. Không những thế Tả Tiểu Thanh nhiều lần bị chụp ảnh ra vào khu nhà Tôn Hồng Lôi, cả hai thường xuyên bị bắt gặp qua lại. Tuy nhiên cả hai đều không thừa nhận họ có mối quan hệ thân thiết và luôn khẳng định họ chỉ là bạn tốt.

Tả Tiểu Thanh và Tôn Hồng Lôi bị bắt gặp hẹn hò

Năm 2008, có thông tin tiết lộ rằng Tả Tiểu Thanh đang yêu nam diễn viên Lữ Hành, bạn diễn của cô trong Thai Kỳ Tốt Đẹp Đang Đến. Tuy nhiên, mối quan hệ này không kéo dài được lâu trước khi cả hai chia tay.

Tả Tiểu Thanh và Lữ Hành

Năm 2009, Tả Tiểu Thanh bị chụp ảnh vào đêm khuya khi đến thăm nam diễn viên Đoạn Dịch Hoành - người từng hợp tác với cô trong phim Thượng Hải, Thượng Hải. Tuy nhiên, khi mối quan hệ yêu đương của cả hai bị vạch trần, Đoạn Dịch Hoành đã cố tình xa lánh Tả Tiểu Thanh.

Tả Tiểu Thanh và Đoạn Dịch Hoành

Ngoài ra, khi hợp tác trong Nắng Nóng, Tả Tiểu Thanh và Hạ Vũ lúc đó chưa ở bên nhau. Phải đến năm 2007, khi hai người hợp tác lần nữa trong Thập Niên 80 Của Chúng Tôi, mối quan hệ giữa cả hai mới bắt đầu trở nên đặc biệt. Có thông tin cho rằng cả hai sống trong cùng một khu vào thời điểm đó và họ sở hữu cùng một chiếc xe hơi sang trọng.

Tả Tiểu Thanh và Hạ Vũ

Năm 2008, Tả Tiểu Thanh đóng phim Thiên Đạo với Vương Chí Văn. Khi diễn cảnh say rượu tỏ tình, cô đã cởi bỏ quần áo hoàn toàn trước ống kính. Ban đầu Tả Tiểu Thanh muốn sửa lại cảnh quay nhạy cảm, nhưng sự kiên trì của đạo diễn và sự ủng hộ của nam diễn viên chính Vương Chí Văn khiến cô quyết định thực hiện nó. Cả hai đã cùng nhau hoàn thành cảnh tỏ tình gây sốc, đồng thời đây cũng là một trong những phân đoạn kinh điển của bộ phim. Chưa đầy 1 tháng sau khi ra mắt, Thiên Đạo bị cấm chiếu vì nội dung quá nhạy cảm. Cho đến tận năm 2018, sau hàng loạt sửa đổi, phim mới được ra mắt khán giả một lần nữa.

Tả Tiểu Thanh và Vương Chí Văn trong Thiên Đạo

Vào tháng 1 năm 2010, Tả Tiểu Thanh khi đó 33 tuổi, chính thức tuyên bố kết hôn với một doanh nhân giàu có người Hồng Kông (Trung Quốc) hơn cô 20 tuổi. Cô dần rút lui khỏi showbiz và tập trung cho gia đình, sau đó cả hai có một cô con gái. Năm 2021, Tả Tiểu Thanh tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 2, khi đó khán giả mới được biết cô và chồng đã kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm. Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Trải qua những thăng trầm trong cả đời tư lẫn sự nghiệp, giờ đây ở tuổi 47, Tả Tiểu Thanh vẫn xinh đẹp, trẻ trung và tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ.

Nhan sắc khó cưỡng của Tả Tiểu Thanh ở tuổi 47

