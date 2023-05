Mỹ nhân bị réo gọi ở Đạp Gió 2023 bởi câu nói kinh điển: Chị đại làng phim tự xưng “diễn viên giỏi nhất”, visual tuổi 51 gây bất ngờ

Đạp Gió 2023 hiện đang là từ khóa cực hot trên mạng xã hội bởi dàn thí sinh toàn những gương mặt đình đám. Đặc biệt có một gương mặt dù là thí sinh mùa trước nhưng vẫn bị réo gọi là mùa này bởi một màn đối thoại kinh điển. Cụ thể ở Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 3, khi được yêu cầu giới thiệu bản thân, Ninh Tịnh đáp thẳng thừng: "Tôi mà cũng cần phải giới thiệu nữa à? Vậy bao nhiêu năm qua tôi làm công cốc sao? Đến tôi cũng không biết là ai à?". Màn đối đáp này của Ninh Tịnh gây sốt mạng xã hội một thời, khán giả không chê trách thái độ của Ninh Tịnh mà còn khen ngợi bởi chị đại quá ngầu.



Ở Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 4, Ella và Tạ Na bất ngờ nhắc lại câu nói kinh điển của Ninh Tịnh. Khi Ella hỏi Tạ Na có cần tự giới thiệu không, Tạ Na đáp: "Tôi mà cũng cần phải giới thiệu à? Vậy bao nhiêu năm qua tôi làm công cốc sao?". Màn tung hứng của hai người thêm biểu cảm hài hước của Tạ Na khiến dân tình không khỏi thích thú. Cái tên Ninh Tịnh vì vậy cũng liên tục bị réo gọi.



Màn đối đáp của Ella và Tạ Na tái hiện câu nói kinh điển của Ninh Tịnh (Ảnh: Weibo)

Ninh Tịnh ở Đạp Gió 3

Đây chỉ là một trong số rất nhiều những phát ngôn chấn động của Ninh Tịnh. Trong sự nghiệp diễn xuất mấy chục năm của mình, Ninh Tịnh được gọi là chị đại không ngại đụng bất cứ ai, ngay từ khi mới vào nghề, cô đã liên tục có những phát ngôn khiến khán giả cũng phải "hoảng giùm". Dù vậy khán giả lại rất thích sự thẳng thắn của chị đại. Cô từng tuyên bố: "Củng Lợi nổi tiếng thế nào tôi không biết. Nhưng tôi sẽ trở thành diễn viên giỏi nhất" khi bị so sánh với đàn chị.

Ngay những năm đầu sự nghiệp, khi còn là một diễn viên trẻ, cô đã không nhún mình trước bất cứ đạo diễn, nhà sản xuất nào. Khi còn là sinh viên mới chỉ 22 tuổi, được một đạo diễn tìm tới mời đóng phim và có những hành động đụng chạm, Ninh Tịnh một cước đạp vị đạo diễn này ra ngoài mà chẳng sợ làm phật ý ông lớn. Trong quá trình làm nghề, Ninh Tịnh cũng không ít lần đối đầu với các ekip làm phim vì cho rằng ý kiến của họ không hợp lý. Điển hình như lần tham gia phim In The Heat Of The Sun của Khương Văn, dù được yêu cầu giảm cân cho xinh đẹp nhưng Ninh Tịnh lại quyết định để bản thân trông tròn trịa để hợp với thời đại cũng như tính cách của nhân vật. Đạo diễn Khương Văn cũng chẳng ngăn cản nổi, kết quả Ninh Tịnh đã đúng và cô đã có được một vai diễn kinh điển.

Ninh Tịnh ngày trẻ

Cá tính độc đáo khiến Ninh Tịnh trở thành một mảng màu hoàn toàn khác biệt ở làng giải trí Hoa ngữ. Tính đến nay, sau hơn 30 năm lăn lội trong làng giải trí, cô đã bỏ túi khoảng gần 100 bộ phim điện ảnh lẫn phim truyền hình lớn nhỏ, 4 giải Ảnh Hậu, 14 giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc tại nhiều liên hoan phim trong nước và quốc tế… Chính sự nghiệp rực rỡ này khiến Ninh Tịnh luôn được người trong nghề và khán giả kính nể, những phát ngôn có phần gây sốc của cô cũng nhờ vậy mà không gây ra tranh cãi trái chiều.

Hiện tại Ninh Tịnh đã ngoài 50 tuổi và có cuộc sống mà ai nấy ngưỡng mộ. Ở tuổi ngũ tuần, Ninh Tịnh thường xuyên gây choáng ngợp bởi vẻ bề ngoài quá ngầu, mái tóc ngắn làm nên thương hiệu chị đại và gương mặt không có nhiều dấu hiệu tuổi tác.

Sắc vóc tuổi 50 của Ninh Tịnh (Ảnh: Weibo)

Tổng hợp