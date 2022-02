Mỹ nhân bị la ó nhất Harry Potter: Hiếm hoi lên hình mà nhận về cả rổ “gạch đá”, netizen đay nghiến hoài vì lý do bé xíu

Loạt phim Harry Potter sở hữu rất nhiều yếu tố đáng để khen ngợi, song bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế nho nhỏ làm người xem tức anh ách. Mặc dù dàn diễn viên được hâm mộ đồng đều, ai nấy hợp vai toàn tập thì chỉ duy nhất một nữ diễn viên nọ bị người hâm mộ phật ý. Theo đông đảo fan Harry Potter, nhân vật sau đây tuy không lên hình nhiều nhưng lại có vai trò quan trọng trong cốt truyện.

Đó chính là Lily Potter, người mẹ xinh đẹp và dũng cảm của nam chính Harry Potter, do Geraldine Somerville thủ vai. Xuyên suốt 8 phần phim, nhân vật Lily Potter có rất ít thời gian xuất hiện trên màn ảnh, và chỉ xuất hiện trong những đoạn hồi tưởng hoặc ở dạng linh hồn mờ bóng. Dẫu vậy, fan hâm mộ trung thành của bộ truyện rất quan trọng chuyện chuẩn nguyên tác, muốn Lily Potter phải y chang tưởng tượng để dễ dàng “phiêu” cùng Harry Potter.

Geraldine Somerville trong vai Lily Potter

Trong phim, nữ diễn viên sinh năm 1967 không hề mắc lỗi diễn xuất, thậm chí còn đóng rất đạt mà vẫn không được lòng khán giả vì một lý do ngang trái.

Theo trang BuzzFeed, vấn đề lớn nhất mà người hâm mộ Harry Potter than thở chính là màu mắt của Lily. Trong sách, đôi mắt bà có màu xanh lục, nhưng mắt diễn viên Geraldine Somerville lại có màu xanh lam. Đã vậy, phiên bản nhí của Lily, do Ellie May Darcey-Alden thủ vai, còn sở hữu đôi mắt màu nâu một cách vô lý, khiến mạch cảm xúc điện ảnh không được mượt mà như xem truyện gốc.

Phiên bản nhí của Lily Potter cũng không chuẩn nguyên tác cho lắm

Một vấn đề khác khiến người hâm mộ đòi thay vai Geraldine Somerville nằm ở tuổi thật của cô. Lily Potter, cùng với James Potter, đều mới chỉ 21 tuổi khi qua đời trong nguyên tác. Trong khi đó, cả 2 diễn viên Geraldine Somerville và Adrian Rawlins lại ở độ tuổi cuối 30 khi đóng Harry Potter và Hòn đá phù thủy, bị khán giả la ó không ngừng vì trót mong đợi cặp phụ huynh cực phẩm của nam chính.

“Tôi biết họ chỉ xuất hiện trong những cảnh ngắn ngủi nhưng sẽ thấm thía hơn nhiều nếu họ ở đúng độ tuổi, nó sẽ cho thấy họ hy sinh nhiều như thế nào cho Harry, mặc cho cuộc đời ngắn ngủi", một người đọc trên trang BuzzFeed bình luận.

Lily Potter xuất hiện ít ỏi nhưng có vai trò lớn trong cốt truyện

Sau này, nhiều người còn đùa rằng: tác giả J.K.Rowling mới là người có ngoại hình giống Lily Potter nhất. Thực tế, nhà sản xuất hết mực muốn nữ nhà văn đảm nhận vai diễn Lily Potter nhưng từ chối. "Họ mời tôi đóng vai Lily Potter nhưng tôi đâu phải diễn viên. Tôi sẽ làm mọi chuyện rối tung lên mất", J.K.Rowling chia sẻ trong một lần trả lời phỏng vấn.

Tác giả J.K.Rowling còn giống Lily Potter hơn cả diễn viên

Nguồn ảnh: Warner Bros.

