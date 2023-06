Mỹ nhân 51 tuổi vẫn trẻ đẹp như ngoài 30, phim vừa chiếu đã ghi nhận rating cao bất ngờ

Ngoài Revenant (Ác Quỷ) của SBS và Number của MBC thì truyền hình Hàn những ngày cuối tuần còn vừa chào đón thêm một tựa phim mới là Durian's Affair của đài TV Chosun. Ngay khi lên sóng tập đầu tiên, phim đã ghi nhận rating lên tới 4,167% - một con số bất ngờ với nhà đài này. Với thành tích này, Durian's Affair trở thành phim có rating mở màn cao thứ 2 trong lịch sử đài TV Chosun, chỉ sau bộ bom tấn Tình Yêu (Hôn Nhân và Ly Dị).



Poster phim Durian's Affair

Durian's Affair xoay quanh câu chuyện của hai người phụ nữ ở triều đại Joseon, xuất thân từ gia đình quý tộc bỗng nhiên xuất hiện ở năm 2023. Họ xuyên không đúng thời điểm gia đình họ Dan giàu có đang tổ chức một buổi tiệc hoành tráng tại biệt thự sang trọng. Tại đây đã có nhiều tình huống dở khóc dở cười và 2 người phụ nữ cũng rơi vào lưới tình đầy sóng gió với những con người ở thế kỷ 21.

Sau tập 1, nội dung phim còn gây ra nhiều tranh cãi, người khen hay - người lại cho rằng nó hơi khó hiểu. Riêng nữ chính Park Joo Mi thì không gây ra tranh cãi nào, bởi màn thể hiện của cô nhận về toàn những lời khen ngợi. Đặc biệt diện mạo của nữ diễn viên trong hai tạo hình, cổ trang và hiện đại, là một điểm nhấn của Durian's Affair. Khán giả bất ngờ khi biết rằng Park Joo Mi đã 51 tuổi, bởi cô trông như mới chỉ ngoài 30.

Khán giả không ngờ Park Joo Mi đã 51 tuổi

Trong Durian's Affair, Park Joo Mi vào vai Du Ri An. Dưới thời Jeseon, Ri An tuy đã được gả vào gia đình họ Park nhưng vẫn bí mật giữ mối quan hệ với Dol Se, một người hầu đã theo cô lâu năm. Cô hạ sinh một người con trai đặt tên Park On tuy nhiên, bí mật về cha ruột của đứa trẻ thì chỉ mình cô biết. Một ngày nọ, Dol Se đã hy sinh mạng sống để cứu phu nhân Du Ri An, Park On cũng trưởng thành và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với tiểu thư nhà họ Kim, Kim So Jo. Bi kịch lại ập đến khi Park On đột ngột qua đời. Chưa hết đau buồn, mẹ chồng - nàng dâu đã tình cờ được du hành thời gian tới thời hiện đại, bất ngờ xuất hiện trong một sự kiện tại gia đình tài phiệt nhà họ Dan. Ở đây, Du Ri An đã tìm thấy Dol Se, người đã đầu thai chuyển kiếp.



Park Joo Mi sinh năm 1972, vốn nổi tiếng bởi sở hữu diện mạo trẻ đẹp như thể có khả năng "đóng băng" thời gian. Sự nghiệp của cô từng bị gián đoạn khi cô quyết định lui về hậu trường, chăm sóc cho gia đình suốt 10 năm. Tình Yêu (Hôn Nhân và Ly Dị) là bộ phim đánh dấu màn tái xuất hoành tráng của Park Joo Mi và hiện tại, cô tiếp tục thành công với Durian's Affair.

Nguồn ảnh: TV Chosun