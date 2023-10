Mỹ nhân 33 tuổi "cưa sừng làm nghé" đóng học sinh thất bại, phí hoài nhan sắc trẻ trung ngoài đời

Lá Phiếu Tử Hình là bộ phim có chất lượng cao, đề tài độc đáo, gay cấn lại quy tụ dàn diễn viên xuất sắc thế nhưng lại vô cùng kém tiếng. Gần đây nhất phim bất ngờ được chú ý trên các nền tảng mạng xã hội khi nhà đài nhá hàng những hình ảnh mới nhất của nữ chính Lim Ji Yeon. Khán giả có phần hoang mang khi cô cảnh sát Joo Hyeon lại xuất hiện trong tạo hình của một nữ sinh

Tạo hình mới của Lim Ji Yeon trong Lá Phiếu Tử Hình

Hiện tại chưa biết lý do chính xác tại sao Joo Hyeon lại xuất hiện trong giao diện này. Khả năng cao đây không phải là một cảnh hồi tưởng quá khứ của nhân vật mà là do nữ cảnh sát đang hóa trang để đi làm nhiệm vụ. Chưa biết chính xác bối cảnh cụ thể ra sao nhưng khán giả đã đồng loạt tỏ vẻ thất vọng trước tạo hình của Lim Ji Yeon.

Diện trang phục nữ sinh nhưng Lim Ji Yeon lại xuất hiện với lối makeup khá đậm và mái tóc khiến bản thân trông già đi nhiều tuổi. Giao diện này hại cô trông già hơn hẳn so với những tạo hình khác trong phim. Đó là còn chưa so sánh với hình ảnh ngoài đời khi Lim Ji Yeon vốn sở hữu diện mạo trẻ trung hơn hẳn so với tuổi thật. Cư dân mạng cũng "đổ lỗi" cho tổ tạo hình khi đã hóa trang, làm tóc không phù hợp với hình ảnh của nữ diễn viên, khiến cô trông già hẳn đi.

Nhà đài còn lựa chọn một hình ảnh mà Lim Ji Yeon nhăn nhó mặt mày vì nắng để đăng tải

Với những tạo hình khác trong chính bộ phim này, Lim Ji Yeon trông trẻ trung hơn hẳn

Ở ngoài đời, Lim Ji Yeon cũng trẻ hơn tuổi thật

Trong năm 2023, Lim Ji Yeon liên tiếp gặt hái một loạt thành công nhờ tiếng vang của The Glory. Đáng tiếc, lần này với Lá Phiếu Tử Hình, cô lại không thể duy trì sức hút của mình. Tuy nhiên khách quan mà nói, tác phẩm này vẫn mang đến một màu sắc rất mới của cô, tách biệt hoàn toàn khỏi hình ảnh ác nữ ở The Glory. Bộ phim lên sóng trên kênh SBS và hiện chỉ còn 4 tập nữa là chính thức khép lại.

Nguồn ảnh: SBS