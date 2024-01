Mỹ nam này thực sự là "thuốc độc rating": Liên tiếp 2 phim 0%, "xé truyện bước ra" vẫn chẳng ai quan tâm

Giữa hàng loạt những tựa phim Hàn đình đám ra mắt những ngày đầu năm 2024, Between Him and Her là tác phẩm vô danh, lên sóng âm thầm với rating chạm đáy. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ tập phim nào mà rating Between Him and Her vượt được qua con số 1%, thậm chí có tập, tỷ suất người xem còn tụt xuống mức 0,2%.

Tỷ suất người xem thật sự thảm hại, đi kèm với đó là việc phim tuyệt nhiên không được truyền thông và khán giả chú ý tới. Hiếm hoi lắm mới có một chủ đề được quan tâm, đó là diện mạo "xé truyện bước ra" của nam chính Lee Dong Hae. Bởi lẽ, bộ phim này vốn chuyển thể từ một webtoon từng đứng top 1 Naver và ngay từ khi công bố tạo hình nhân vật, khán giả đã phải trầm trồ bởi độ đồng bộ gần như tuyệt đối của Dong Hae với nguyên tác.

Lee Dong Hae nuôi tóc và râu để tăng độ đồng bộ với nhân vật

Giống truyện tranh là vậy nhưng cái tên Lee Dong Hae vẫn chẳng thể giúp bộ phim được quan tâm. Những khán giả hiếm hoi của tác phẩm này để lại không ít những bình luận tiêu cực cho rằng đây là một bộ phim vô cùng nhàm chán, nhạt nhẽo. Thêm vào đó phim cũng bị cho là đặt ra tiêu chuẩn kép giữa đàn ông và phụ nữ trong chuyện tình cảm, chia tay.

Đáng nói hơn khi Between Him and Her là tác phẩm nối dài những danh sách những bộ phim thất bại thảm hại của nam idol lấn sân diễn xuất Lee Dong Hae. Mới năm ngoái, anh từng có cú ngã ngựa đau đớn với Oh! Young Shim, bộ phim có rating 0% và bị xếp vào hàng thảm họa của năm. Ấy thế mà Lee Dong Hae lại vội vã tái xuất và nhận một kịch bản thực sự không có sức hút.

Trước hai bom xịt rating này, những bộ phim mà Lee Dong Hae tham gia cũng không mấy thành công. Tiêu biểu như Quiz of God , tác phẩm có rating trung bình chỉ dừng lại ở mức 2,2%. Hay thậm chí là bộ phim Trung Quốc mà Dong Hae từng góp mặt là Skip Beat! cũng chỉ có rating quanh quẩn ở mức 1%. Có vẻ như Lee Dong Hae thực sự là một "thuốc độc rating" không có duyên với việc đóng phim truyền hình.

