Mỹ nam được tâng bốc nhan sắc quá đà để rồi bị "dìm hàng" cực thảm, góc quay xấu hay do bản thân kém cỏi?

Dù đã khép lại chặng đường của mình nhưng Ninh An Như Mộng - dự án cổ trang được đánh giá hot nhất dịp cuối năm 2023 vẫn được bàn tán xôn xao. Không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng tràn trề khi nam chính Trương Lăng Hách có nhiều khoảnh khắc nhan sắc kém, khó hiểu trên màn ảnh, dù cho ngoài đời anh chàng được khen ngợi khá nhiều, thậm chí từng được tâng bốc vào hàng ngũ "Tứ đế đợi bạo" (tức 4 diễn viên đang sắp sửa bùng nổ danh tiếng) của màn ảnh Cbiz.



Hiện tại nhiều blogger trên Weibo đang truyền tay nhau trích đoạn Trương Lăng Hách té ngã trong một cảnh phim Ninh An Như Mộng. Thế nhưng không hiểu do góc quay hay do diễn xuất và nhan sắc hạn chế của diễn viên, cảnh phim trông vô cùng vụng về và thiếu thẩm mỹ. Thậm chí khi ngã chạm đất, khuôn miệng của Trương Lăng Hách còn trở nên "bẹo hình bẹo dạng" khó hiểu.

Một số cư dân mạng còn đặt cảnh ngã của Trương Lăng Hách trong Ninh An Như Mộng lên bàn cân với một số cảnh tương tự khác, như Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai, để thấy rõ được việc Trương Lăng Hách chưa biết cách kiểm soát biểu cảm gương mặt.

Góc quay kém sắc đến khó hiểu của Trương Lăng Hách đang "gây sốt" MXH

Bài đăng về góc quay xấu của Ninh An Như Mộng thu hút số lượng lớn khán giả bàn luận, tranh cãi. Bên cạnh những bình luận đồng tình về khả năng diễn xuất chưa đạt của Trương Lăng Hách thì vẫn có ý kiến bênh vực, khẳng định góc quay của ekip quá kỳ quặc, cố ý "dìm hàng" diễn viên.

Khán giả bình luận: - Ai chả biết ngã ở ngoài đời nó sẽ xấu nhưng lên phim phải được thể hiện kiểu khác cho hợp so với màn ảnh chứ? - Ngã chết đến nơi còn phải posing đẹp nữa hả? - Chả có đạo diễn nào muốn quay diễn viên trong tác phẩm của mình xấu cả, có thể do tay nghề còn yếu nhưng cái chính là do mặt cậu này toàn góc "bẹt", lấy đâu ra góc đẹp? - Coi cảnh này đang xót thầy mà cũng phải bật cười. - Tui tự hỏi đạo diễn phim Dĩ Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng có phải 1 người không chứ không ngấm được góc quay.

Nhiều góc quay xấu của Ninh An Như Mộng bị phàn nàn

Trong thời gian qua, 2 dự án hot và được mong đợi nhất là Dĩ Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng đều vướng phải hàng loạt tranh cãi về tính thẩm mỹ. Trong đó, cả 2 nam chính đều được cho là bị "dìm hàng" bởi góc quay, màu phim và cách chuyển cảnh, thậm chí cảnh phim chính thức còn xấu hơn cả ảnh do fan chụp ở hậu trường. Thậm chí Vương Hạc Đệ - nam chính Dĩ Ái Vi Doanh còn từng không ít lần góp ý với ekip nhưng đều bị gạt đi, dẫn đến hậu quả bất lực nhìn bản thân bị "hủy hoại" trên màn ảnh.